TikTok schimbă regulile. Ce instrumente vor avea părinții la îndemână

În fiecare zi, adolescenți din întreaga lume își exprimă creativitatea, se conectează cu prietenii și învață pe TikTok. Platforma a dezvoltat măsuri de siguranță riguroase pentru conturile adolescenților, setate în mod implicit, pentru a se asigura că tinerii au parte de experiențe pozitive pe TikTok, oferindu-le părinților un sentiment de siguranță. Aceste experiențe pozitive se remarcă și prin succesul #LearnOnTikTok care stârnește noi interese în domenii variate, de la geologia locală la istoria antică.

Mai mult, de la lansarea fluxului dedicat Științei, Tehnologiei, Ingineriei și Matematicii (STEM), milioane de adolescenți îl folosesc săptămânal. Astfel, TikTok extinde astăzi funcțiile dedicate familiilor pentru a oferi părinților mai multe opțiuni de personalizare a contului adolescenților. De asemenea, platforma introduce o funcție care îi ajută pe adolescenți să își formeze obiceiuri digitale echilibrate.

Instrumente simple de supraveghere pentru familii

De la lansarea Family Pairing – instrumentele de Control Parental ale TikTok – acum cinci ani, platforma a adăugat constant noi funcții pe baza feedback-ului primit de la familii, precum și a recomandărilor din partea experților de top din domeniu. Astăzi, platforma îmbunătățește Controlul Parental prin lansarea unei funcții care le permite părinților să blocheze accesul adolescenților pe TikTok în momentele alese de aceștia. Niciun adolescent sau familie nu este la fel, iar indiferent dacă este vorba despre timpul petrecut în familie, școală, noaptea sau un weekend departe, părinții și tutorii pot folosi noua funcție Recreație (Time Away) pentru a decide când este cel mai bine ca adolescenții lor să ia o pauză. Părinții pot stabili și un program recurent care să se alinieze cel mai bine cu rutina lor de familie. Adolescenții pot solicita timp suplimentar în cazul în care planurile se modifică, însă părinții vor lua decizia finală.

TikTok adaugă, de asemenea, o funcție în Controlul Parental care le permite părinților să vadă pe cine urmărește adolescentul lor pe TikTok, cine îi urmărește și conturile pe care tânărul le-a blocat. Având și mai multă vizibilitate asupra rețelei adolescentului, părinții vor fi mai pregătiți să aibă discuții constante și să își sprijine tinerii în dezvoltarea abilităților digitale necesare.

De asemenea, feedback-ul primit din partea părinților arată că aceștia își doresc să știe mai multe despre conținutul cu care interacționează adolescenții lor pe platformă. Ca răspuns, în lunile următoare, atunci când un adolescent raportează un videoclip despre care consideră că ar putea încălca regulile TikTok, acesta poate alege să alerteze un părinte, un tutore sau un alt adult de încredere în același timp, chiar dacă nu folosesc Controlul Parental.

Odată cu noile actualizări, părinții vor putea vedea sau ajusta acum peste 15 funcții de siguranță, bunăstare și confidențialitate. Acestea includ:

Reactivarea fluxului dedicat STEM, în cazul în care adolescentul l-a dezactivat. Acesta este acum disponibil în peste 100 de țări și este utilizat de milioane de adolescenți în fiecare săptămână.

Setarea unor limite ce pot fi personalizate în ceea ce privește timpul zilnic de utilizare a ecranului. De exemplu, părinții pot alege să limiteze timpul petrecut de adolescenți pe TikTok la 30 de minute în timpul săptămânii, dar să le acorde mai mult timp în weekend. Odată ce limita setată de părinte a fost atinsă, adolescentul poate folosi TikTok doar dacă părintele îi furnizează un cod de acces unic. Chiar dacă părintele nu a personalizat setările adolescentului, toți utilizatorii sub 18 ani au o limită zilnică de 60 de minute de utilizare a ecranului, setată în mod implicit.

Schimbarea contului adolescentului înapoi la setarea privată implicită, dacă acesta a fost făcut public.

Suport pentru adolescenți în adoptarea unor obiceiuri digitale echilibrate

TikTok anunță, de asemenea, o nouă modalitate prin care încurajează tinerii să se deconecteze noaptea. Dacă un adolescent sub 16 ani este pe TikTok după ora 22:00, feed-ul său For You va fi întrerupt prin intermediul noii funcții de relaxare. La lansare, funcția presupune o preluare pe tot ecranul cu muzică liniștitoare pentru a ajuta adolescenții să se relaxeze și să fie conștienți de timpul petrecut în aplicație. Dacă un adolescent decide să petreacă timp suplimentar pe TikTok după prima notificare, platforma va afișa un al doilea mesaj pe tot ecranul, mai greu de ignorat. La fel ca înainte, TikTok nu trimite notificări de tip push adolescenților noaptea, în mod deliberat, iar această setare nu poate fi modificată.

TikTok a dezvoltat aceste funcții pe baza celor mai bune practici din teoria schimbării comportamentale, oferind sugestii pozitive care îi pot ajuta pe adolescenți să își formeze obiceiuri echilibrate pe termen lung. În țările în care aceste funcționalități au fost testate, majoritatea adolescenților a ales să păstreze această notificare activă. În săptămânile viitoare, TikTok va testa, de asemenea, adăugarea unor exerciții de meditație la notificarea de relaxare, având în vedere cercetările care arată că meditația conștientă poate îmbunătăți calitatea somnului.

Asemenea oricărei funcții noi, TikTok încurajează feedback-ul din partea comunității de pe platformă. De asemenea, pentru a contura planurile viitoare, platforma desfășoară cercetări împreună cu părinți și adolescenți din întreaga lume, pentru a descoperi și alte modalități care să îi susțină în dezvoltarea unor obiceiuri echilibrate.

Parteneriate cu industria și societatea civilă pentru a construi un consens asupra verificării vârstei

Verificarea vârstei este una dintre cele mai complexe provocări cu care se confruntă platformele online, factorii de decizie și autoritățile de reglementare. TikTok continuă să aplice regulile platformei privind vârsta, adăugând totodată metode suplimentare pentru a confirma vârsta utilizatorilor.

Ca parte a acestor măsuri, TikTok folosește în continuare tehnologia, precum machine learning, pentru a împiedica accesul persoanelor sub 13 ani pe platformă și pentru a se asigura că adolescenții beneficiază de o experiență adecvată vârstei lor. În plus, TikTok a dezvoltat un parteneriat cu Telefónica pentru a explora modul în care informațiile despre vârstă furnizate operatorilor de telefonie mobilă ar putea fi utilizate pentru confirmarea vârstei.

TikTok sprijină, de asemenea, Dialogul Multilateral privind Verificarea Vârstei, o inițiativă organizată de Centre for Information Policy Leadership și WeProtect Global Alliance care reunește platforme online, autorități de reglementare, factori de decizie, organizații pentru protecția vieții private și drepturile copilului, cu scopul de a discuta soluții la nivel de industrie pentru verificarea vârstei.