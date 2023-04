Creatoarea Deutschland 83, Anna Winger, spune de ce contează poveștile despre refugiați

Când Germania și-a deschis granițele în 2015 pentru a primi peste un milion de refugiați sirieni și afgani, Anna Winger s-a trezit imediat în centrul acțiunii.

Fostul birou al scenaristului american se afla în disparitul aeroport Tempelhof din Berlin, unde mulți dintre refugiați au primit inițial adăpost. „Totul se petrecea în hangarele de sub biroul meu”, îmi spune Winger la un apel video. „Așadar, fiica mea de 12 ani și cu mine ne-am oferit voluntar să lucrăm la secția pentru femei și copii, unde am ajutat familiile dându-le haine, pantofi și orice altceva de care aveau nevoie.”

Acest exod modern a plantat o sămânță de inspirație pentru Winger, al cărui nou serial Netflix în șapte părți, Transatlantic, explorează situația refugiaților evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. Winger însăși este evreică. „După prima zi, fiica mea mi-a spus: „Sunt oameni la fel ca noi, cu excepția faptului că oamenii ca noi au trebuit să părăsească Berlinul”.

Winger, în vârstă de 53 de ani, a crescut în Massachusetts, unde părinții ei erau ambii profesori de antropologie la Harvard. Mulți dintre colegii mai în vârstă ai părinților ei fuseseră refugiați de război din Berlin și Viena și, în copilărie, Winger a devenit fascinată de poveștile lor. „Ieșiseră prin Kindertransport sau prin Shanghai, Japonia și Mexic”, spune ea.

Winger, a trăit în Kenya și Mexic înainte de a se muta la Berlin din New York în 2002,

A fost mult timp atras de poveștile despre pești în afara apei. Descoperirea ei ca scenarist de televiziune a fost serialul din 2015 Deutschland 83, despre un agent est-german al Stasi care este trimis în Germania de Vest ca spion sub acoperire. Succesul său a dat naștere a două seriale ulterioare, Deutschland 86 și 89. În 2020, Winger a creat împreună Unorthodox cu Alexa Karolinski pentru Netflix, un serial captivant în patru părți despre o femeie evreică Hasidic din Brooklyn care scăpa de o căsătorie aranjată fugind la Berlin. . Ambele emisiuni au câștigat o serie de premii Emmy.

Această poveste provoacă anumite narațiuni despre rolul SUA, care era într-adevăr ambivalent în ceea ce privește primirea refugiaților în timpul războiului.

Winger începuse deja să cerceteze idei pentru Transatlantic când romanul scriitoarei americane Julie Orringer „The Flight Portfolio” a apărut în 2019. Povestea autoarei, în cea mai mare parte reală, povestește cum Varian Fry, un tânăr jurnalist american, a ajuns la Marsilia în 1940, înarmat cu o listă. de proeminenți scriitori, gânditori și artiști, mulți dintre ei evrei, sperând să-i scoată în străinătate înainte de a fi prea târziu.

„O cunoșteam pe Julia social prin prieteni, așa că am contactat-o ​​pentru a-și alege cartea”, spune Winger. „Abordarea mea asupra materialului a fost ușor diferită, deoarece îmi place să scriu în genul spionajului și într-o venă umoristică. M-am inspirat din Casablanca, To Be or Not to Be și alte filme realizate de emigranții germano-evrei la Hollywood în timpul războiului.”

Transatlantic a fost filmat pe locația din Marsilia, care a rămas o zonă liberă neocupată de naziști până în noiembrie 1942 și a fost punctul de plecare pentru mulți intelectuali și artiști evrei. Este primul serial TV pe care Winger l-a realizat într-un parteneriat exclusiv pe mai mulți ani între compania ei de producție Studio Airlift (numită după transportul aerian din Berlin din 1948-1949) și Netflix.

Distribuția sa mare multinațională prezintă mai multe chipuri cunoscute din serialul precedent al lui Winger, cum ar fi starul din Deutschland Jonas Nay, care îl interpretează pe satiricul german dizident Walter Mehring, și Amit Rahav, soțul părăsit din Unorthodox, care îl interpretează pe amantul secret al lui Varian Fry. Fry însuși este interpretat de Cory Michael Smith, cel mai bine cunoscut pentru rândul său ca Riddler din serialul TV Gotham. De asemenea, este portretizată o falangă de artiști și intelectuali celebri, printre care André Breton, Marc Chagall, Max Ernst, Walter Benjamin, Hannah Arendt și Victor Serge.

Jonas Nay a jucat rolul unui agent est-german al Stasi care merge sub acoperire în Germania de Vest în „Deutschland 83” © Alamy

„Scriu în zonele gri ale istoriei în general”, spune Winger.

„De asemenea, fac foarte deliberat divertisment pentru un public larg. Nu sunt academic și nu sunt istoric. Dar sunt un drogat de știri și un nebun al istoriei, așa că îmi place să împletesc realitatea și ficțiunea și să le sporesc într-un mod care să aducă oamenii în poveste.”

Serialul este la fel de mult despre încercările lui Fry și ale Comitetului de salvare de urgență de a scoate ilegal oameni din Marsilia, cât și despre tacticile subterane folosite de Departamentul de Stat al SUA pentru a limita imigrația. Corey Stoll îl interpretează pe Patterson, dușmanul lui Fry la consulatul SUA din Marsilia, care face tot posibilul pentru a amâna acordarea vizelor.

„Această poveste este interesantă pentru că provoacă anumite narațiuni despre rolul SUA”, spune Winger. „A fost cu adevărat ambivalent în ceea ce privește primirea refugiaților în timpul războiului. În unele cazuri, Departamentul de Stat nu și-a umplut nici măcar o parte din cotele.” Potrivit Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite, chiar și în anii dinaintea începerii războiului, zeci de mii de vize americane au rămas neeliberate.

Winger nu este sigur că atitudinile moderne față de refugiați s-au schimbat atât de mult și citează celebra replică adesea atribuită lui Mark Twain: „Istoria nu se repetă, dar adesea rimează”. După ce a asistat la o criză de refugiați la Tempelhof în 2015, ultimul lucru pe care Winger se aștepta a fost să izbucnească o alta în timp ce filma Transatlantic în martie 2022. „Îl împușcam pe Walter Benjamin trecând peste Pirinei în același timp în care ne verificam telefoanele. și văzând că erau oameni aliniați la granița poloneză care încercau să iasă din Ucraina”, își amintește ea. „Totul a fost ciudat.”

O scenă din serialul Anna Winger „Neortodox”

L-a lăsat pe Winger să se gândească mult la ce înseamnă să fii în exil. „Nu este ironia supremă că americanii vin acum în Europa pentru a experimenta libertatea? Locuiesc la Berlin de 20 de ani. De fapt, am trăit în afara SUA de mult mai mult decât am trăit în ele, dar cred că mă simt american, pentru că am fost la universitate acolo.”

Winger a studiat teoria filmului la Columbia la începutul anilor 1990, dar calea ei de a deveni un scenarist celebru a fost departe de a fi liniară. Ea a lucrat ca fotograf în publicitate timp de 15 ani înainte de a publica un roman, This Must Be the Place, în 2008.

Soțul ei, scenaristul și producătorul german Joerg Winger a fost cel care a inspirat ideea pentru Deutschland 83. Ca parte a serviciului său militar în anii 1980, el a fost un semnalist radio în Germania de Vest, ascultând trupele ruse din Germania de Est. Uneori, rușii îl întâmpinau pe nume pentru a-l anunța că îl ascultau. L-a lăsat pe Joerg convins că trebuie să fie o cârtiță la baza lui, dar nu a aflat niciodată cine era. Imaginația lui Winger a luat stăpânire atunci când a decis să-și spună povestea din punctul de vedere al cârtiței.

Cu Transatlantic, a găsit adevărul la fel de convingător ca orice ficțiune.

„Ceea ce m-a atras a fost modul în care oamenii obișnuiți au făcut ceva extraordinar pentru a-i ajuta pe alții”, spune ea. „Am vrut să revăd această poveste pentru că toți oamenii care își amintesc de ea mor acum. Depinde de generațiile următoare să păstreze aceste povești vii și să se asigure că toată lumea își amintește ce sa întâmplat.”

„Transatlantic” este pe Netflix din 7 aprilie

Sursa – www.ft.com