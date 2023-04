Allwyn plănuiește să liciteze pentru pachetul majoritar de acțiuni la loteria irlandeză

Allwyn, cel mai mare grup de loterie din Europa, se numără printre operatorii care intenționează să intre în cursa pentru cumpărarea unui pachet majoritar la loteria națională irlandeză, sperând să-și alimenteze planurile ambițioase de expansiune prin achiziționarea unui alt activ de jocuri.

Allwyn, cu sediul în Republica Cehă, a purtat discuții cu bancherii UBS care lucrează la vânzare și cu echipa de conducere a loteriei irlandeze în martie, potrivit persoanelor apropiate procesului. Planul de pensie pentru profesori din Ontario, care deține o participație de aproape 80% în Premier Lotteries Ireland, a început un proces de vânzare în februarie.

OTPP a primit o licență de 20 de ani pentru a gestiona franciza irlandeză în 2014, ca parte a unui consorțiu care cuprinde An Post, oficiul poștal irlandez, care a operat loteria încă de la înființarea sa în 1987, și fondurile de pensii An Post. Consorțiul a plătit 405 de milioane de euro pentru licență, care durează până în 2034.

Operatorul australian The Lottery Corporation și operatorul francez semi-public, precum și companiile de loterie cotate la New York International Game Technology and Scientific Games iau în considerare, de asemenea, să liciteze pentru pachetul majoritar al OTPP, potrivit două persoane apropiate procesului de vânzare.

OTPP, Allwyn, The Lottery Corporation și FDJ au refuzat să comenteze, în timp ce IGT și Scientific Games nu au răspuns la o solicitare de comentarii

„Uitați-vă la operatorii de loterie care au bani și care caută creștere și . . . aceasta este o listă suficient de lungă pentru a avea un proces competitiv, dar este, de asemenea, suficient de scurtă pentru a fi adaptată doar cu cumpărători super-motivați”, a spus un bancher care lucrează la vânzare.

Allwyn a câștigat anul trecut procesul de licitație pentru următoarea licență a Loteriei Naționale din Regatul Unit, începând din februarie 2024, iar apoi a preluat operatorul existent Camelot, deținut și de OTPP, într-o tranzacție de 120 de milioane de lire sterline.

Allwyn a cumpărat, de asemenea, Camelot Lottery Solutions – care deține loteria Illinois și conduce divizia de tehnologie a Camelot, care operează sistemele online pentru loterie din Europa și America de Nord – într-o afacere separată de 200 de milioane de lire sterline cu OTPP.

Grupul a înregistrat venituri de aproape 4 miliarde de euro anul trecut, în creștere cu 24% față de anul precedent. Operațiunile sale includ și loterii din Republica Cehă, Grecia, Italia, Cipru și Austria.

Allwyn plănuia să iasă la bursă în cadrul unei fuziuni Spac de 9,3 miliarde de euro cu compania de cecuri în alb Cohn Robbins Holdings Corp, dar ambele părți au anulat tranzacția în septembrie, invocând condițiile de piață volatile. Operatorul de loterie, care a fost rebrandat din Sazka în 2021, este deținut de miliardarul ceh Karel Komárek.

Ca parte a șirului de tranzacții cu OTPP, Allwyn și-a exprimat, de asemenea, anul trecut interesul de a cumpăra pachetul majoritar de acțiuni din Irlanda, dar OTPP a optat în schimb să-l scoată la licitație, indicând valoarea sa cu mai mult de un deceniu rămas pe licență.

De la lansarea sa în 1987, Premier Lotteries Ireland a generat peste 5,5 miliarde de euro pentru cauze bune, donând aproximativ 30 de cenți din fiecare euro cheltuit pentru proiecte demne. Anul trecut, loteria irlandeză a generat venituri brute din jocuri de noroc de 400 de milioane de euro și câștiguri înainte de dobândă, impozitare, depreciere și amortizare între 40 de milioane de euro și 45 de milioane de euro.

Oamenii apropiați de Allwyn cred că operatorul are un avantaj competitiv în licitație, deoarece Camelot Lottery Solutions organizează tragerea online pentru jocul irlandez, în timp ce un operator alternativ poate fi amânat de a fi nevoit să caute un nou furnizor de tehnologie.

Procesul de vânzare este de așteptat să se încheie până în vară. Orice tranzacție ar trebui să fie aprobată de autoritatea irlandeză de reglementare a loteriei.

Premier Lotteries Ireland a refuzat să comenteze procesul de vânzare, dar a spus că rămâne „pe deplin angajat” să opereze o loterie „de clasă mondială” care strânge „fonduri foarte necesare pentru o cauză bună în beneficiul comunităților locale din întreaga Irlanda”. Autoritatea de reglementare a Loteriei Naționale și An Post a refuzat să comenteze.

Sursa – www.ft.com