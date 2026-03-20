Observatorul european Copernicus a emis joi o avertizare serioasă. Un episod important de poluare a aerului cu particule fine este așteptat în zilele următoare în mai multe țări din vestul continentului. Pe listă se află Germania, Belgia, Franța, Irlanda, Olanda și Regatul Unit.

Cauze multiple, un singur efect

Situația, deși nu este complet neobișnuită pentru această perioadă, iese în evidență prin amploarea sa. Serviciul de monitorizare atmosferică Copernicus a subliniat într-un comunicat că sursele sunt diverse, dar una dintre ele este predominantă.

„Deşi acesta este un fenomen frecvent în primăvară, reprezintă o situaţie semnificativă cauzată de particulele fine din surse multiple, în special din agricultură”, se arată în comunicat.

Agricultura, principalul vinovat?

Dar cum ajunge, mai exact, agricultura să polueze aerul la un asemenea nivel? Explicația este legată de emisiile de amoniac, un gaz extrem de iritant, eliberat în atmosferă în timpul împrăștierii îngrășămintelor pe câmp. Acest gaz este un precursor al particulelor fine (cunoscute ca PM2.5), cele care afectează cel mai grav sănătatea umană.

Iar transportul rutier contribuie și el la acest amestec periculos, adăugând propriii poluanți în atmosferă.

Vremea și polenul agravează situația

Numai că problemele nu se opresc aici. Condițiile meteorologice stabile din această perioadă împiedică dispersarea poluanților, practic îi țin captivi la nivelul solului, exact acolo unde respirăm.

Ca și cum nu ar fi de ajuns, calitatea aerului va avea de suferit și din cauza răspândirii polenului de mesteacăn și arin, un factor suplimentar de disconfort pentru o mare parte a populației.

Dincolo de acest episod punctual, cifrele la nivel european sunt, e drept, șocante. Peste 400.000 de persoane mor anual în întreaga Europă din cauza aerului poluat.