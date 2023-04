Irlanda de Nord: castele de lux, peisaje epice și bijuterii urbane

Castelul prăbușit din secolul al XIX-lea dintr-o fermă părăsită din ceea ce era supranumit „țara bandiților” în timpul Necazurilor Irlandei de Nord a căzut într-o paragină atât de mare încât ultimul său locuitor, neputând să-și permită întreținerea, se mutase într-o rulotă afară.

Locul cu siguranță nu arăta prea mult, dar ceea ce Mick Boyle a văzut în ruinele slăbite de la poalele muntelui Slieve Gullion, lângă locul unde crescuseră părinții săi – și unde s-a născut el însuși, înainte ca familia să emigreze în Australia în 1968, ca „Ten Pound Poms” – a fost un viitor hotel de lux.

„Avea nevoie de un pic de ochi pentru a vedea ce ar putea fi”, a spus Boyle, un inginer care conduce o companie de construcții de infrastructură, Abergeldie Complex Infrastructure, în Sydney, împreună cu soția sa Robin, dar nu rupsese niciodată legăturile cu locul în care locuia. până la vârsta de patru ani.

„Partea grea a fost să-i convingi pe bancherii că oricine ar veni la un hotel de patru sau cinci stele din South Armagh”, a adăugat Boyle, care a cumpărat site-ul pentru 1,2 milioane de lire sterline în 2013 și a investit încă 12 milioane de lire sterline în dezvoltarea lui.

Castelul Killeavy, acum un hotel de lux. . . . . . și Mick Boyle, omul care a transformat-o dintr-o ruină slăbită © Paul McErlane Holul de la intrare la Killeavy Castle Estate

Nu e de mirare că bancherii erau sceptici.

Peisajul South Armagh este uluitor – o mecca pentru drumeții – iar verdele întins se simte nelimitat și o lume departe de agitația din Belfast sau Dublin, la puțin peste o oră de mers cu mașina spre nord sau spre sud. Dar castelul se află, de asemenea, la doar cinci mile de granița irlandeză, care a fost fortificată cu sârmă ghimpată și turnuri de veghe în timpul a trei decenii de conflict – o perioadă în care dealurile și aleile din zonă erau teritoriile de graniță, notorii pentru lunetisții paramilitari republicani care au vizat armata britanică. într-o campanie sângeroasă de reunire a insulei.

Astăzi, Irlanda de Nord este un loc transformat, deoarece marchează cea de-a 25-a aniversare a acordului de pace a Acordului de Vinerea Mare, semnat la 10 aprilie 1998. Conflictul, luptat și de paramilitari loiali care luptă pentru a menține regiunea în Marea Britanie, sa încheiat, iar zgomotul de elicoptere ale armatei britanice pe cer a dispărut de mult. Granița este invizibilă, iar castelul lui Boyle, plus căsuța și moara pe care le-a renovat și le-a extins într-un hotel și spa pe o proprietate împădurită, este un simbol al revitalizării turistice a regiunii.

Astfel de locuri ajută regiunea să scrie o nouă narațiune prin revendicarea punctelor fierbinți de odinioară Troubles și reinventând asocierile lor întunecate cu trecutul – dovada că Irlanda de Nord nu trebuie să fie ostatică a istoriei.

„Mulți oameni percep Irlanda de Nord ca fiind plictisitoare, sumbru, prezbiteriană în perspectiva ei, dar nu este deloc așa”, a spus John McGrillen, directorul executiv al Tourism NI. „Una dintre poveștile de succes ale Acordului de Vinerea Mare a fost industria turismului.”

Peisajul deschis al lui Slieve Gullion © Andrew Mackin Photography

Dintr-un colț al Regatului Unit pe care nimeni nu dorea să-l viziteze pe atunci, turismul a luat amploare, nedescurajat de atacurile sporadice asupra poliției, care au determinat agenția de informații MI5 din Marea Britanie să ridice amenințarea la securitate înaintea viitoarei vizite a președintelui american Joe Biden.

„Riscul pentru un turist este neglijabil”, susține McGrillen: el spune că statisticile arată că Belfast nu reprezintă o amenințare mai mare decât alte orașe, precum Manchester, Londra, Paris, Nisa și Istanbul, care au suferit atacuri teroriste. „Toți continuăm să vizităm aceste orașe grozave, iar Belfastul nu va fi diferit.”

La Boyle’s Killeavy Castle Estate, oaspeții pot dormi în paturi cu baldachin, pot face baie într-un turn crenelat și pot lua masa, se pot relaxa și pot petrece în lux privat în splendoarea restaurată elegant a castelului protejat de gradul A. Alternativ, ei pot opta pentru decorul modern minimalist al hotelului cu 45 de camere, cu ferestre gigantice cu vedere la peisajul rural, sau un Gatelodge în sistem self-catering. Sunt disponibile biciclete electrice și bocanci de drumeție pentru a putea explora.

Vizitatorii caută, de asemenea, mai departe.

Luați Colin Glen, un parc de aventură în pădure de 200 de acri din West Belfast, unde puteți zbura la 50 mph pe cea mai lungă tiroliană din Irlanda sau puteți aborda un teren de frânghie înaltă și un perete de cățărat, un coaster alpin în stil bob, un teren de golf cu nouă găuri și un teren de înaltă tehnologie. practice, jucați-vă cu laser tag sau faceți o plimbare pe tema Gruffalo cu copiii.

Odinioară era o groapă de gunoi într-o zonă republicană periculoasă, lângă interfețe – zone de aprindere unde comunitățile unioniste și naționaliste ale orașului, adesea încă segregate, se ating. Un hotel din apropiere, unde s-au cazat cândva The Rolling Stones, a fost bombardat; un complex de poliție puternic fortificat ridicat în locul său a fost el însuși vizat cu mortare.

„Am schimbat aspectul, atmosfera și atractivitatea locului – am depășit preconcepția pe care oamenii o aveau despre Colin Glen ca fiind o zonă interzisă și am făcut-o. . . ceva de care localnicii pot fi mândri”, a spus Colin O’Neill, directorul executiv al Colin Glen Trust.

O poartă către dealurile din Belfast, este o bijuterie urbană, dar și o întreprindere socială care sprijină protecția mediului și dezvoltarea într-una dintre cele mai defavorizate zone ale orașului. „Avem o poveste de spus”, a spus O’Neill. „Aceasta nu este doar o atracție de târguri – există un motiv pentru a alege aici – susțineți mediul și oamenii locali.”

Finanțarea a fost o provocare, dar atracțiile lui Colin Glen primesc acum 200.000 de vizitatori plătitori pe an – un sfert dintre ei din afara Irlandei de Nord.

Treptele de pe Calea Uriașilor, una dintre cele mai faimoase atracții ale regiunii © Getty Images/EyeEm Tunelul arborelui „Dark Hedges” din Stranocum, Țara Antrim © Getty Images O vitraliu la Bushmills, cea mai veche distilerie de whisky autorizată din lume © Getty Images

În general, Irlanda de Nord a atras 3 milioane de vizitatori în 2019, înainte de Covid, de la 1,98 milioane în 2012. McGrillen este încrezător că regiunea poate dubla cheltuielile record de 1 miliard de lire sterline din 2019 în următorul deceniu, pe măsură ce vizitatorii sosesc în Dublin, plus irlandezii care au nu au trecut niciodată sau rar granița, sunt din ce în ce mai atrași spre nord.

Aceștia pot veni pentru atracțiile tradiționale ale regiunii

Cum ar fi pietrele de trepte hexagonale de bazalt de pe Calea Uriașilor; muzeul Titanic Belfast recent modernizat; Întunecatele întunecate întunecate și alte peisaje făcute celebre de Game of Thrones; Bushmills, cea mai veche distilerie de whisky autorizată din lume; și orașul cu ziduri Londonderry, cunoscut și sub numele de Derry. Sau poate fi turismul de golf într-o regiune care găzduiește British Open în 2025. Dar le place ce mai descoperă.

„Am văzut o creștere uriașă a numărului de familii tinere care vin”, a remarcat McGrillen. „Tânăra generație nu poartă aceleași amintiri și nu are aceleași percepții asupra locului (de la Troubles) – nu sunt marcate în același mod.”

Acest lucru a ajutat să pună pe hartă închisoarea Crumlin Road din Belfast, în ciuda locației impunătoare a clădirii din bazalt și gresie, lângă faimoasa „mile a crimei” a Troubles – poreclit așadar din cauza tuturor atacurilor de acolo.

Inițial, experiența vizitatorilor, care a fost deschisă în 2012, a fost văzută ca „turism întunecat”, recunoaște managerul Phelim Devlin. „Dar dacă întrebi pe oricine din lume care este primul lucru la care te gândești când te gândești la Belfast, de nouă ori din 10, problemele vor fi acolo sus.”

Și asta înseamnă în mod inevitabil „The Crum” – o închisoare funcțională din 1846 până în 1996, în ciuda celulelor minuscule, înghețate, fără toalete, care trebuiau să fie aruncate de deținuți în fiecare dimineață. „Toți prizonierii la care vă puteți gândi asociați cu Necazurile erau aici”, a spus Devlin – inclusiv Bobby Sands, care mai târziu a condus o grevă a foamei a membrilor armatei republicane irlandeze în blocurile H ale închisorii Maze în 1981, în care el și alte nouă persoane. decedat.

Turul închisorii – la fel de interesant ca și Alcatraz – include un desen animat foarte succint care explica problemele și o mulțime de istoria îngrozitoare a deținuților și a execuțiilor la o instituție proiectată de Sir Charles Lanyon, arhitectul Queen’s University.

Crumlin Road Gaol, care s-a închis în 1996. . . și a fost redeschis acum un deceniu ca atracție turistică © Alamy

Închisoarea a făcut echipă cu „tururile Troubles” locale ale faimoaselor picturi murale din Belfast către victimele și martirii conflictului, îndrumați de foști combatanți din ambele părți. Dar găzduiește și concerte și evenimente, iar în octombrie „A-Wing”, unde erau găzduiți deținuții Troubles, își va deschide porțile ca o distilerie funcțională, reînviind whisky-ul irlandez J&J McConnell, fondat în 1776.

Pentru John Kelly, directorul executiv al Belfast Distillery Company, susținută de SUA, care se află în spatele renașterii mărcii, nu a fost vorba doar de aducerea producției de whisky înapoi la Belfast, care dominase producția de băuturi spirtoase a insulei la începutul secolului al XIX-lea: „A fost despre a aduce ceva înapoi în această parte a Belfastului de Nord.” Școala la care a mers când era băiat a dat înapoi la închisoare și își amintește că elicopterele zburau peste trei ori pe zi în timpul Necazurilor; acum vrea să angajeze localnici la distilerie și la centrul de vizitatori pentru a „juca rolul pe care îl putem” în reintegrarea zonei dezavantajate social.

De asemenea, Michele Bryans, directorul executiv al EastSide Partnership, care se află în spatele regenerării – dar nu gentrificării – clasei muncitoare East Belfast, spune că scopul ei este simplu: „Vrem să aducem un produs turistic autentic în inima East Belfast. — nu neapărat lucrurile strălucitoare pentru care Belfast este cunoscut, ci o modalitate prin care oamenii să intre puțin sub pielea de aici.”

„East Side” este o parte a orașului din apropierea șantierului naval Harland & Wolff care a construit Titanic și este, de asemenea, cunoscută pentru picturile murale ale paramilitarilor loiali. The Partnership, o organizație caritabilă locală, a dezvoltat calea verde a comunității Connswater de 16 km, inspirată de High Line din New York; Piața CS Lewis care îl onorează pe creatorul Narniei, născut în Belfast; un Airbnb în casa copilăriei starului de fotbal George Best; și un restaurant la modă într-un fost container de transport maritim.

Zona se mândrește, de asemenea, cu o fabrică de bere, precum și cu Banana Block, un spațiu de evenimente într-o fostă moară de lenjerie, numită așa datorită legăturii cu William Richardson, grădinarul care a reușit să cultive fructele în estul industrial Belfast în urmă cu mai bine de un secol.

„Oamenii vor să vadă picturile murale (pe aici), dar vrem să spunem întreaga poveste, să inspirăm oamenii să vină aici. Le poți avea pe amândouă”, spune Bryans.

O posibilă adaptare Netflix Narnia oferă mai multe perspective, iar EastSide Partnership solicită permisiunea de planificare pentru un hotel de containere la modă. O’Neill de la Colin Glen caută, de asemenea, să aducă inovații, inclusiv un sistem de cabluri de oțel de care vor fi atârnate bicicletele, astfel încât oaspeții să poată plimba în jurul vârfurilor copacilor.

Întors la Castelul Killeavy, Boyle plănuiește să planteze 200 de acri din proprietatea sa cu copaci nativi.

„Avem aproximativ jumătate (moșie) restaurată”, a spus el. „Este o metaforă destul de bună pentru Irlanda de Nord de la Troubles: am reconstruit multe, dar mai avem mai multe de făcut.”

Sursa – www.ft.com