În 2026, alegerea unui frigider side by side no frost poate fi o decizie complicată având în vedere multitudinea de opțiuni disponibile. Acest top îți va oferi o privire asupra celor mai bune modele, ajutându-te să găsești frigiderul perfect pentru nevoile tale. Am analizat 10 produse pentru a-ți face alegerea mai ușoară.

1. Candy CHSBSO 6174B – Cel mai bun raport calitate-preț

Frigiderul Candy CHSBSO 6174B oferă un spațiu generos de 532 litri și tehnologie No Frost, la un preț accesibil de 2899.99 lei. Este ideal pentru familii care caută un echilibru între preț și performanță, având funcții precum Super Freezing și clasa energetică E.

2. Candy CHSBSO 6174XWD – Alegerea editorului

Candy CHSBSO 6174XWD impresionează prin dozatorul de apă integrat și designul elegant din inox. Cu o capacitate de 529 litri și tehnologie Total No Frost, acest model asigură eficiență energetică și stil modern pentru bucătăria ta, la prețul de 3699.99 lei.

3. Samus SSX-667NFE – Eficiență energetică

Samus SSX-667NFE se remarcă prin consumul redus de energie, având clasa energetică E și o capacitate totală de 532 litri. Cu un preț de 2434.99 lei, oferă funcții precum Full No Frost și afișaj electronic, fiind o alegere excelentă pentru cei care doresc să economisească.

4. Haier HSR5918DWMP – Tehnologie avansată

Cu un design modern și funcții avansate precum Multi air flow și SuperCooling, Haier HSR5918DWMP este ideal pentru cei care caută performanță înaltă. La un preț de 4099.99 lei, acest model oferă și un dispenser de apă, fiind potrivit pentru utilizatori exigenți.

5. Heinner HSBS-HM522MDNFXE++ – Versatilitate și eleganță

Heinner HSBS-HM522MDNFXE++ oferă un control avansat al temperaturii cu sistemul MultiClimate și tehnologia InoxCool. Cu un volum de 522 litri și un preț de 4250.99 lei, este ideal pentru familiile numeroase care doresc funcții diverse și design elegant.

6. Tesla RF5200FMAE – Design modern și eficiență

Tesla RF5200FMAE impresionează prin designul său modern și funcțiile practice, precum Metal Cooling și motorul Inverter. Cu o capacitate de 512 litri și un preț de 3556.99 lei, acest model este o alegere bună pentru o bucătărie modernă.

7. LG GSXV80PZLE – Tehnologie de vârf

LG GSXV80PZLE aduce tehnologia InstaView și NatureFRESH, menținând alimentele proaspete mai mult timp. Cu o capacitate impresionantă de 635 litri și conexiune Wi-Fi, acest model premium costă 10499.99 lei, fiind destinat celor care doresc cele mai avansate funcții.

8. LG GMB860PYDE – Conectivitate și eleganță

Cu un design modern și funcții precum Smart Diagnosis și Wi-Fi, LG GMB860PYDE este potrivit pentru familii moderne. La un preț de 6134.99 lei, oferă tehnologia LinearCooling pentru prospețime îndelungată.

9. Heinner HSBS-HM442NFGBKE++ – Compresor Inverter

Heinner HSBS-HM442NFGBKE++ oferă un compresor Inverter pentru eficiență energetică și un sistem Full No Frost. Cu un preț competitiv de 2538.99 lei, este o alegere excelentă pentru cei care doresc fiabilitate și performanță.

10. Beko GNO5323XPN – NeoFrost Dual Cooling

Beko GNO5323XPN utilizează tehnologia NeoFrost Dual Cooling pentru o răcire optimă și un consum energetic eficient. Cu o capacitate de 532 litri și un preț de 3543.99 lei, acest model este ideal pentru familii care prioritizează economisirea și eficiența.

Cum alegi produsul potrivit

Atunci când alegi un frigider side by side no frost, ia în considerare capacitatea de stocare, eficiența energetică, funcțiile suplimentare și designul. Gândește-te la nevoile tale și la bugetul disponibil pentru a face cea mai bună alegere.

Întrebări frecvente

Ce înseamnă tehnologia No Frost? Tehnologia No Frost previne acumularea de gheață și îmbunătățește circulația aerului în frigider.

Care este diferența între clasa energetică D și E? Clasa energetică D este mai eficientă decât E, oferind un consum mai redus de energie.

De ce ar trebui să aleg un frigider cu motor Inverter? Motoarele Inverter sunt mai silențioase și mai eficiente energetic, prelungind durata de viață a frigiderului.