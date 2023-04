Economia chineză a crescut cu 4,5% în primul trimestru

Produsul intern brut al Chinei a crescut cu 4,5% de la an la an în primul trimestru, în condițiile în care creșterea puternică a exporturilor și a investițiilor în infrastructură și o revenire a prețurilor imobiliare au condus la o redresare a celei de-a doua mari economii mondiale.

Cifra, care a depășit așteptările analiștilor privind o creștere de 4%, potrivit unui sondaj Bloomberg, a urmat eforturilor guvernului liderului chinez Xi Jinping de a restabili încrederea în afaceri afectată de controalele pandemice de anul trecut și de schimbările bruște de politică.

Rata de creștere din ianuarie-martie a fost încă sub ținta guvernului de 5% pentru întregul an, frânată de o epidemie de Covid-19 la nivel național în acest an, dar economiștii se așteptau ca aceasta să se accelereze pe măsură ce anul avansează.

Xi, care s-a angajat în mod oficial într-un al treilea mandat fără precedent ca președinte al Chinei luna trecută, dorește să revigoreze creșterea economică, care a încetinit la doar 3% anul trecut, ratând obiectivul oficial de 5,5%, care era deja cel mai scăzut din ultimele decenii.

“Cu siguranță, redresarea este pe drumul cel bun”, a declarat Tao Wang, economist șef al UBS pentru China. “Momentul de la începutul anului a fost mai puternic decât se aștepta”.

Sursa – www.ft.com