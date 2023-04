India vrea să profite de tensiunile dintre China și Vest

Kinara Capital a avut o viziune de prim rang asupra tendințelor care au condus economia Indiei de 3,5 miliarde de dolari în ultimul deceniu. Înființată în 2011, ca unul din noua generație de creditori pentru întreprinderi mici, clienții săi au trecut prin șocuri, de la o revizuire a impozitelor în 2017 la Covid-19. “În timpul pandemiei, lucrurile au fost puțin riscante”, spune directorul executiv Hardika Shah.

Dar, după câțiva ani dificili, Shah simte o dispoziție optimistă: “Toată lumea este pregătită să se întoarcă la afaceri. Toată lumea se gândește: “Cum mă extind?””.

Kinara este una dintre cele 73 de întreprinderi indiene care figurează în clasamentul FT/Statista al companiilor cu creștere rapidă din Asia-Pacific în 2023. Iar clienții săi se împrumută mai mult ca niciodată. Producătorii la scară mică investesc în domenii precum utilajele, spune Shah, în timp ce încearcă să satisfacă cererea de piese auto și alte produse. Între timp, comercianții trec în masă de la economia bazată pe numerar la una digitală, folosind instrumente precum rețeaua indiană Unified Payments Interface.

Acest lucru vine în contextul în care OCDE estimează că economia Indiei a crescut cu 6,9% în anul financiar până la 31 martie, ceea ce o face una dintre cele mai rapide creșteri printre națiunile mari. Acțiunile indiene au fost, de asemenea, vedete la nivel internațional, de când a început pandemia. De asemenea, a crescut și greutatea geopolitică a Indiei, deoarece țara – care, cu o populație de 1,4 miliarde de locuitori, va depăși China ca fiind cea mai populată din lume în acest an – va găzdui summitul G20 în septembrie.

Dar, într-un moment de tristețe economică globală, directorii de companii și investitorii urmăresc să vadă dacă impulsul de creștere din jurul Indiei va dura. Această țară a avut mult timp dificultăți în a îndeplini așteptările economice îmbucurătoare, predicțiile repetate că va continua să recreeze creșterea economică și corporatistă fenomenală a Chinei fiind încă neîmplinite.

Cu toate acestea, în condițiile în care tensiunile geopolitice dintre Occident și Beijing îi obligă pe investitori să exploreze destinații alternative de investiții, premierul Narendra Modi dorește să promoveze potențialul Indiei.

Guvernul său a anunțat că intenționează să crească cheltuielile de capital cu o treime în anul fiscal începând cu luna aprilie, până la 10 miliarde de rupii (122 miliarde de dolari), după creșteri similare în ultimii ani, în încercarea de a îmbunătăți infrastructura și de a stimula creșterea economică. Bugetul a inclus, de asemenea, scutiri de taxe pentru companiile tinere și alte măsuri menite să ajute start-up-urile.

Creșterea pe cap de locuitor a fost în declin în ultimul deceniu, potrivit unui raport recent al Centrului pentru progres social și economic.

În timp ce serviciile, cum ar fi IT-ul, au prosperat, deoarece marea rezervă de ingineri calificați și vorbitori de limba engleză a contribuit la transformarea Indiei în centrul mondial de externalizare, sectorul de producție a dezamăgit.

Doar cinci producători indieni au intrat în clasamentul FT/Statista din acest an, în comparație cu 16 întreprinderi din sectorul IT. Producția ca pondere în produsul intern brut a fost limitată în mod similar la aproximativ 15% de la venirea la putere a lui Modi în 2014, în ciuda campaniei sale multianuale “Make in India”, menită să stimuleze industria.

Analiștii spun că este nevoie de o creștere mai mare a producției pentru a crea tipul de locuri de muncă în masă de care s-a bucurat China în ultimele decenii.

New Delhi s-a bucurat de un impuls anul trecut, când Apple, care produce iPhone-uri low-end în India din 2017, a început să își construiască cele mai recente modele în țară. Dar operațiunile rămân într-un stadiu incipient și sunt afectate de probleme inițiale.

Alte întreprinderi analizează dacă să urmeze exemplul. Luna trecută, banca suedeză SEB a organizat un turneu pentru directorii executivi nordici care caută oportunități de investiții în India, care a inclus întâlniri cu oficiali și lideri de afaceri.

Cu toate acestea, nu s-a tradus încă în mai multe tranzacții, relatează Priyanka Kishore, director economic la IMA Asia, un forum pentru directorii regionali. “Când încep să vorbească despre unde să se mute în altă parte, India figurează foarte sus în discuții”, spune ea. “Dar aș spune că execuția nu este la același nivel cu evaluarea de pe hârtie”.

“Ei încă nu sunt atât de convinși că ecosistemul pentru multinaționale este pregătit”, adaugă ea, citând infrastructura inferioară a țării și puterea de cumpărare mai mică în comparație cu China.

Autoritățile indiene lucrează din greu pentru a schimba această percepție. Statul Karnataka din sudul țării, de exemplu, și-a liberalizat anul acesta legislația muncii pentru a permite producția în două schimburi – o cerere de lungă durată a companiilor care spun că reglementările bizantine privind munca și terenurile pun India în dezavantaj față de alte țări asiatice.

“Acest tip de lucruri arată că guvernele de stat din India devin mai prietenoase cu mediul de afaceri, cel puțin pentru investițiile de mare anvergură”, spune Ashish Dhawan, un investitor de capital privat a cărui fundație non-profit Convergence Foundation se concentrează pe creșterea și dezvoltarea Indiei. El adaugă că industria prelucrătoare “se va descurca mai bine, dar mai are încă multe de făcut”.

Economia Indiei este parțial protejată de șocurile globale datorită pieței sale interne mari. Dar nu este imună: se așteaptă ca creșterea țării să încetinească în conformitate cu tendințele globale, sectoarele orientate spre export, cum ar fi IT, fiind deosebit de expuse.

După o evoluție stelară anul trecut, acțiunile, de asemenea, au avut dificultăți. Piețele au fost zguduite în ianuarie și la începutul lui februarie de acuzațiile de fraudă împotriva grupului indian Adani, unul dintre cele mai mari conglomerate private din țară. Vânzarea celor 10 companii listate la bursă ale Adani a făcut ca valoarea grupului, care este un mare împrumutat de la băncile indiene, să scadă cu peste 100 de miliarde de dolari.

Consecințele acuzațiilor – pe care Adani le neagă cu vehemență – au fost limitate până în prezent, fără semne de contagiune care să se răspândească în sectorul financiar. Dar firma de cercetare Capital Economics spune că se așteaptă ca acțiunile indiene să rămână sub presiune.

Start-up-urile indiene sunt, de asemenea, expuse la încetinirea creșterii globale, ceea ce i-a determinat pe investitorii străini să redirecționeze fondurile de la piețele emergente. Finanțarea străină cu capital de risc a start-up-urilor indiene a încetinit brusc: a scăzut cu 40%, la 25,7 miliarde de dolari, în 2022, comparativ cu anul precedent, potrivit furnizorului de date Tracxn.

Shah de la Kinara susține că India, cu toate acestea, pare să fie o excepție atunci când alte țări se confruntă cu recesiunea, cu mai mulți dintre clienții săi care caută să angajeze, de exemplu. “Când vorbesc cu prietenii și familia mea din alte părți ale lumii, există această senzație de rău și de tristețe acolo”, spune ea. “Dar India este contraintuitivă”.

Sursa – www.ft.com