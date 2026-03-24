Apple se pregătește să introducă reclame în aplicația sa de navigație, Maps, o schimbare ce ar putea fi anunțată oficial chiar luna aceasta. Mutarea, care ar putea deveni realitate în cursul verii, ar alinia Apple Maps cu rivali precum Google Maps, care folosesc de ani buni acest model de monetizare.

Un anunț iminent

Conform surselor din piață, primele reclame ar putea apărea în aplicația Maps pentru iOS undeva în cursul acestei veri. Se pare că gigantul tech pune la punct ultimele detalii pentru a lansa noul sistem, iar un anunț oficial pe această temă ar putea veni chiar în martie.

Cum vor funcționa reclamele

Sistemul este, la prima vedere, destul de simplu. Companiile vor putea licita pentru a-și promova afacerile direct în aplicație, în strânsă legătură cu termenii de căutare relevanți. Cum vine asta, mai exact? Un utilizator care caută restaurante, baruri sau magazine ar putea vedea, ca prime rezultate, locații care au câștigat procesul de licitație pentru acele cuvinte cheie.

O mutare logică pentru venituri.

Iar pentru Apple, o astfel de schimbare ar putea reprezenta o sursă solidă de venituri. Nu inventează nimeni roata aici. Google include de ani de zile reclame în aplicația sa de navigație, iar Bing Maps oferă, si, o capacitate publicitară similară pentru proprietarii de afaceri locale.

O mișcare anticipată pe piață

Zvonurile despre această posibilitate circulă de ceva vreme. Încă din luna octombrie a apărut un raport similar care nota că gigantul tehnologic lua în considerare un astfel de plan. Acum, lucrurile par să se miște mult mai repede.

De la critici la funcționalități noi

V-ați gândit vreodată cât de mult a evoluat Apple Maps? Acum câțiva ani, utilizatorii se plângeau frecvent de funcționalitatea sa limitată. E drept că aplicația de navigație de la Apple a făcut progrese mari în ultimii ani, aducând noi caracteristici și integrări cu platforme de consum precum ghidul MICHELIN și Golf Digest.

Dar asta nu e tot. Vara trecută, în timpul conferinței WWDC, Maps a debutat cu o nouă funcție menită să ofere mai multe date despre trafic și context despre naveta zilnică (acea rută casă-birou pe care o facem cu toții). Rămâne neclar cum anume va afecta integrarea reclamelor bazate pe căutări funcțiile pe care utilizatorii le apreciază, cum ar fi protecția confidențialității și widgetul pentru istoricul locațiilor. Speranța este că un anunț oficial, dacă va veni curând, va lămuri și aceste aspecte.