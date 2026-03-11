Spin-off-ul Rivian, Mind Robotics, evaluat la 2 miliarde de dolari după o finanțare de 500 mil. $

Mind Robotics, un laborator de robotică industrială desprins din producătorul de vehicule electrice Rivian, a atras o finanțare de 500 de milioane de dolari. Runda de investiții Serie A a propulsat evaluarea startup-ului la aproximativ 2 miliarde de dolari, conform The Wall Street Journal.

Finanțarea, co-condusă de firmele de capital de risc Accel și Andreessen Horowitz, a fost anunțată miercuri. Potrivit Techcrunch, aceasta urmează unei runde de tip seed de 115 milioane de dolari din 2025, condusă de Eclipse, ridicând totalul fondurilor atrase de Mind Robotics la 615 milioane de dolari în doar câteva luni de la înființare.

Ce decalaj vrea să acopere noua companie

Mind Robotics a fost creată de fondatorul și CEO-ul Rivian, RJ Scaringe, care ocupă funcția de președinte. Compania „a fost fondată pentru a aborda un decalaj structural al soluțiilor actuale de automatizare industrială”, se arată într-un comunicat de presă care anunță finanțarea.

Viziunea este clară: „Robotica industrială existentă poate îndeplini sarcini repetitive, stabile dimensional, dar o mare parte a muncii cu valoare adăugată din fabrici necesită dexteritate, adaptare și raționament fizic asemănătoare omului, pe care robotica clasică nu le poate aborda. Mind Robotics construiește fundația AI – modele, hardware și infrastructură de implementare – pentru a acoperi acest decalaj.”

Strategia lui Scaringe: Fără roboți care fac roata

RJ Scaringe intenționează să folosească datele din fabrica de vehicule electrice Rivian pentru a antrena roboții industriali să fie mai adaptabili și mai preciși. Spre deosebire de tendința roboților umanoizi, promovați de companii precum Tesla, Scaringe se concentrează pe designuri tradiționale, orientate spre eficiență.

Într-o declarație pentru The Wall Street Journal, el a subliniat pragmatismul abordării sale: „Să faci roata nu creează valoare în producție”. Scaringe a mai adăugat că Mind Robotics va avea un număr mare de roboți implementați până la sfârșitul acestui an.

Sinergii cu Rivian: De la date la procesoare personalizate

Colaborarea dintre cele două companii ar putea depăși simplul schimb de date. În decembrie, Rivian a anunțat că dezvoltă propriile cipuri personalizate pentru a alimenta software-ul de condus autonom al mașinilor sale.

Scaringe a sugerat că aceste cipuri ar putea fi vândute către Mind Robotics. „Nu este nevoie de multă imaginație” pentru a crede acest lucru, a declarat el. Acesta a completat: „Este un procesor de robotică, deci ar putea funcționa foarte bine pentru asta”.

Al doilea spin-off de succes al Rivian

Mind Robotics este a doua companie desprinsă din Rivian în 2025. Prima a fost Also, o companie de mobilitate electrică ce produce o bicicletă electrică modulară de înaltă calitate și vehicule electrice mici de marfă pentru Amazon. Acel startup, susținut tot de Eclipse, a strâns ulterior 200 de milioane de dolari de la Greenoaks Capital, atingând o evaluare de aproximativ 1 miliard de dolari.