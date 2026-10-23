Potrivit The Independent, administratorii site-urilor care folosesc PHP trebuie să facă actualizări pentru a remedia o vulnerabilitate care le-ar putea permite atacatorilor să preia controlul acestora. În cazul versiunilor vechi, intervenția poate presupune actualizarea întregului sistem, nu doar aplicarea unei corecții de securitate.

Vulnerabilitatea periculoasă din PHP, limbaj care susține aproximativ 70% din internet, a declanșat o cursă pentru actualizarea site-urilor. Experții citați de The Independent avertizează că remedierea sistemelor vechi poate dura, iar amenințările cibernetice asociate AI se pot intensifica.

Versiunea folosită determină amploarea intervenției

Felix Kuhlenkamp, șeful securității la asociația germană a industriei digitale Bitkom, explică faptul că mulți operatori mari au instalat deja actualizările. Organizațiile mai mici și cele cu sisteme informatice complexe pot avea nevoie de mai mult timp.

Despre atenția acordată întreținerii site-urilor, Kuhlenkamp a explicat: „Pot administra un site care folosește PHP, dar fără să îl urmărească îndeaproape.”

El a precizat și condiția care impune o intervenție asupra întregii infrastructuri software: „Dacă un site se bazează pe o versiune veche de PHP pentru care nu există actualizare de securitate, întregul sistem trebuie actualizat.”

Clinton cere sprijinul consiliilor de administrație pentru securitatea de bază

Jason Clinton, directorul pentru securitatea informațiilor la Anthropic, avertizează asupra ritmului în care ar putea apărea noi probleme: „Un tsunami de vulnerabilități vine în doar câteva luni și nu va fi suficient timp pentru a remedia infrastructura critică.”

Clinton a indicat o notificare a Agenției Naționale de Securitate a SUA, emisă în urma identificării unei vulnerabilități specifice în sisteme Siemens. Recomandările includ actualizarea programelor, dar și menținerea dispozitivelor critice fără conexiune la internet.

Separarea acestor dispozitive de internet, adică izolarea lor de rețea, este necesară imediat, în opinia sa. Într-un mesaj pe X adresat responsabililor de securitate, Clinton a scris: „Oricât de rău au stat lucrurile în ultimele patru zile, vor deveni mult mai rele înainte să se îmbunătățească. Lideri din securitate, nu lăsați o criză să treacă nefolosită: mergeți chiar acum la consiliile voastre de administrație și cereți ajutor. Nu pentru AI, ci pentru lucrurile de bază.”

Tehnologiile vechi și lipsa specialiștilor pot întârzia remedierea

Raj Rajarajan, directorul Institutului de Securitate Cibernetică (Institute of Cyber Security) de la City St George’s, University of London, anticipează mai multe atacuri pe măsură ce utilizarea inteligenței artificiale (AI) se extinde. Riscul nu e doar teoretic: potrivit The Independent, vulnerabilitatea din PHP le-ar putea permite atacatorilor să preia controlul asupra site-urilor.

El explică faptul că programele care caută amenințări folosesc mai mulți agenți AI, adică sisteme software care execută sarcini. Aceștia pot lucra în fundal și pot pătrunde în sisteme atunci când identifică o cale ascunsă de acces.

În privința capacității organizațiilor de a interveni, Rajarajan a avertizat: „Provocarea va fi protejarea tehnologiilor vechi, deoarece multe organizații s-ar putea să nu își cunoască toate tehnologiile interne. Chiar dacă le cunosc, s-ar putea să nu aibă oameni cu competențele necesare pentru a rezolva problemele acestor tehnologii vechi.”

Rajarajan consideră îngrijorătoare viteza transformării produse de AI și cere mecanisme de control care să împiedice ajungerea vulnerabilităților în mâinile infractorilor cibernetici.