OpenArt, startup fondat de foști angajați Google, lansează funcția care creează videoclipuri „brain-rot” dintr-un singur clic

OpenArt, o companie de inteligență artificială creată de doi foști angajați Google, a lansat o funcție inovatoare ce poate genera videoclipuri „brain-rot” în doar câteva secunde. Noua opțiune, denumită „One-Click Story”, transformă idei simple în clipuri video complete, pregătite să devină virale pe platforme precum TikTok sau Instagram.

Ce sunt videoclipurile „brain-rot” și de ce prind la public

Termenul „brain-rot” se referă la clipuri scurte, bizare și captivante, care combină elemente vizuale neobișnuite pentru a atrage atenția instant. Imaginile pot fi absurde — cum ar fi un rechin cu pantofi sport sau o pisică zburătoare — dar tocmai acest contrast creează efectul hipnotic ce le face populare, mai ales în rândul publicului tânăr. Acest tip de conținut nu doar amuză, ci și stimulează creativitatea, fiind adesea folosit de creatori pentru a atrage audiențe mari în timp scurt.

Cum funcționează „One-Click Story”

Utilizatorii pot introduce o propoziție, un scurt text sau chiar un fragment muzical, iar sistemul AI al OpenArt generează automat un videoclip de aproximativ un minut. Clipul are o poveste clară, iar utilizatorii pot alege între trei formate:

Character Vlog – clipuri cu personaje animate care vorbesc direct către public

– clipuri cu personaje animate care vorbesc direct către public Music Video – secvențe sincronizate cu ritmul și versurile unei melodii

– secvențe sincronizate cu ritmul și versurile unei melodii Explainer – videoclipuri educative, simplificate vizual

Pe lângă text sau muzică, se pot încărca imagini care vor fi integrate în poveste. De exemplu, o fotografie cu un buchet de flori poate fi transformată într-o animație în care florile cresc și dansează pe ritmul muzicii alese. Funcția permite și modificarea clipului printr-un editor tip storyboard, unde pot fi ajustate scenele sau schimbate prompturile.

Tehnologia din spatele platformei

OpenArt folosește peste 50 de modele AI populare, printre care DALLE-3, GPT, Imagen, Flux Kontext și Stable Diffusion. Acestea sunt combinate pentru a asigura nu doar creativitatea imaginilor, ci și coerența narativă și vizuală — o provocare pentru multe sisteme AI. Astfel, personajele și elementele dintr-un videoclip rămân consecvente de la început până la sfârșit, evitând efectul fragmentat prezent la alte platforme.

Provocările legate de drepturile de autor

Generarea de conținut cu personaje protejate, precum Pikachu sau SpongeBob, ridică probleme de proprietate intelectuală. OpenArt a implementat filtre pentru a evita apariția acestor elemente, însă CEO-ul Coco Mao recunoaște că pot exista apariții accidentale. Compania este deschisă să colaboreze cu deținătorii de drepturi pentru licențierea anumitor personaje, dacă va fi nevoie.

Planurile pentru viitor

Startup-ul intenționează să dezvolte în curând posibilitatea de a crea scene cu dialog între două personaje și să lanseze o aplicație mobilă. Scopul este să facă procesul de creație și mai accesibil și rapid, astfel încât oricine să poată produce conținut video AI direct de pe telefon.

Model de business și performanță

OpenArt funcționează pe bază de credite. Planul de bază costă 14 dolari pe lună și oferă 4.000 de credite, iar planul „Infinite” ajunge la 56 dolari pe lună pentru 24.000 de credite. Există și oferte pentru echipe. Cu investiții de 5 milioane de dolari și un cash-flow pozitiv, compania estimează o rată anuală a veniturilor de peste 20 de milioane de dolari.

Prin combinația dintre tehnologie avansată, ușurința de utilizare și adaptarea la trendurile virale, OpenArt pare pregătit să devină un jucător important în industria conținutului generat de AI. Noua funcție „One-Click Story” ar putea schimba modul în care creatorii își produc clipurile, ducând creativitatea digitală la un nou nivel.