O moleculă descoperită în sângele pitonilor a redus important pofta de mâncare și a dus la o scădere în greutate de 9% în doar 28 de zile la șoarecii obezi. Cercetătorii cred că aceasta, numită pTOS, ar putea sta la baza unei noi generații de medicamente pentru slăbit, cu mai puține efecte secundare decât cele actuale. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă Nature Metabolism.

Metabolismul extrem al pitonilor

Pitonii urmează, la drept vorbind, cea mai extremă dietă posibilă. Ei pot înghiți o pradă, precum o antilopă, dintr-o singură înghițitură și apoi pot sta luni întregi fără să mănânce. Pitonii birmanezi pot ajunge la peste 5 metri lungime și aproape 100 de kilograme, iar în sălbăticie consumă prăzi care pot reprezenta până la 100% din greutatea lor corporală.

Iar după masă, transformările sunt de-a dreptul spectaculoase. În doar câteva ore, inima pitonului se mărește cu 25%, iar metabolismul se accelerează de până la 4.000 de ori pentru a putea digera hrana. Ulterior, acești șerpi pot rezista între 12 și 18 luni fără să mănânce, aparent fără efecte negative majore.

Identificarea moleculei pTOS

Pornind de la aceste performanțe, oamenii de știință au analizat sângele unor pitoni birmanezi tineri, cântărind între 1,5 și 2,5 kilograme. Șerpii din laborator nu mâncaseră timp de 28 de zile înainte de experiment, când li s-a oferit o masă reprezentând aproximativ 25% din greutatea lor corporală. Cercetătorii au identificat peste 200 de molecule care cresc semnificativ în sângele pitonilor la câteva ore după masă, dar una a ieșit în evidență, crescând de peste 1.000 de ori. Această moleculă, numită pTOS, este produsă de bacteriile din intestinul șarpelui și, interesant, se găsește și în cantități mici în urina umană.

„clar, nu suntem șerpi”, a declarat dr. Jonathan Long, profesor asociat de patologie la Universitatea Stanford și coautor al studiului. „Dar, studiind aceste animale, putem identifica molecule sau căi metabolice care influențează și metabolismul uman.”

Efectul direct asupra apetitului

Numai că, atunci când pTOS a fost administrat șoarecilor de laborator, nu au fost observate efecte evidente asupra consumului de energie sau dimensiunii organelor. Lucrurile stau puțin diferit.

„Ceea ce a influențat a fost apetitul și comportamentul alimentar al șoarecilor”, a adăugat cercetătorul.

Șoarecii obezi care au primit pTOS au mâncat semnificativ mai puțin decât cei din grupul de control. După 28 de zile, au pierdut 9% din greutatea corporală.

O alternativă la Wegovy?

V-ați gândit vreodată cum funcționează medicamentele actuale pentru slăbit? Molecula pTOS pare să acționeze diferit față de medicamentele de tip GLP-1, precum Wegovy. Acestea din urmă încetinesc golirea stomacului, inducând senzația de sațietate, dar pot provoca nu de puține ori greață, constipație și dureri abdominale. În schimb, pTOS pare să acționeze direct asupra unei regiuni a creierului, hipotalamusul, care reglează apetitul.

Profesoara Leslie Leinwand, biolog la Universitatea din Colorado Boulder și coautoare a studiului, a confirmat acest lucru: „Am descoperit practic un inhibitor al apetitului care funcționează la șoareci fără unele dintre efectele secundare ale medicamentelor GLP-1.”

Leinwand a precizat că sunt necesare cercetări suplimentare înainte ca descoperirea să poată fi aplicată clinic, dar a adăugat că faptul că pTOS apare în mod natural la oameni (chiar și în cantități mici) sugerează că ar putea fi sigur.