Motorola surprinde din nou piața telefoanelor mobile, readucând în prim-plan celebrul model Razr într-o variantă spectaculoasă, acoperită integral cu cristale Swarovski. Lansat în cadrul „Brilliant Collection”, acest smartphone îmbină tehnologia de ultimă generație cu elemente de design inspirate din lumea modei, transformând un gadget clasic într-un accesoriu couture.

Motorola reinventează luxul. Cât costă noul telefon acoperit cu Swarovski

Motorola Razr a devenit un simbol al anilor 2000, fiind prezent în filme, reclame și colecții de modă. Lansat în 2004, cu un preț între 499 și 599 de dolari, modelul original a fost apreciat pentru designul său ultra-subțire de 13,9 mm și stilul elegant, disponibil inclusiv în variante colorate precum roz aprins sau ediții limitate create alături de Dolce & Gabbana.

După relansarea din 2019 și mai multe versiuni moderne, compania colaborează acum cu Swarovski pentru a readuce Razr-ul într-o ediție care pune accent pe lux și estetică. Noul smartphone este lansat împreună cu căștile wireless Moto Buds Loop, decorate și ele cu pietre strălucitoare. „Această colecție de debut reunește Motorola Razr și Moto Buds Loop, împodobite cu cristale Swarovski, într-o demonstrație radiantă a modului în care moda și funcționalitatea pot străluci în armonie perfectă,” a transmis Motorola.

Specificații și detalii de design

Ca și versiunea clasică, noul Razr păstrează designul tip clamshell, cu ecran pliabil pe verticală. Atunci când este pliat, utilizatorii pot accesa notificările pe un display frontal de 3,6 inchi, iar la deschidere, telefonul oferă un ecran principal de 6,9 inchi.

Dotările tehnice includ o cameră frontală de 32 MP, perfectă pentru selfie-uri, și un sistem dual pe spate format dintr-un senzor principal de 50 MP și o lentilă ultrawide de 13 MP. Funcțiile Moto AI completează experiența, oferind editare foto avansată, stabilizare de imagine și fundaluri personalizabile.

Piesa de rezistență rămâne însă designul: spatele telefonului este acoperit cu sute de cristale Swarovski, balamaua include un cristal cu 26 de fațete, iar chiar și butoanele de volum sunt inspirate din structura cristalelor. „Designul telefonului Razr a atras mereu atenția. Acum, fiecare cristal îi amplifică silueta instant recognoscibilă și o transformă într-o creație couture care emană încredere și atrage atenția din orice unghi,” subliniază Motorola.

Prețul exclusivității

Dacă în 2004 Razr-ul original putea fi achiziționat la jumătate din cost, noua ediție Swarovski este poziționată în zona premium, având un preț de 999,99 dolari. Astfel, Motorola nu doar aduce un omagiu designului care a făcut istorie, ci îl transformă într-un statement de stil pentru pasionații de tehnologie și lux.