O nouă aplicație românească, „Paladin: Learn History”, propune o alternativă la scrollingul fără sens pe rețelele sociale. Utilizatorii pot învăța istoria lumii prin lecții interactive de doar 5 minute, verificate de istorici, platforma fiind dezvoltată de startup-ul de succes Deepstash. Proiectul a ajuns deja la venituri anualizate de peste 19 milioane.

O alternativă la scroll

V-ați gândit vreodată că puteți învăța despre civilizațiile antice în timp ce așteptați autobuzul? Concepută pentru elevi, studenți, dar și pentru simpli pasionați, aplicația organizează informația în paragrafe scurte și ușor de digerat. Fiecare lecție este însoțită de un video sugestiv, cronologii și explicații simplificate, acoperind peste 2.000 de ani de istorie.

Pe lângă lecții, componenta interactivă este esențială. Utilizatorii își pot testa cunoștințele prin quiz-uri de tip „adevărat sau fals” sau cu variante de răspuns. Mai mult, există și „bătălii” cu alți utilizatori, unde viteza și corectitudinea răspunsurilor fac diferența. Pe măsură ce avansează, jucătorii pot colecta „legende reale”, adică personaje istorice precum Socrate, Spartacus, Thomas Jefferson sau Pocahontas.

Gratuit, dar cu opțiuni premium

Iar aplicația este accesibilă oricui. Poate fi descărcată gratuit atât de pe Apple iOS, cât și de pe Google Android.

E drept că modelul este unul freemium. poți să o încerci fără să scoți un ban din buzunar, dar pentru funcții premium, precum accesul nelimitat la toate lecțiile de istorie, este necesar un abonament lunar.

Cine sunt creatorii din spatele succesului

În spatele proiectului se află startup-ul Deepstash, o platformă de tip „knowledge hub” care sintetizează ideile esențiale din cărți, podcasturi și articole. Compania a fost fondată de Vladimir Oane, Dan Ciotu și Cristian Mezei. Platforma principală este utilizată lunar de aproximativ 600.000 de utilizatori activi.

Cifrele vorbesc de la sine.

Deepstash a ajuns la venituri anualizate de peste 19 milioane, un indicator clar al tracțiunii pe care o are pe piața internațională.

Un exit de 15 milioane de dolari în CV

Numai că succesul nu este o noutate pentru fondatori. Vladimir Oane s-a remarcat pe scena tech locală încă din 2008 odată cu UberVU, un startup lansat împreună cu Dan Ciotu și Dragoș Ilinca (colegi absolvenți ai Politehnicii).

Compania respectivă a fost preluată ulterior de grupul canadian Hootsuite, unul dintre liderii globali în instrumente de gestionare a prezenței pe social media. Tranzacția a fost evaluată la circa 15 milioane de dolari, confirmând viziunea antreprenorială a echipei.