Cum arată un tur „Borgen” al Copenhaga

Borgen este o dramă daneză care se concentrează pe viața lui Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), un politician care încearcă să facă totul – putere, politică și familie. Multe dintre preocupările sale sunt locale Danemarcei și gravitează în jurul compromisurilor dificile și necesare ale guvernării în coaliție. Borgen (Danii spun că este „născut”) a fost difuzat pentru prima dată în 2010, dar a devenit un hit global odată ce a fost preluat de BBC și de alte rețele internaționale. A revenit la știri deoarece Netflix și radiodifuzorul danez DR au realizat un al patrulea serial (și probabil ultimul) care a fost difuzat în 2022.

Majoritatea locațiilor serialului – în special sezoanele unu până la trei, când bugetul de filmare a fost mult mai strâns – sunt într-o zonă mică din centrul Copenhaga și, ca superfan, am vrut să le văd pe toate. Christine Bordin de la tururile de mers pe jos Nordic Noir a fost de acord să-mi arate un tur pe care alți fani îl pot rezerva. Ne-a luat aproximativ 1,5 ore — cu multe opriri pentru a vorbi — iar plimbarea este de 3 km plat.

Copenhaga este un oraș compact, iar lumea sa politică claustrofobă și bârfă se reflectă în Borgen (adică „castelul” – termenul local pentru Palatul Christiansborg, clădirea care găzduiește și parlamentul și Curtea Supremă).

Bordin este francez, dar locuiește în Copenhaga de 25 de ani și are o perspectivă ironică din interior/exterior asupra societății și sistemului politic Danemarcei – și a popularității internaționale a genului nordic noir, care include The Killing și The Bridge, decorurile din Copenhaga. Mulți dintre oaspeții ei din aceste turnee sunt britanici, americani și germani.

Borgen este un serial excepțional în ceea ce privește genul nordic noir. „Borgen este și nu este nordic noir”, spune Bordin în timp ce ne începem turul în vasta Piață a Primăriei (Rådhuspladsen). Are o senzație de thriller cu toate intrigile sale politice și înjunghierea pe spate, dar nimeni nu este ucis.

Birgitte Nyborg, care devine în mod neașteptat prim-ministru al Danemarcei chiar la începutul lui Borgen, face parte dintr-o tradiție lungă de personaje feminine puternice în filmul și literatura nordică, și înainte de aceasta în religia și cultura nordică veche.

„Saga Norén (detectivul suedez din The Bridge) se numește Saga dintr-un motiv – care se referă la saga”, spune Bordin. Probabil că asta ar fi trebuit să fie evident pentru mine, o femeie atât de îndrăgostită de toate lucrurile puternice și nordică, încât am numit-o pe fiica mea Freya.

Pe o parte a pieței se află biroul Politiken, un ziar serios, fondat în 1884. Un semn uriaș pe partea de sus a clădirii telegrafează importanța sa pentru politicieni din interiorul Primăriei, care se află aproape vizavi. Relația tensionată și reciproc importantă dintre jurnaliști și politicieni este una dintre temele din inima lui Borgen, iar Bordin subliniază modul în care intrigile reflectă uneori evenimente reale. La începutul anilor 2000, un deputat în dizgrație a intrat direct într-o slujbă de editor la un ziar tabloid din același grup de editură ca Politiken – un eveniment controversat pe care creatorul lui Borgen, Adam Price, l-a repetat atunci când rivalul politic intrigant al lui Birgitte (nu sunt toți?) Michael Laugesen devine editorul unui tabloid.

Sezonul patru din Borgen se concentrează pe o intrigă despre o descoperire de petrol în Groenlanda, cu Birgitte forțată să ia decizii compromițătoare din punct de vedere moral – întotdeauna cu puternicele SUA implicate, precum și Rusia și China. Oferă o educație pentru telespectatori despre ambivalența Danemarcei și furia groenlandezi față de trecutul colonial și structurile de putere care încă persistă.

Kanal-Caféen este un loc de prânz preferat al politicienilor și oficialilor guvernamentali danezi. Intrarea din secolul al XVIII-lea în palatul original Christiansborg, care a ars în 1794 © Mathias Eis (2)

Mergem pe canalul din apropiere, unde Kanal-Caféen este unul dintre cele mai vechi și mai tradiționale restaurante din oraș. Este o masă de prânz pentru oficialii guvernamentali și deputați și prezintă în Borgen și The Killing. Contextul – așa cum ar ști telespectatorii danezi – este că femeile nu aveau voie să mănânce aici decât dacă erau însoțite de un bărbat până la mijlocul anilor 1960.

Peste canal se află o intrare din secolul al XVIII-lea în Palatul Christiansborg. Ne îndreptăm prin aceasta în terenurile actualului Palat Christiansborg (construit la începutul secolului al XX-lea – cele două palate anterioare de pe amplasament au ars) și ne plimbăm prin colonadele care mărginesc piața. Acesta este locul pentru o mulțime de întâlniri „de plimbare și de vorbit” care au loc în prima serie a lui Borgen, deși, așa cum subliniază Bordin, este ecou și, prin urmare, în realitate „ar fi ultimul loc în care oamenii ar bârfi”. Totuși, decid să pozez ca Birgitte acolo. Poate că o parte din inteligența ei politică se va răpi de mine.

Grajdurile regale de la Palatul Christiansborg Colonadele Palatului Christiansborg sunt proeminente în seria primară a „Borgen” © Mathias Eis (2) Treptele Palatului Christiansborg unde Birgitte Nyborg a ținut discursul ei de victorie în „Borgen” când a devenit prim-ministru al Danemarcei © Mathias Eis

Există un padoc masiv și inestetic în fața palatului. Cel mai extraordinar fapt pe care îl aflu din acest întreg tur este că actualei regine a Danemarcei, Margrethe a II-a, i s-a smuls o fântână istorică (acesta apare în scenele timpurii în care Birgitte și mentorul ei, Bent Sejrø, pot fi văzuți vorbind sau mâncând sandvișuri) . Bordin aruncă bombă: fântâna a fost demontată în 2013 pentru că s-a zvonit că regina, care are o aripă a palatului, și-a dorit un loc pentru caii ei. În Danemarca fusese adoptată o lege care impunea tuturor cailor să aibă un padoc – dar nu pot să nu mă întreb dacă ar fi putut exista și alte spații disponibile pentru Coroană. Discutăm despre politică în această plimbare, dar se pare că regina Danemarcei deține încă multă putere.

Toate scenele care se presupune că au fost filmate în biroul primului ministru danez din palat au fost de fapt recreate în studiouri, îngrijite cu grijă cu piese de design danez – și artă dintr-o galerie binecunoscută a orașului, deținută de părinții starului Borgen, Pilou Asbæk, care joacă spin-doctorul Kaspar Juul.

Grădina Bibliotecii Regale, pe care Birgitte Nyborg o frecventează pentru „plimbări și discuții” în „Borgen” © Mathias Eis

Totuși, după colț, se află celebra intrare principală unde noul prim-ales Birgitte stă pe trepte pentru a-și ține discursul de victorie în prima serie. Este impunător și ceremonial, dar în apropiere se află grădina informală a bibliotecii regale, de asemenea familiară din multe scene din serie.

Acest parc public liniștit – care a fost numit drept unul dintre cele mai romantice locuri din Copenhaga – a reușit (din fericire) să-și păstreze fântâna minunată. Deputații adevărați își mănâncă adesea prânzul aici pe vreme bună și a fost folosit și pentru scenele lui Birgitte „merg și vorbesc”. Fac o notă de revăzut: Bordin spune că sunt mult mai puține dintre acestea în seriale ulterioare și mai ales în sezonul patru. În acest moment, Birgitte este mult mai puternică și mai sigură pe ea însăși – iar camera se concentrează numai asupra ei.

Biblioteca Regală Daneză, alias „Diamantul Negru” O scenă din a doua serie a lui „Borgen” a fost filmată în restaurantul de atunci al Bibliotecii Regale Daneze © Mathias Eis (2)

De aici este o scurtă plimbare până la port și așa-numitul „Diamant Negru”, Biblioteca Regală Daneză. O scenă dintr-un episod din seria a doua numită „În Bruxelles, nimeni nu te poate auzi țipând” a fost filmată în restaurantul de aici. (A fost închis de la Covid.) Bordin vorbește despre schimbările din serial care reflectă relația din ce în ce mai adâncă a țării cu Europa. „La începutul serialului, când Birgitte vrea să scape de cineva, îi trimite la Bruxelles. Apoi vezi o schimbare de mentalitate — (în seria a patra) 10 ani mai târziu ea este ministrul de externe”. Până la sfârșitul seriei, există zvonuri că Birgitte va fi numită comisar UE. „Reflectă schimbarea relației daneze cu UE”, spune Christine.

Privind peste port, Bordin evidențiază un șir impresionant de blocuri, care înlocuiesc fotografiile exterioare ale radiodifuzorului național danez, unde Katrine Fønsmark (Birgitte Hjort Sørensen) lucrează ca cititor de știri și intervievator înainte de a deveni șef de presă a lui Birgitte. Adevăratele garsoniere sunt la oarecare distanță de centrul orașului.

În timp ce trecem peste podul în districtul Christianshavn, trecem pe lângă adevăratul – și brutalistul – Minister al Afacerilor Externe, unde Birgitte lucrează în serii ulterioare, după ce s-a alăturat guvernului ca lider al propriului partid Noii Democrați.

Ultimele opriri ale turului au pe unele dintre cele mai frumoase străzi de lângă canal din Copenhaga. Acesta este cartierul lui Katrine. Apartamentul ei se află deasupra barului Eiffel, care este bar din 1737, iar la câțiva pași, Café Wilder, este locul unde Kaspar Juul își declară dragostea pentru ea.

În a treia serie din „Borgen”, Birgitte Nyborg locuiește într-un apartament mare pe malul mării din Copenhaga © Mathias Eis Turnul Vor Frelsers Kirke (Biserica Mântuitorului nostru) din Christianshavn, cartierul Copenhaga în care Katrine Fønsmark – șefa de presă a lui Birgitte Nyborg în „ Borgen’ – numește acasă Fønsmark locuiește deasupra barului Eiffel – care datează de la mijlocul secolului al XVIII-lea – în Christianshavn © Mathias Eis (2)

Ce simt, îl întreb pe Bordin, danezii despre succesul lui Borgen? „A fost un succes imediat în Danemarca când a fost difuzat pentru prima dată, apoi a devenit un succes în străinătate, apoi a devenit și mai mare în Danemarca”, spune ea.

Este atât specific – Adam Price a luat uneori citate aproape literale de la politicieni danezi adevărați despre problemele zilei și le-a pus în gura personajelor sale – și universal în descrierea sa sinceră a impactului ambiției, puterii și mai puțin decât morală. compromisuri asupra persoanelor implicate.

Sursa – www.ft.com