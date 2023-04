India va depăși China în cursa demografică

India este oficial pregătită să depășească China ca fiind cea mai populată țară.

Potrivit Tabloului de bord al populației mondiale al Fondului ONU pentru populație, publicat astăzi, populația Indiei va depăși 1,428 miliarde de locuitori până la jumătatea anului 2023, depășind cu puțin populația de peste 1,425 miliarde de locuitori a Chinei.

Deși este un moment important pentru planetă, niciuna dintre țările implicate nu a ținut să marcheze momentul, ceea ce reflectă sensibilitatea politică a problemei populației în China și India.

“Vreau să vă spun că dividendele demografice nu depind doar de cantitate, ci și de calitate”, a declarat astăzi la Beijing purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, în remarci citate de agențiile de presă. “Dividendul nostru demografic nu a dispărut, dividendul nostru se formează, iar impulsul pentru dezvoltare este puternic”. Purtătorul de cuvânt al Ministerului indian al Afacerilor Externe nu a avut niciun comentariu imediat.

Rata de natalitate din China a fost în declin pe termen lung, în parte din cauza implementării cu succes a politicii copilului unic în 1980. Populația sa a scăzut în 2022 pentru prima dată în 60 de ani.

Este posibil ca populația Indiei să fie încă în creștere, dar rata de creștere a scăzut de la vârful de 2,4 % din anii 1980. Populația din 31 din cele 36 de state ale sale este acum fie la rata de înlocuire, fie în declin, ceea ce înseamnă că creșterea este determinată de fertilitatea ridicată în doar cinci state, a declarat un oficial al ONU pentru FT. Experții cred că populația Indiei va atinge vârful undeva pe la mijlocul acestui secol.

India are din ce în ce mai mult China în vizor, deoarece urmărește să profite de pe urma reorientării lanțurilor de aprovizionare în afara Chinei după perturbarea pandemiei Covid-19 și creșterea fricțiunilor geopolitice între Washington și Beijing din cauza războiului din Ucraina.

Țara a depășit anul trecut Marea Britanie pentru a deveni a cincea cea mai mare economie din lume.

Cu toate acestea, India se află în urma Chinei în toate domeniile, de la dimensiunea economiei sale la investițiile străine directe, investițiile proprii în infrastructură și cheltuielile militare. De asemenea, se străduiește să creeze noi locuri de muncă pentru milioanele de tineri care intră pe piața forței de muncă în fiecare an.

Ca și cum ar sublinia acest aspect, China a raportat ieri că economia sa și-a revenit mai mult decât se aștepta după redeschiderea legată de Covid, crescând cu 4,5% în primul trimestru, în ritm anual. Acest lucru a fost încă mai puțin decât obiectivul guvernului de 5 la sută pentru întregul an, deși economiștii se așteaptă ca expansiunea Chinei să se intensifice pe măsură ce anul avansează.

În India, întreprinderile globale caută să profite de evoluția unei piețe de consum care a înregistrat un record. Ieri, Tim Cook a deschis prima filială indiană a Apple Store din Mumbai, în speranța că dispozitivele elegante ale companiei sale de calculatoare se vor dovedi mai atractive pentru indienii iubitori de tehnologie în lupta sa cu Samsung pentru segmentul de lux al pieței de smartphone-uri.

În același timp, companiile occidentale se află sub presiune pentru a-și reduce legăturile cu China din cauza ostilității crescânde dintre Washington și Beijing. Cu toate acestea, nu este o chestiune simplă. Apple, de exemplu, se află în imposibilitatea de a rupe legăturile cu China, după cum explică Patrick McGee de la FT în acest episod al podcastului Behind the Money.

În timp ce lumea se concentrează asupra schimbărilor demografice din Asia, ONU a ales astăzi să avertizeze cu privire la o “anxietate demografică” globală. Schimbările climatice, deplasările în masă și pandemia se numără printre cauzele unei temeri generalizate atât de suprapopulare, cât și de subpopulare, potrivit ONU. Pericolul este ca guvernele să adopte politici ineficiente și dăunătoare în materie de fertilitate, care dăunează drepturilor omului și egalității de gen, avertizează organismul mondial.

Sursa – www.ft.com