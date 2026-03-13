Nvidia dă startul săptămâna viitoare conferinței anuale GTC pentru dezvoltatori, organizată în San Jose. Toți ochii sunt ațintiți asupra discursului principal pe care CEO-ul Jensen Huang îl va susține luni, la ora 11:00 PT (21:00, ora României), un eveniment de două ore unde gigantul cipurilor își va prezenta viziunea despre viitorul inteligenței artificiale și al industriei de computing.

Ce ne așteaptă la GTC 2026

Conferința Tehnologică pentru GPU (GTC) este evenimentul emblematic al Nvidia. Aici compania anunță, în mod tradițional, noi produse, celebrează parteneriate strategice și trasează direcțiile viitoare. Evenimentul de trei zile se va concentra pe progresele inteligenței artificiale în sectoare diverse, de la sănătate și robotică până la vehicule autonome. Discursul lui Huang poate fi urmărit atât fizic, la SAP Center, cât și online, printr-un livestream pe site-ul evenimentului.

Noul pariu hardware: Cipul pentru inferență

Hai să vedem ce se zvonește pe partea de hardware. Se pare că Nvidia pregătește lansarea unui nou cip special conceput pentru a accelera procesul de inferență AI. Dar ce înseamnă, pe bune, acest proces de inferență? este etapa în care un model de inteligență artificială aplică ceea ce a învățat pentru a genera răspunsuri sau a lua decizii, fiind distinct de procesul inițial de antrenament, care necesită o putere de calcul mult mai mare.

O inferență mai rapidă și mai ieftină este considerată unul dintre ultimele obstacole în calea scalării pe scară largă a aplicațiilor AI. Iar acest cip, dacă se confirmă, ar reprezenta cea mai recentă încercare a Nvidia de a domina nu doar piața de training, unde deține deja o cotă estimată la 80%, ci și pe cea de inferență. Aici, competiția venită din partea cipurilor personalizate construite de Google, Amazon și alții se intensifică rapid.

Platforma software NemoClaw

Pe partea de software, lucrurile sunt la fel de interesante. Zvonurile indică faptul că Nvidia va lansa o platformă open-source pentru agenții AI de nivel enterprise, denumită NemoClaw. Această platformă ar oferi companiilor o metodă structurată pentru a construi și implementa agenți AI (programe software capabile să execute sarcini complexe în mod autonom). Printr-o astfel de mișcare, Nvidia s-ar poziționa direct în competiție cu oferte similare de la companii precum OpenAI.

Misterul parteneriatului de 20 de miliarde cu Groq

Poate cel mai fierbinte subiect este relația dintre Nvidia și Groq. Kevin Cook, strateg senior la Zacks Investment Research, a declarat că participanții se așteaptă să afle ce planuri are compania în urma acordului de licențiere a tehnologiei Groq, pentru care Nvidia ar fi plătit 20 de miliarde de dolari la sfârșitul anului trecut.

Cifrele sunt, până la urmă, colosale.

Și curiozitatea este cu atât mai mare cu cât Jonathan Ross (fondatorul Groq), Sunny Madra (președintele Groq) și alți membri ai echipei Groq au acceptat să se alăture Nvidia pentru a ajuta la dezvoltarea și scalarea tehnologiei licențiate. E drept că mulți analiști așteaptă cu sufletul la gură detalii despre această colaborare strategică.

Dincolo de aceste zvonuri majore, vor exista, fireste, și o serie de anunțuri de parteneriate și demonstrații menite să prezinte capacitățile AI ale Nvidia în diverse industrii.