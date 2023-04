Știți cine este KSI şi cum influenţează masculinitatea printre băieţi?

Când le-am pus această întrebare prietenilor mei, majoritatea dintre ei s-au uitat în gol. Dar într-o sâmbătă din ianuarie, un public de 12.500 de persoane de la Wembley Arena nu a avut nicio îndoială. Ei știau cine era KSI.

Îi ascultaseră muzica. Îi vizionaseră videoclipurile de gaming. Îi văzuseră certurile cu alte personalități de pe internet și disprețul pe care l-a aruncat asupra influencerului misogin Andrew Tate.

Auziseră despre Prime, băutura pe care KSI a ajutat-o să o lanseze în Marea Britanie și care era atât de solicitată încât unele magazine cereau 20 de lire sterline pe sticlă. Și în acea seară, mai presus de toate, voiau să îl vadă pe KSI boxând. “K-S-I! K-S-S-I! K-S-S-I!”, au scandat ei.

La ora 22.30, după ce mai mulți alți YouTubers-cum-boxeri și-au făcut rândul în ring, a apărut KSI. El a purtat un costum roz și a cântat imnul național. Era neînvins în cele cinci lupte anterioare. Și-a bătut pieptul și pe adversarul său, un brazilian nefericit cu numele de scenă FaZe Temperrr. A fost atât de ușor, încât KSI a adăugat câteva flotări de sărituri. “Doamnelor și domnilor, sunt la un alt nivel!”, a răcnit el. Mulțimea a urlat la rândul ei.

KSI – “Knowledge Strength Integrity”, pe numele real Olajide Olatunji – este multe lucruri: un muzician, un influencer, un promotor de băuturi, un boxer. Dar ceea ce m-a interesat a fost cel mai elementar: este un om. Sau, mai exact, un bărbat printre băieți.

Acum are 29 de ani, dar videoclipurile sale de pe YouTube se adresează multor băieți de 11 ani sau mai tineri. În întreaga lume, unii băieți se simt confuzi și nesiguri cu privire la ceea ce ar trebui să aspire. Pentru o parte dintre cei 24 de milioane de abonați ai săi de pe YouTube, KSI este în mod inevitabil un model de urmat.

Lupta lui KSI avea loc la câteva săptămâni după ce Tate fusese arestat în România, sub acuzația de crimă organizată, trafic de persoane și viol, pe care o neagă. Tate fusese cel mai rău tip de model de rol, un băiat de afiș pentru masculinitatea toxică. “Viața masculină este război”, a spus el. “Ca bărbat, trebuie să îi întreci pe ceilalți bărbați”. El a încercat să justifice violența împotriva femeilor, etichetându-se drept misogin și susținând că era prea bogat pentru a suferi consecințe. Mesajul său extrem a rezonat cu unii băieți, poate în special cu cei care au simțit că societatea nu vede cu ochi buni masculinitatea și, prin extensie, pe ei înșiși.

La Wembley, mulțimea era formată în mare parte din adolescenți și tineri, o generație crescută de KSI. Erau și copii mai tineri acolo cu părinții lor, o altă generație care se alinia pentru a fi influențată. Un imitator al lui Tate era acolo – tricou negru, ochelari negri, barbă tunsă – și oamenii au stat la coadă pentru selfie-uri cu el, probabil cu diferite grade de ironie.

KSI nu este Tate, și nici nu este chiar anti-Tate: online l-a ironizat, fără a-l repudiat direct. Marca de masculinitate a lui KSI este mai benignă. Băieții care îl urmăresc la Wembley și în fiecare seară pe YouTube și TikTok se îmbogățesc cu o etică a formei fizice, a competiției și a glumelor nesfârșite.

© Laura Pannack

Dar KSI nu este lipsit de bagaje. Când era mai tânăr, a realizat o serie de videoclipuri pe care le-a numit “Fața de viol”, imitând expresiile faciale pe care își imagina că le-ar putea face violatorii. El a spus în mod deliberat lucruri șocante străinilor. Într-un videoclip de la o convenție a gamerilor din 2012, el a întrebat o femeie unde îi sunt sânii, adăugând: “Nu-i văd”. Ulterior, el și-a cerut scuze și a eliminat videoclipurile respective. Apoi, în această săptămână, într-un videoclip, încercând să facă umor, a folosit o insultă rasială la adresa pakistanezilor. Din nou și-a cerut scuze, spunând că va lua o pauză de la social media.

După arestarea lui Tate, am vrut să înțeleg ce mesaje le transmiteau influencerii tinerilor băieți, în timp ce urmăreau celebritatea pe internet, clicurile și like-urile. Ce povești spuneau ei despre cum să fii bărbat în secolul 21 – și cum ar putea acestea să modeleze viețile și relațiile băieților?

Am crescut înainte ca internetul să existe. Influențatorii mei veneau pe paginile tipărite. Revista Loaded a fost lansată în Marea Britanie în 1994, când aveam 11 ani, cu sloganul “Pentru bărbații care ar trebui să știe mai bine”. FHM (For Him Magazine) s-a relansat în același an, anunțând: “Este o chestie de bărbați”.

Pentru generația mea, aceste reviste au fost cât se poate de aproape de a sugera ce înseamnă să fii bărbat. Loaded “surprindea realitatea a ceea ce erau bărbații când eram împreună”, îmi spune primul său editor, James Brown. Ethosul său a fost rezumat de comediantul Frank Skinner, care a declarat în cel de-al șaselea număr: “Niciodată nu am fost de acord cu toate prostiile astea cu bărbatul nou…Cred că poți vorbi deschis despre cât de mult îți plac sânii unei femei fără să fii sexist”.

Coperta revistei FT Weekend Magazine, 7/8 aprilie

Loaded avea ceva jurnalism gonzo și era la fel de interesat de muzică și fotbal ca și de sex. FHM a fost mai puțin ambițios, specializându-se în liste cu cele mai sexy femei din lume și o selecție de glume grosolane. (Exemplu de gag FHM: “Ce obții când încrucișezi (o celebritate feminină cu numele) cu o gorilă? Nu știu. Nu poți forța o gorilă să facă prea multe lucruri.”). Editorii și-au dat seama curând că coperțile cu modele aproape goale se vând cel mai bine. Toate revistele pentru bărbați le puneau pe fiecare ediție. În anul 2000, în Marea Britanie se vindeau peste un milion de exemplare pe lună.

Până când milenialii au împlinit 30 de ani, zeitgeistul s-a schimbat. Vânzările revistelor pentru băieți s-au prăbușit. Supermarketurile au refuzat să le stocheze. Întregul gen a alunecat în coșul de gunoi. Skinner a spus că regretă glumele sale sexiste și homofobe. Se simțea ca un progres. Arcul istoriei părea să se aplece spre o masculinitate care nu mai obiectifica femeile și care nu mai vedea bărbații și femeile atât de separați.

Apoi au apărut YouTube și TikTok. A apărut o întreagă industrie în care indivizii își puteau difuza viețile și ideile către o audiență globală și să facă milioane. Algoritmii au promovat adesea conținuturi extreme și scandaloase, deoarece acestea îi făceau pe spectatori să se uite și să comenteze. Rezultatul a fost haotic. Alături de creșterea pornografiei extreme online, popularitatea influencerilor misogini a subminat ideea că societatea a făcut vreun progres. Tate, ale cărei videoclipuri au fost vizionate de miliarde de ori pe TikTok, susținea că femeile sunt proprietatea soților lor, că depresia nu este reală, că bărbații trebuie să fie bogați, că victimele violurilor poartă o anumită responsabilitate pentru că au fost atacate. Surpriza nu a fost faptul că există – unii oameni vor avea întotdeauna opinii extreme -, ci faptul că a ajuns la un public larg, tânăr, care a asimilat mesajul său fără ca părinții lor să observe.

Poate că ethosul revistelor pentru băieți nu a dispărut, ci doar s-a mutat online, s-a fragmentat și a suferit mutații. Un profesor de liceu cu care am vorbit a făcut distincția: am crescut cu sexism ocazional; ceea ce există acum este un sexism pseudo-intelectualizat. Tate nu face glume leneșe despre șoferițe sau femei supraponderale; el predică despre superioritatea înnăscută a bărbaților și despre virtuțile formei fizice. Și s-ar putea să nu fie o bubă. În sondajele privind atitudinile masculine realizate în 16 țări de către grupul de campanie Equimundo, tinerii au exprimat adesea opinii mai conservatoare decât generațiile mai în vârstă. “Tendința este inversă”, spune președintele Equimundo, Gary Barker.

Când am tastat “cum să fii bărbat” pe YouTube, am obținut rezultate pentru Andrew Tate și psihologul sceptic față de feminism Jordan Peterson

Termenul de masculinitate toxică a fost inventat în anii 1980 de un profesor de psihologie, Shepherd Bliss. Bliss făcea parte din mișcarea “mitopoetică” a bărbaților, care era îngrijorată de faptul că societatea era din ce în ce mai feminizată și că tot mai mulți tați erau absenți de acasă din cauza schimbărilor care datează de la Revoluția Industrială. Ca urmare, mulți tineri nu aveau șansa de a observa și de a-și exprima emoțiile masculine normale și se îndreptau către demonstrații violente de masculinitate. Bliss a ales un termen medical deoarece, “ca orice boală, masculinitatea toxică are un antidot”. Antidotul era ca bărbații să se adune în natură, fără prezența femeilor – să facă ritualuri, să cânte muzică, să alerge dezbrăcați și, ahem, să tragă pârțuri în voie. Robert Bly, o figură mitocănească de prim rang și autorul bestsellerului surpriză din 1990 Iron John, credea că unii bărbați sunt violenți pentru că își reprimă emoțiile, în special furia și rușinea, și că liniștea forțată a culturii corporatiste moderne era parțial de vină. “Mulți bărbați se amorțesc, astfel încât nu sunt expresivi. Dacă ești prea expresiv în IBM, ești concediat”, a spus el.

Abordarea mitopoetică a fost ironizată de unii, văzută ca o respingere a drepturilor femeilor. Dar termenul de masculinitate toxică a crescut ca o ciupercă după 2015, iar ideea că bărbații ar trebui să devină mai confortabili cu emoțiile lor este larg împărtășită. Scriitoarea feministă Bell Hooks a susținut că primul act de violență al bărbaților este autoagresiunea: “Patriarhia le cere (ca) să ucidă părțile emoționale din ei înșiși”. Un raport din 2019 privind violența în rândul tinerilor din Greater Manchester a constatat că tinerii bărbați “folosesc un scenariu despre cum să devină bărbați care spune: “Nu exprima alte emoții în afară de agresivitate”, “respinge tot ce este feminin” și “consideră represaliile ca fiind o forță””. Social media a intensificat așteptările și conflictele. Generațiile anterioare “puteau merge acasă și se puteau relaxa și nu trebuiau să performeze. După cum funcționează social media, trebuie să performezi 24 de ore din 24, 7 zile din 7”, spune Henry Stratford, autorul raportului. Odată cu sosirea smartphone-urilor, presiunea asupra băieților de a realiza o versiune macho a virilității începea mai devreme, la vârsta de 10 sau 11 ani.

O masculinitate mai bună ar începe cu bărbații care ar fi capabili să-și exprime emoțiile în mod onest. Terra Loire Gillespie, un strateg digital cu sediul în Toronto, a argumentat împotriva portretizărilor mediatice prea simpliste ale bărbaților ca fiind fie “Nice Guys”, fie “Macho Men”, și a sugerat o a treia opțiune: bărbați tandri. Caracteristicile unui bărbat tandru includ: “Își exprimă emoțiile într-un mod sănătos?” și “Nu se teme de intimitatea masculină – de exemplu, își poate exprima afecțiunea pentru prietenii bărbați fără a face o glumă gay?”. Filozoful Alain de Botton susține că, în loc să celebrăm bărbații “cool”, cu o aură de invulnerabilitate ca a lui Humphrey Bogart, ar trebui să celebrăm bărbații care sunt “calzi” și sinceri în legătură cu propria anxietate.

“Conversația publică a fost “Andrew Tate umple un vid, nu există modele masculine bune”. Pur și simplu nu cred că este adevărat”, spune Laura Bates, fondatoarea proiectului Everyday Sexism Project și autoarea cărții Men Who Hate Women. Ea citează exemple pozitive în echipa de fotbal a Angliei, în special Marcus Rashford. “Ei vorbesc despre probleme de justiție socială. Vorbesc despre nașterea copiilor lor”.

Concentrându-și atenția asupra localităților Tipton din Marea Britanie și Gagebrook din Australia, Pannack a găsit paralele de o parte și de alta a lumii. Gagebrook este un oraș în afara orașului Hobart din Tasmania, unde au fost realizate toate imaginile din acest articol. Este o comunitate mică în care, la fel ca în Tipton, prieteniile sunt strânse. Proiectul pune în evidență universalitatea adolescenței. Persoanele din aceste imagini nu au legătură cu acest articol și nici nu sunt reprezentative pentru acesta. © Laura Pannack

Dar bătălia pentru masculinitate se dă în primul rând online. În Marea Britanie, 91% dintre copiii de 11 ani au un telefon. Băieții cu vârste cuprinse între șapte și 16 ani spun că petrec mai mult de două ore pe zi pe YouTube. Arthur, un elev din Londra, a primit primul său smartphone la vârsta de 10 ani. Acum, la 13 ani, se uită la el pentru scurt timp la prima oră, apoi în autobuz și, uneori, puțin la școală (școala sa încearcă să limiteze elevii la aplicația de calendar, dar întotdeauna există drumuri la toaletă). Apoi îl folosește în autobuz spre casă și mai mult seara.

Mai mulți copii cu care am vorbit au spus că petrec mai mult de cinci ore pe zi pe telefon, în principal pe YouTube, TikTok, Snapchat și Instagram. Social media însoțește temele pentru acasă, deplasează întâlnirile cu prietenii și întârzie somnul. În sondaje, copiii spun că au mai multă încredere în influenceri decât în ziare, în rețelele de socializare sau în celebrități cu o faimă offline.

Cel mai popular YouTuber din lume este Jimmy Donaldson, un tânăr de 24 de ani din Greenville, Carolina de Nord, care poartă numele de MrBeast. Contul său principal are 139 de milioane de abonați la momentul redactării acestui articol – aproximativ echivalentul populațiilor din Marea Britanie și Franța la un loc. Ceea ce este intrigant, deoarece MrBeast nu arată ca o vedetă TV obișnuită. În epocile anterioare, agenții de distribuție ar fi fost derutați de aspectul său, care este în esență foarte normal. YouTube a permis unui alt model de om să strălucească.

Videoclipurile lui MrBeast sunt adesea provocări absurde, cum ar fi concursul pentru a câștiga un avion (“Ultimul care ia mâna de pe avion, îl păstrează!”, 101 milioane de vizualizări) sau jocul de-a v-ați ascunselea pentru un premiu de 50.000 de dolari (128 milioane de vizualizări). El este mare amator de filantropie. A plătit pentru ca 1.000 de persoane parțial oarbe să fie supuse unei operații de restabilire a vederii și a filmat reacțiile acestora. Unui pacient i-a dat 10.000 de dolari, iar altuia o Tesla.

MrBeast este atât de concentrat pe producerea a ceea ce devine viral – de la vârsta de 11 ani, el “a fost obsedat de YouTube în fiecare zi timp de un deceniu” – încât pare să nu aibă dorința de a articula prea mult despre viață dincolo de asta. El spune totuși că mai mulți bani nu aduc fericirea și că reinvestește sau dăruiește banii pe care îi face.

Dar videoclipurile sale subliniază puterea pe care ți-o dau banii asupra celorlalți. Unul dintre cele mai faimoase videoclipuri ale sale (395 de milioane de vizualizări) a recreat emisiunea TV distopică Squid Game, cu explozibili falși care lovesc concurenți din viața reală în timp ce concurează pentru 456.000 de dolari. Nu este toxic, însă nu pare a fi în întregime sănătos. Subtilitatea conținutului înseamnă că este un model limitat. “Simt că există lucruri mai importante, sau că vrei să existe lucruri mai importante”, mi-a spus un băiat de 13 ani care a încetat să se mai uite la MrBeast.

Chiar și așa, provocările și farsele absurde sunt o temă importantă a YouTubers de succes. Beta Squad, un grup de YouTuberi britanici cu 5,5 milioane de abonați, a înființat un fals drive-through McDonald’s. Unul dintre ei, Niko Omilana, a candidat pentru funcția de primar al Londrei în 2021 și a terminat pe locul cinci cu aproape 50.000 de voturi. Will Tennyson (1,8mn de abonați) este specializat în cascadorii legate de fitness și mâncare, cum ar fi “Am petrecut 50 de ore mâncând cele mai nesănătoase 100 de alimente din lume” (citat din ziua a doua: “Vreau ca acest videoclip să se termine.”), iar Oliver Tree, care este jumătate muzician, jumătate comediant, a construit și s-a prăbușit cu ceea ce a numit cea mai mare trotinetă din lume.

Unele dintre aceste cascadorii au o calitate remarcabilă a producției. MrBeast a declarat că videoclipul său de 25 de minute Squid Game a costat 3,5 milioane de dolari – la fel de mult ca cele mai scumpe drame de televiziune. Dar cascadoriile s-au simțit, de asemenea, familiare. Erau ceea ce încercau revistele pentru băieți în anii 1990. Au arat același teren fertil care a produs show-ul Jackass de pe MTV. Masculinitatea nu pare nici mai bună, nici mai rea, ci neschimbătoare. După cum mi-a spus fostul editor Loaded, James Brown: “Dacă te întorci cu 2.000 de ani în urmă, ar fi existat romani care împingeau oamenii pe străzi în cărucioare de cumpărături.”

© Laura Pannack

Poate că cei mai cunoscuți YouTuberi printre băieții britanici sunt Sidemen, un grup de șapte persoane care a început în 2013. Aceștia au făcut provocări destul de previzibile – au mâncat 70.000 de calorii în 24 de ore și au făcut versiuni parodiate ale unor emisiuni precum The Great British Bake Off și Who Wants to Be a Millionaire? Membrul lor vedetă, KSI, a mers mai departe. El a început să provoace alți YouTuberi, inclusiv pe americanul Logan Paul, la meciuri de box. Acest lucru a dus la circul rostogolitor pe care l-am văzut la Wembley.

A fost aproape întotdeauna carismatic și amuzant. Poate să râdă de el însuși într-un mod în care Andrew Tate nu poate: de exemplu, susține că a pierdut cel puțin 2,5 milioane de lire sterline pe criptomoneda luna. După ce Tate a afirmat că este o victimă a “Matrix”, KSI a răspuns: “Cred că este de prost gust”. KSI a vorbit deschis și despre emoțiile sale. “Sănătatea mintală este la fel de importantă ca sănătatea fizică”, a scris el pe Twitter în ianuarie 2022. El a vorbit într-un documentar Amazon și unui YouTuber numit Doctor Mike despre cum părinții săi, care credeau în pedepsele corporale, l-au lovit și au pus presiune asupra lui pentru a reuși.

Dar acumularea de abonați pare să necesite în continuare un anumit tip de egocentrism performativ. În toate videoclipurile sale, lui KSI îi place să se laude pe sine, iar pe ceilalți să se laude. Poate că visele mișcării mitopoetice de fraternitate cooperantă în natură au fost exagerate, dar competitivitatea din social media – o cursă pentru like-uri, share-uri și abonați – este implacabilă.

Inițial, am fost nedumerit că KSI ar folosi un termen rasist într-un videoclip, că colegii săi Sidemen ar râde și că nimeni din echipa de producție nu ar împiedica publicarea acestuia. Dar YouTube a recompensat cei mai îndrăzneți și mai puțin filtrați indivizi. Poate că aici se ajunge la asta. “Voi greși în viață, iar în ultima vreme am greșit mult”, a spus KSI în scuzele sale. Un fan dezamăgit mi-a spus: “Totul va fi uitat la următorul meci”.

Platforma promovează, de asemenea, materialismul obraznic. Laddismul a fost cândva aproape nihilist. Vedetele din Jackass se dădeau cu skateboardul prin placaj pentru că așa le plăcea. Filmul Fight Club din 1999, o examinare a masculinității moderne și a capitalismului, a fost în mod explicit anti-comercial: “Lucrurile pe care le deții, ajung să te dețină”, spunea personajul lui Brad Pitt, Tyler Durden, denunțând reclamele care îi fac pe bărbați “să cumpere rahaturi de care nu au nevoie”. Dar YouTuberii depind de reclame și de promovarea produselor. Băutura răcoritoare Prime a lui KSI este exemplul perfect.

Firul comun dintre Fight Club și mulți influenceri de sex masculin este lupta. Tate a fost campion de kick-boxing. Alți YouTubers, precum Logan Paul și Doctor Mike, au boxat. Forța fizică nu este doar un sport, ci devine o modalitate de a rezolva neînțelegerile. “Dacă ești atât de “alfa”, cum este (sic) tăticul Tate, de ce să nu testezi acel alfa?”. i-a spus KSI lui Sneako, un YouTuber și susținător al lui Tate, anul trecut. “Hai să avem un mic spar și să vedem cât de bărbătesc ești cu adevărat în persoană?”.

Asta nu stă bine cu toată lumea. “Există această imagine a unui bărbat extrem de musculos care știe să se lupte și să bată fizic alți bărbați”, spune Callum Hood, cercetător la Centrul pentru combaterea urii digitale din Londra. Este “extraordinar” faptul că “ideile despre ce este un bărbat au ajuns să fie legate de ceva atât de elementar”.

Barker de la Equimundo consideră că accentul pus pe forța fizică este “cu două tăișuri”. Fitness-ul este bun, “dar cealaltă parte este că se bazează pe frică: ‘Am nevoie de acești bicepși mari pentru că ceva mă amenință’. Te gândești că lumea vine să-ți ia ceva de la tine”.

Poate că forța fizică este mai atractivă pentru băieți, acum că fetele au recuperat teren în atât de multe alte domenii. Oricum ar fi, accentul pus pe box scoate în evidență un alt aspect din videoclipurile YouTuberilor: cât de puține femei apar. YouTuberii sunt în principal tipi care își petrec timpul cu tipi. Unul dintre motive este că mulți au început în domeniul jocurilor, care este predominant masculin. Toți Sidemen sunt bărbați, la fel ca și Beta Squad. MrBeast filmează uneori videoclipuri cu prietenii; cele pe care le-am vizionat eu erau exclusiv masculine. “Nu am văzut niciodată un grup de fete care să aibă o emisiune pe YouTube”, mi-a spus o fată de 12 ani pe nume Rose. Prietena ei, Flo, a adăugat: “Este ceea ce este normal acum. Este atât de ciudat”.

Bărbații YouTubers pe care îi urmăream își doreau prietene. Ceea ce nu au făcut a fost să indice vreo posibilitate de prietenie cu femei. YouTube accentuase cumva o dinamică socială existentă. “Ca societate, de la o vârstă foarte fragedă, sexualizăm prieteniile dintre fete și băieți”, spune Laura Bates. “Dacă băieții nu sunt încurajați să aibă prietenii bogate, platonice cu femei, este mult mai ușor să “alte” femei.”

© Laura Pannack

Femeile apar într-un filon de videoclipuri Sidemen, numit Tinder in Real Life, în care YouTuberii concurează pentru a impresiona diverse femei, ele însele adesea influenceri. Ceea ce m-a frapat la vizionarea acestor videoclipuri a fost cât de explicite din punct de vedere sexual sunt replicile de chat ale Sidemen. (Unele dintre videoclipuri sunt însoțite de o clauză de renunțare: “Toate comentariile făcute sunt o glumă …Nu susținem să vorbim cu femeile într-un mod lipsit de respect”). În mod similar, Niko Omilana de la Beta Squad a realizat un videoclip în care a provocat o femeie să mențină pretenția că se întâlnesc în fața tatălui ei neștiutor. Dacă femeia rezista timp de o oră întreagă, câștiga 1.000 de lire sterline. Omilana a fost încântat să inventeze minciuni despre trecutul sexual al femeii.

Chiar și YouTuberii de sex masculin mainstream par să conceapă sexul foarte diferit de bărbații din anii 1990. Jumătate dintre britanicii cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani au văzut porno, potrivit Consiliului britanic de clasificare a filmelor. Și în videoclipurile YouTube, doar “banter”, desigur, dinamica porno este uneori cimentată. “Băieții și tinerii nu vor să fie văzuți ca misogini”, spune Craig Haslop de la Universitatea din Liverpool, care a efectuat cercetări privind masculinitatea în școli. “Dar o mulțime de băieți nu realizează că glumele normalizează hărțuirea sexuală și de gen”. Pentru Arthur, în vârstă de 13 ani, Sidemen Tinder este “destul de amuzant” și nu este sexist, deoarece “fetele sunt de bunăvoie, râzând în cea mai mare parte a timpului”.

Am găsit o altă tulpină de YouTuber de sex masculin – cei axați pe autoperfecționare. Aceasta este o ruptură față de ethosul revistelor pentru băieți. Se inspiră din industria tehnologică și din spiritualitatea cvasi-religioasă. Să luăm exemplul lui Lex Fridman, un fost cercetător în domeniul inteligenței artificiale la Google cu un podcast bine urmărit. Fridman se ocupă de luptă (Jiu-Jitsu). Este inteligent, încrezător și proiectează succesul financiar. Aș putea vedea atracția lui pentru băieții care caută direcție și statut. Fridman cochetează cu introspecția. “În unele zile mă simt ca un ratat și nu știu ce fac. Astăzi este o astfel de zi”, a scris el pe Twitter. “Poate că toată lumea se simte așa uneori. Vreau doar să spun că sunt alături de voi”. El vorbește despre dragoste și umilință. El face referire la romane și la alte forme culturale în afara YouTube-ului însuși.

Dar Fridman a părut un pic prea înțelegător cu Tate, după arestarea sa. Lista sa de “lucruri dovedite pentru a extinde durata de viață”, publicată în 2020, includea “să faci mult sex (350 de orgasme pe an este optim pentru bărbați, TBD pentru femei)”. Nu eram sigur că Fridman ar putea fi băiatul de afiș al masculinității sănătoase.

YouTube a lărgit ceea ce poate însemna masculinitatea. The Sidemen și Beta Squad sunt mai diverse din punct de vedere rasial decât au fost vreodată revistele pentru băieți (acesta este unul dintre motivele pentru care insultele rasiale ale lui KSI din această săptămână au fost atât de șocante). Și nu fac reclamă la țigări și nici nu fac apologia drogurilor. Am găsit, de asemenea, semne ale unei masculinități mai mature. Multe dintre primele vedete de pe YouTube au acum douăzeci și ceva de ani sau treizeci și ceva de ani. Daniel Middleton, cunoscut mai bine sub numele de DanTDM, a început să posteze comentarii despre jocuri în urmă cu un deceniu. El a ales să fie prietenos cu familia, evitând înjurăturile și grafica sângeroasă. A plâns când unul dintre cățeii săi a murit. După nașterea celui de-al doilea copil al său, el le-a spus urmăritorilor săi că va lua “o pauză”. Videoclipurile sale de atunci îl prezintă având grijă de copii. Acesta este un pas înainte față de Sidemen Tinder.

© Laura Pannack

În timp ce mulți YouTuberi proiectează o viziune în roz a distracției și popularității, Middleton încearcă să fie transparentă în ceea ce privește realitatea. În acest an, el a deplâns corvoada de a produce videoclipuri regulate și a anunțat că se “retrage din mentalitatea YouTube”, pentru a putea petrece mai mult timp cu familia sa și cu alte pasiuni. “Am început să cobor în vizuina de iepure de a face lucruri pe placul algoritmului, dar nu este distractiv așa. Este mult mai distractiv să faci ceea ce vrei”, mi-a spus el. “Sper ca prin lucrurile pe care vreau să le fac în afara jocurilor – cum ar fi muzica și desenul – să pot inspira alți oameni să încerce aceste lucruri și să îi îndepărtez puțin de ecrane.”

Un alt tată YouTuber, CinnamonToastKen, are 4.6mn de abonați și postează videoclipuri în care comentează alte videoclipuri. L-am urmărit făcând mișto de un TikToker pentru că a mâncat un testicul de taur crud. L-am urmărit pe el și pe PewDiePie (un YouTuber suedez nu lipsit de controverse) făcând mișto de artiștii de agățat pentru că încearcă să agațe femei. L-am văzut criticând noul reality show ridicol din SUA, MILF Manor, sub titlul “MILF Manor m-a făcut să-mi pierd orice speranță pentru umanitate”. A fost amuzant și înțelegător, fără a fi misogin sau crud.

Mai mult decât MrBeast, mai mult decât glumele și boxul lui KSI, aceasta se simțea ca o masculinitate la care aș vrea ca băieții să aspire. Dar o vor găsi ei? Când am tastat “cum să fii bărbat” în bara de căutare de pe YouTube, am primit rezultate pentru Tate și pentru psihologul sceptic în materie de feminism Jordan Peterson. Pe TikTok, primul rezultat a fost un monolog al unui antreprenor american de fitness care a început să vorbească despre faptul că bărbații trebuie să fie furnizori și s-a încheiat cu o referire la “violența justificată” a acestora. Al doilea rezultat a fost Tate.

M-am dus la Biblioteca Britanică și am convocat din arhive câteva exemplare de reviste pentru băieți din anii 1990. Erau atât mai bune, cât și mai rele decât îmi aminteam. Primele ediții de Loaded chiar aveau articole jurnalistice decente. Nuditatea era constantă (“Femei: în culori, din nou goale”; “Arsuri: o apreciere”), dar nu era hardcore. O listă de 20 de cărți pe care ar trebui să le citești înainte de 30 de ani nu conținea niciun titlu scris de femei, dar cel puțin îi conținea pe Nick Hornby și Tom Wolfe.

M-am simțit jenat să citesc Loaded și FHM într-un loc public. Dar m-am simțit, de asemenea, ușurat. Acestea erau doar reviste. Nu ar fi fost posibil să le iau prea în serios. În adolescență, le citeam poate câteva ore pe lună, dar nu reprezentau întreaga mea viață. După cum spune Laura Bates: “Dacă citeai o revistă pentru flăcăi, nu era cineva care te aștepta să întorci ultima pagină și care să îți împingă în mâini ceva mai extrem.”

© Laura Pannack

YouTube și TikTok sunt diferite. Experiența este imersivă, oră după oră de conținut, în fiecare seară. În Marea Britanie, copiii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani spun că petrec mai mult timp pe rețelele de socializare decât cu prietenii lor. Un băiat mi-a spus despre Tate: “Simt că unele dintre lucrurile lui sunt foarte utile. Unele dintre lucrurile pe care le spune sunt rele. Este o parte separată, așa îl văd eu.” Dar algoritmul nu va face această distincție: va continua să servească videoclipuri cu Tate și poate că veți începe să fiți de acord cu ele. Influențatorii știu că provocarea crește numărul. Algoritmul îi împinge pe băieți către conținuturi similare și, adesea, mai extreme. Ca băiat, am învățat să îl separ pe Eminem muzicianul de Eminem persoana. Nu mi-aș fi imaginat șansele de a face această distincție dacă l-aș fi urmărit pe Eminem vorbind pe YouTube în fiecare seară.

Am ajuns să văd problema nu ca fiind a unor YouTuberi individuali care depășesc măsura, ci a YouTube în sine. Orice grup de băieți de 12 ani, oriunde în lume, este probabil să cadă în discuții scatologice, la limita sexismului, posibil homofobe, susține Gary Barker de la Equimundo. “Acest lucru, în sine, nu este un lucru rău”. În aceste conversații nervoase, băieții privesc, își dau seama unde se află limitele și își scot din sistem opiniile ofensatoare. “Problema este atunci când viețile noastre online devin atât de mult din timpul nostru”, adaugă Barker. “A acționa pentru a ști cum să nu acționăm devine modul nostru permanent de a fi.” În loc să li se pună la îndoială prejudecățile și presupunerile, băieții le văd confirmate.

Katharine Birbalsingh, faimoasa fondatoare strictă a școlii Michaela Community School din Londra, la o aruncătură de băț de Wembley Arena, are puține speranțe că modelele pozitive de rol masculin vor apărea pe YouTube: “Persoanele celebre în mass-media nu sunt, prin definiție, probabil că nu sunt modele de urmat foarte bune.” În schimb, ea arată spre profesorii de sex masculin. Dar în Anglia și în SUA, doar un sfert dintre profesori sunt bărbați. Un sfert dintre școlile englezești nu au niciun profesor de sex masculin.

Experții îndeamnă școlile și părinții să adopte o abordare care să nu judece. “Aceasta este o conversație care necesită să acționeze un pic ca un antropolog”, spune Barker. “Puneți întrebări cu adevărat deschise, nu judecați și nu interveniți – la început.” Organizația sa a alcătuit o listă de sfaturi despre cum să vorbești cu copiii despre influencerii radicali. Aceasta recomandă părinților să nu țină predici sau să cenzureze, ci să îi întrebe pe copiii lor ce le place și ce nu le place la un anumit personaj. Începeți cu întrebări deschise – cum ar fi “Cum te face să te simți când îi asculți?”. După ce ați creat încredere, puteți săpa mai adânc: “Crezi că femeile din viața ta ar fi rănite de acest punct de vedere?”. De asemenea, părinții pot vorbi cu copiii despre natura social media, despre faptul că imaginile și videoclipurile sunt puternic regizate și produse. Uneori, mesajul vine cel mai bine din partea colegilor mai mari. Programul “Social Switch” din Greater Manchester pregătește băieți din anul 10 (14 și 15 ani) pentru a organiza sesiuni cu cei din anul 7 (11 și 12 ani), cu mesajul că bărbații pot fi emoționali și nu trebuie să trateze femeile ca fiind inferioare.

Îmbrățișarea modelelor de rol defectuoase face parte din procesul de maturizare. Băieții știu că YouTube nu este chiar real. Dar mi s-a părut că, cu cât petrec mai mult timp într-o lume online în care sunt izolați de adulți, de fete și de băieți care sunt homosexuali sau de genul fluid, cu atât mai greu devine mai greu de pus la îndoială. În viața reală, “unele dintre cele mai puternice voci sunt cele ale fetelor – băieți care sunt confruntați de fete”, spune Barker. Pe YouTube, masculinitatea dominantă trebuie să fie contestată. În schimb, băieții aud adesea doar ecoul propriilor lor voci.

Sursa – www.ft.com