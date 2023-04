Cum arată casa Prințesei Soho?

Curatorul, artistul și colecționarul India Rose James a fost salutat de mass-media „Prințesa Soho” din Londra. În vârstă de 31 de ani, cu părul roz, este nepoata fondatorului Soho Estates, Paul Raymond, care, împreună cu sora ei vitregă Fawn, a devenit principalul beneficiar al proprietății de peste 1 miliard de lire sterline a editorului de pornografie și a magnatului imobiliar când acesta a murit în 2008: portofoliul includea proprietățile libere ale Soho House și fosta librărie Foyles. În vârstă de doar 16 ani, James a primit o avere de 329 de milioane de lire sterline și libertăți de neegalat. Astăzi, anii ei de răzvrătire au trecut în urmă, iar acum preferă să petreacă acasă cu fiica ei de șase ani, Sapphire („Saffi” sau „Saffinatorul”, cum o numește ea), fiica fostului ei partener, Chitaristul Kooks Hugh Harris, decât să fie pe scena socială.

O găsesc singură la noua ei casă din Londra într-o dimineață de ianuarie – nu în mijlocul neonului din Soho, ci pe o stradă liniștită din spatele fațadei unei terase grandioase, o zonă care încă transmite sentimentul de gentilețe georgiană care a atras cândva înalta societate a Londrei. înainte ca această parte a orașului să fie colonizată de cabinete private. James s-a mutat într-un fost cabinet al medicului vara trecută, după ce a așteptat șase ani ca clădirea cu patru etaje să fie renovată. „S-a făcut cu atenție – am îmbunătățit caracteristicile naturale ale casei”, spune ea, invocând numeroase eșecuri, inclusiv conservarea unui platani protejat din Londra, care acum umbrind fericit grădina din spate.

The Pond, 2022, de Yulia Iosilzon, în salonul verde, cu In the big smoke de Alma Berrow tocmai văzut pe masă © Jake Curtis Un păun alb, recuzită din studioul artistului Robert Wyn Yates din Suffolk

James o numește „casa ei pentru totdeauna” – manifestarea unei noi etape a vieții în care, după cinci ani de sobrietate, ea se impune nu numai ca un magnat de proprietate pe urmele bunicului ei, ci și ca un jucător serios în artă. lume. Casa se află la câțiva pași de reamenajarea casei Ilona Rose a familiei Soho Estate, fostul sit istoric Foyles transformat acum în spațiu de birouri de 80.000 de metri pătrați cu 10.000 de metri pătrați de terase amenajate. De asemenea, găzduiește sediul proprietății și Galeria James’s Soho Revue, care, înființată în 2015, promovează artiștii în curs de dezvoltare. James a transformat o clădire separată a site-ului în studiouri de artiști, care se deschid luna aceasta.

Dacă nu am de gând să-l pun în casă, nu are rost să-l cumpăr

Galeria ei, care s-a mutat pentru o vreme la Walker’s Court – cândva locul unde se afla Raymond Revuebar, iar acum găzduiește The Box, clubul de noapte al lui Madame Jojo și un teatru, alături de magazine – a revenit la locația sa inițială, pe strada Greek 14. Fațada originală, vopsită în verde mentă, rămâne intactă, dar duce într-un nou spațiu expozițional. S-a deschis în octombrie anul trecut cu spectacolul inaugural Artificial Paradises al artistei Caroline Wong. Luna aceasta găzduiește emisiuni atât de Lorena Lohr, cât și de Bianca MacCall. Totul este foarte accesibil, cu lucrări care pornesc de la 200 de lire sterline pentru a atrage colecționari mai tineri. „Vreau să aduc zumzetul artei înapoi în West End”, a spus ea despre misiunea ei la deschiderea spațiului.

James cu Barry tigrul (găsit pe Vinterior) în holul de la intrare. Pe perete atârnă (stânga) Juliette, de Ella Walker, și Until the Mud Settles and the Water is Clear, I Watch My Back, de Rebecca Harper © Jake Curtis Un splashback de iroko Retrouvius în toaletă © Jake Curtis

O serie de artiști viitori au preluat, de asemenea, casa lui James – munca lor creând interludii colorate dintr-o cameră în alta. Pe holul de la intrare, mă uit la Juliette, de Ella Walker, o artistă cu o interpretare feministă a frescelor medievale, pe care James le-a obținut de la galeria Casey Kaplan din New York. „Încă nu am terminat curatoria de artă; este ceva ce fac încet”, explică ea. „Le las deoparte și am o idee unde ar trebui să meargă. S-ar putea să trebuiască să cumpăr piese mai mici de acum înainte pentru a le încadra pe toate.” Cu fața proaspătă, părul ei de culoarea ață de bomboană strâns frumos într-o coadă de cal și cadru mic îmbrăcat într-un pulover lung și gri, ea este alăturată de doi pui zbuciumați de Griffon de Bruxelles, care se leagă din bucătărie și alunecă peste plăci. oprindu-se la picioarele ei. „Sunt bebelușii mei cu blană – mă urmăresc peste tot”, râde ea, în timp ce o ia pe Lilith de pe podea. Smaug se uită cu invidie.

Perdele de mătase în bucătărie, care conține scaune Kiki Design și gresie Emery et Cie Zellige

Spațiul din jurul nostru este un instantaneu al vieții de zi cu zi: paltoanele aparținând diverșilor membri ai familiei sunt îngrămădite pe un suport de lângă uşă (tatăl lui James, John, stă frecvent și a detașat sala de cinema de la subsol ca a lui) și o carcasă pentru chitară (se pare că aparținând iubitului ei, muzicianul american Daniel Vildósola) este aruncată pe un covor ornamentat lângă șemineu. Un tigru mare, din ceramică, stă de pază la poalele scării care duce la etajele superioare. „Am o chestie pentru animale. Mai am un păun umplut la etaj și un porc de ceramică franțuzesc în bucătărie, care este același cu cel pe care l-am avut în copilărie – s-a rupt așa că sora mea a găsit altul de ziua mea. Dacă m-aș descurca mai bine în știință, probabil că aș fi fost îngrijitor de grădina zoologică”, spune ea, mângâind capul tigrului. „L-am găsit pe Barry pe Vinterior. A fost reparat cu Kintsugi japonez (tâmplărie de aur). Bunicul meu avea un mic tigru din ceramică în apartamentul lui și de fiecare dată când intram, îl mângâiam. Sperăm că Saffi va avea același sentiment de nostalgie în legătură cu acesta.”

Ea continuă în sufrageria alăturată, „camera roșie”, o zguduire inspirată de Rothko în simțuri în care măturarea pensulei artistului este exprimată ca pereți texturali de ipsos tadelakt. „Am văzut și un roșu foarte asemănător în Muzeul Prado din Madrid. Fiecare dintre camere are o temă de culoare, dar foarte liber”, explică James.

Au acea atingere de apă cu zahăr, de Nettle Grellier © Jake Curtis James în camera de zi roșie © Jake Curtis

Interioarele au fost toate concepute împreună cu Maria Speake, a studioului de design din nord-vestul Londrei și a afacerii de salvare Retrouvius, pe care a fondat-o împreună cu soțul ei, Adam Hills, în 1993. „Un prieten de-al meu, care este cu adevărat pasionat de modă și design, a spus că: a trebuit să lucreze cu Maria”, spune James despre comanda designerului, care se descrie ca „ajutor de casă” și este cunoscută pentru interioarele stratificate cu patina, textura și complexitatea transmise prin obiectele și materialele salvate. „A înțeles că îmi doream ca decorul să fie destul de tradițional, datorită caracteristicilor originale, dar personalizat. Am vrut să alegem fiecare piesă împreună.”

Prietenul meu a venit să curețe casa și să-mi dea o lectură de tarot în această dimineață

Studioul în sine a oferit o inspirație nesfârșită. Retrouvius este o peșteră a lui Aladin plină cu obiecte recuperate, multe prezentate ca soluții de design inovatoare – panouri metalice ca placarea pereților sau arhitrava ca trepte de scări – astfel încât clienții să își poată imagina cum ar arăta și s-ar simți în viața reală (parte din casa lui Speake, spațiul este furnizat pentru a transmite modul în care materialele recuperate pot fi utilizate într-un mod contemporan). Aici James a fost lovit de căldura pământească care emana de pe pereții de lut. „Și-a petrecut cea mai mare parte a timpului pe această canapea uriașă pe care o aveam în studio, de care nu știa atunci, dar fusese Susie Cave a soției vampirului”, spune Speake. „Aceasta a intrat în sufragerie în lenjerie proaspăt retapițată.”

Holul de la intrare, cu fotoliu tapițat cu lenjerie vinete, covor Retrouvius și unicorn de la Ed Butcher antiques © Jake Curtis Veți vedea, 2021, de Nettle Grellier. Achizitionat din Galeria Delphian © Jake Curtis In the big smoke, de Alma Berrow © Jake Curtis

O grămadă de kilim-uri și textile care evocă imagini cu orașe din deșertul arse de soare și covoare zburătoare au informat, de asemenea, decorul; țesături precum un covor turcesc de la începutul anilor 1900 de la specialistul în covoare Joshua Lumley și un pouf la comandă realizat dintr-un kilim vechi adaugă textura casei lui James. „Ne petrecem cea mai mare parte a timpului în această sufragerie”, spune James despre ansamblu. „Saffi își joacă jocurile video aici.”

James a decis să folosească elemente de fixare tradiționale cu lanț pentru a-și agăța lucrările de artă, astfel încât să nu deterioreze pereții tadelakt. Iar lucrările adaugă note de culoare și interes în toată casa. În camera roșie, forma feminină este realizată în acrilic și cerneală în Insula Afroditei de Nell Nicholas, în timp ce la etaj, în sufrageria formală verde, Iazul de Yulia Iosilzon, un vârtej de uleiuri verzi pe panouri de țesătură transparentă, atrage privirea. .

Pat Naturalmat și tăblie nor în dormitorul de oaspeți. Tocmai văzut este Island Sanctuary for Two, 2022, de Amy Beager, achiziționat de la Grove Collective © Jake Curtis

Pe măsură ce ne îndreptăm spre camera verde, parfumul de palo santo persistă („Prietenul meu a venit să curețe casa și mi-a dat o lectură de tarot în această dimineață”, spune James, nu pe deplin serios). Admirăm iazul sub o lampă gigantică din Murano, care împodobea cândva Palazzo Montecitorio din Roma. Este doar una dintre înfloririle retro sexy care ridică camera. James arată spre o serie de obiecte așezate cu grijă pe o măsuță de cafea la fel de fabuloasă cu blat de sticlă – o piesă de la dealerul londonez Schmid McDonagh. Ceea ce pare a fi o scrumieră plină cu mucuri de țigară aruncate este opera de artă In the big smoke a lui Alma Berrow; este așezat fără supărare deasupra unei cărți Tracey Emin (pictura Dark Cross a artistului atârnă în baie). „Există și una dintre cărțile de povești porno ale bunicului meu. Prietenii mei nu prea îl cunosc”, spune ea despre bunicul ei, un impresar colorat care a adus unul dintre primele cluburi de striptease la Londra. „Dar oamenii în vârstă încă mai întreabă despre el”, zâmbește ea.

Tim Page scară de iută în holul de la intrare © Jake Curtis Un birou trip-trac cu incrustație Ludovic al XVI-lea, fotolii cu vârf și corp de iluminat Stephen Sprake în bibliotecă © Jake Curtis

Biblioteca-sala de muzică alăturată este vopsită în alb cu detalii verzi și conține încă mai multe revelații. „Sunt un mare jucător de table”, recunoaște James, ridicând capacul unei mese italiene din lemn de trandafir din 1950, dezvăluind o tablă de table. „Este destul de distractiv să ieși la o petrecere”, râde ea. „Îmi place cât de social este pentru că te poți distra în timp ce joci un joc. Saffi este un jucător de șah și asta e diferit – trebuie să fii all-in.”

Operele de artă din jurul nostru includ o piesă a prietenei ei Antonia Showering intitulată The Survivors. „Cu siguranță vreau să-i susțin practica, dar trebuie să-mi placă arta”, spune ea dacă simte presiunea să cumpere lucrarea prietenilor. „Dacă nu am de gând să-l pun în casa mea, nu are rost să-l cumpăr. Nu sunt de acord cu cumpărarea pentru investiții”, spune ea despre curatoria ei. Deasupra bufetului lustruit sunt teancuri de viniluri vechi: „Majoritatea au fost ale mamei mele natale (Debbie Raymond) sau cele colectate de-a lungul anilor.”

Baia. Pe perete atârnă Dark Cross, de Tracey Emin, achiziționată de la White Cube © Jake Curtis Dormitorul matrimonial cu tăblie de tapițerie Verdure de la Retrouvius, cu înveliș pentru tăblie din mătase brută și perdea și suport de catifea vopsite manual de colaboratorul pe termen lung al lui James Kirsten Hecktermann © Jake Curtis

Culoarea și confortul se îmbină în fiecare dintre dormitoare. Dormitorul verde al lui James („este culoarea mea preferată”) este însuflețit de o tapiserie Verdure care încadrează patul și de perdele grele de catifea vopsite manual, care îi amintesc de o scenă de teatru. Aruncăm o privire în dulapul ei. Se strecoară pe o pereche de sandale Saint Laurent din catifea înalte. „Aceștia sunt pantofii mei preferați. Sunt biancăle clasice. Dar nu mai ies atât de mult, așa că le port aici”, râde ea. „Nu vreau să scap niciodată de nimic pentru ca Saffi să-l poată moșteni. Ea se strecoară deja aici – știi pentru că auzi clinchetul!” Singurul tablou din dormitor este un portret al lui Saffi de mâna proprie a lui James.

Ultimul spațiu – sufrageria ei formală – a fost preluat de art. Pânzele sunt stivuite de-a lungul pereților și piesele așezate pe masă gata de a fi agățate. Ea plutește deasupra lor, trasând colțurile cu degetul. Poate că unul dintre artiștii de aici va fi următorul care „aduce buzz-ul înapoi” în Soho, o boemie transformată într-o versiune mai rafinată decât cea pe care o cunoștea bunicul ei. James reprezintă un tip foarte diferit de voce culturală în centrul Londrei decât a bunicului ei. Soho-ul lui Paul Raymond a dispărut, dar cred că ar fi de acord.

