În capitala de petrol și gaze a Scoției, incertitudinea întunecă tranziția verde

În prima sa săptămână în calitate de prim ministru al guvernului deconcentrat al Scoției, Humza Yousaf a vizitat orașul Aberdeen pentru a prezenta puterea de petrol și gaze din Marea Nordului drept potențial „capital net zero al lumii”.

Guvernul Partidului Național Scoțian a avut o „viziune clară” pentru tranziția la energiile regenerabile și un fond pe 10 ani, 500 de milioane de lire sterline pentru a facilita tranziția, a declarat Yousaf în timpul călătoriei sale de luna trecută.

Dar mulți din industria energetică a Mării Nordului, un motor vital al economiei din nord-estul Scoției, sunt profund îngrijorați de faptul că promisiunile guvernului scoțian și britanic de transformare către un viitor cu emisii scăzute de carbon sunt subminate de lipsa de planificare și de luarea deciziilor lente. realizarea.

Guvernul scoțian are o politică de a se opune majorității noilor explorări de petrol și gaze, o abordare conform căreia Camera de Comerț Aberdeen & Grampian va fi „daunătoare din punct de vedere economic și riscă serios să creeze un mediu advers pentru investiții”.

Și în timp ce politica energetică este rezervată în principal guvernului Regatului Unit, care susține noile explorări, producătorii de petrol și sindicatele se plâng de taxele excepționale ale Westminster în acest sector. În același timp, investitorii sunt frustrați de indecizia sa cu privire la sprijinirea unui proiect de captare a carbonului în nord-estul Scoției.

În ultimul an, Marea Nordului Regatului Unit a trecut de la unul dintre cele mai scăzute regimuri fiscale eficiente din lume – o abordare care vizează încurajarea investițiilor în bazinul îmbătrânit – la unul dintre cele mai ridicate, deoarece guvernul captează mai multe profituri realizate de producătorii după o creștere a prețurilor după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

De la 1 ianuarie, companiile de petrol și gaze s-au confruntat cu taxe de până la 75%, în comparație cu impozitul pe profit de 19% pentru alte industrii, deși investițiile pot fi pasibile pentru deduceri fiscale considerabile în cadrul programului.

Navele din industria petrolului așteaptă să acosteze în largul coastei Aberdeen © Charlie Bibby/FT

Maggie McGinlay, directorul executiv al Energy Transition Zone, o companie susținută de guvernele scoțian și britanic pentru a sprijini tranziția energetică în nord-estul Scoției, a declarat că elaborarea politicilor inconsecvente este dăunătoare. „Companiile și investitorii au nevoie de încredere că acesta este un loc pentru investiții”, a spus ea.

Transformarea capitalului de petrol și gaze al Marii Britanii în centrul său principal pentru zero net ar necesita „investiții și efort semnificative, precum și un mediu de reglementare adecvat”, a adăugat McGinlay.

Londra și Edinburgh sunt sub presiune pentru a accelera trecerea la energie curată, susținând în același timp creșterea economică și securitatea energetică. Guvernul Marii Britanii a recunoscut luna trecută că va rata obiectivul său obligatoriu din punct de vedere legal de a reduce emisiile de gaze la zero până în 2050, în timp ce Scoția este, de asemenea, în urmă față de obiectivul său și mai ambițios pentru 2045.

Cu zeci de ani de experiență și expertiză în petrol și gaze, Aberdeen ar trebui să fie bine plasat pentru a trece la tehnologiile și abilitățile necesare pentru a dezvolta și deservi resursele regenerabile, cum ar fi eolianul offshore. Dar, în ciuda creșterii prețurilor la energie de la începutul războiului din Ucraina, starea de spirit din Aberdeen este sumbră.

Mulți consideră că SNP pro-independență, care de ani de zile a făcut ca veniturile din petrol să fie esențiale pentru cazul său economic pentru părăsirea Scoției din Regatul Unit, s-a întors împotriva industriei. Partidul, care guvernează printr-un acord de cooperare cu ecologiștii Verzii Scoțieni, a anunțat în ianuarie că va avea „o prezumție împotriva noii explorări de petrol și gaze”.

Pentru mulți din industria energetică din Aberdeen, starea de spirit este sumbră.

Yousaf a promis că guvernul său va „maximiza desfășurarea generației eoliene, solare și hidroelectrice pe bunurile publice” și va crea „mii de locuri de muncă durabile și de înaltă calitate”.

„Deblocarea acestui potențial de energie regenerabilă ne va asigura securitatea energetică și va reduce facturile la energie”, a spus el în timpul unei vizite de campanie înainte de alegerea sa în calitate de lider și prim-ministru al SNP.

Colette Cohen, directorul executiv al Centrului de Tehnologie Net Zero din Aberdeen, a declarat că lipsesc planuri detaliate din Marea Britanie și Scoția pentru modificarea consumului de energie din gospodărie și industrie, care ar putea încuraja investițiile în noi tehnologii.

„Avem o destinație clară propusă de guvernele scoțian și britanic, dar nu avem o hartă a rutei care să ne ducă acolo”, a spus Cohen, al cărui centru sprijină start-up-urile din domeniul energetic.

Organismul comercial Offshore Energies UK a declarat luna trecută că mai mult de trei sferturi din nevoile de energie ale Regatului Unit sunt satisfăcute de petrol și gaze, în timp ce numărul caselor britanice care depind de cazane pe gaz crește de fapt.

Murray Whittaker, director de proiecte la Whittaker Engineering, o afacere de familie cu sediul în Stonehaven, la sud de Aberdeen, a declarat că atât guvernele Marii Britanii, cât și cele scoțiane trebuie să stabilească politici pe termen scurt, mai degrabă decât ținte nerealiste. „Se pregătesc pentru o cădere”, a spus Whittaker. „Nu promite în mod arbitrar ceva pe care toți cei din sală știm că nu îl putem livra.”

Bob Sanguinetti, directorul executiv al portului Aberdeen, a declarat că portul se află în chinul unei extinderi de 400 de milioane de lire sterline, dar nu știe ce combustibili cu emisii scăzute de carbon vor fi folosiți de transport maritim în viitor.

„Am putea să facem o pistă și să instalam cabluri electrice și puncte de încărcare pentru nave, dar nu știm care va fi cererea și dacă vom obține o rentabilitate a investiției noastre”, a spus el.

Nick Cooper, directorul executiv al dezvoltatorului de captare și stocare a carbonului Storegga, este frustrat de eșecul guvernului Regatului Unit de a lua o decizie finală cu privire la aprobarea unui proiect CCS la scară largă în nord-estul Scoției.

Colette Cohen cu Nick Cooper © Charlie Bibby/FT

Proiectul Acorn ar implica pomparea dioxidului de carbon înapoi în câmpurile de petrol și gaze epuizate din Marea Nordului și a obținut acorduri provizorii cu clienți, inclusiv ExxonMobil și Royal Dutch Shell, încă din 2021.

„Am progresat ca și cum am fi fost aprobați, am cheltuit mulți bani și am avansat în proiect, dar asta nu poate continua la infinit”, a spus Cooper.

Guvernul scoțian prezice că tranziția la zero net va crea 77.000 de locuri de muncă „cu emisii reduse de carbon” până în 2050. Dar un raport al companiei de servicii profesionale EY pentru guvern a evidențiat cât de dificilă va fi această tranziție pentru lucrători, chiar și într-un astfel de caz.

Muncitorii angajați direct de companiile din petrol și gaze erau plătiți în medie cu 88.000 de lire sterline anuale, de peste două ori mai mult decât media scoțiană de 29.000 de lire sterline și cu mult peste salariul probabil pentru locuri de muncă „cu emisii reduse de carbon”, a spus EY.

Și pentru toată experiența sa în domeniul energiei maritime, a fi un hub petrolier nu oferă nicio garanție că Aberdeen poate respinge concurența din alte părți ale Regatului Unit, care sunt dornice să joace un rol central în dezvoltarea energiei regenerabile offshore.

Totuși, Sir Ian Wood, miliardarul născut în Aberdeen, care este un simbol al bogăției petroliere a regiunii, a spus că mai multă certitudine în ceea ce privește politica energetică ar putea asigura viitorul orașului.

„Eu fac parte dintr-o generație norocoasă care a beneficiat foarte mult de petrol și gaze. Ceea ce mi-ar plăcea să văd este că următoarea generație moștenește cel puțin același impuls și potențial pe care le-am avut noi”, a spus Wood. „Încă cred că este posibil.”

