Mai multe instituții din România mențineau suspendate site-uri și servicii online vineri, 23 octombrie 2026, pentru securizarea sistemelor după alerta mondială privind două vulnerabilități critice în PHP, limbaj folosit la dezvoltarea paginilor și aplicațiilor web. Restricțiile întrerup temporar accesul utilizatorilor la platformele respective.

Site-urile Poliției Române și ale inspectoratelor județene de poliție au fost oprite temporar pentru mentenanță și instalarea actualizărilor de securitate, potrivit Adevărul.ro. Administratorii lucrează la protejarea sistemelor informatice.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a întrerupt preventiv funcționarea anumitor aplicații și servicii online.

La Tulcea, plățile online au o alternativă

Primăria Tulcea a adoptat măsuri similare pentru protejarea datelor cetățenilor.

Actualizările vizează probleme care existau de ani

Cele două vulnerabilități au fost identificate cu ajutorul inteligenței artificiale, deși existau de ani de zile. Dezvoltatorii PHP au publicat miercuri actualizări de securitate și au cerut utilizatorilor să le instaleze imediat.

Despre utilizarea tehnologiilor web în România, specialistul în securitate cibernetică Mircea Șerdin a explicat pentru Știrile Pro TV: „În România procentul e mai mare pentru că unul dintre limbajele preferate de programare ale instituțiilor, de exemplu WordPress, este preferatul românilor”.

Atacatorii ar putea profita de aceste probleme pentru a compromite serverele și a accesa informații sensibile. Riscul se extinde la magazine online, aplicații școlare și alte servicii care rulează pe sisteme vulnerabile. În funcție de tipul breșei și de configurația tehnică, tentativele ar putea avea drept scop:

Sustragerea datelor personale.

Compromiterea conturilor.

Obținerea accesului neautorizat la infrastructura informatică.

Furnizorii cloud raportează tentative de exploatare

Companii și guverne din mai multe țări au început remedierea sistemelor după apariția actualizărilor. Furnizorii de servicii cloud, adică infrastructură informatică disponibilă prin internet, au raportat între timp mai multe tentative de atac.

Cloudflare a semnalat milioane de încercări de exploatare a vulnerabilităților. Amazon a raportat, la rândul său, tentative împotriva sistemelor proprii, care ar fi urmărit folosirea acelorași probleme de securitate.

Și în alte țări europene, unele site-uri au fost închise temporar ca măsură de precauție. În Olanda, pagina Institutului Național pentru Sănătate Publică și Mediu era inaccesibilă joi, 22 octombrie. Guvernul britanic a semnalat perturbări limitate în funcționarea serviciilor online.

Specialiștii avertizează că detaliile tehnice publicate despre vulnerabilități pot ajuta la dezvoltarea metodelor de atac, inclusiv prin inteligență artificială. Unele servicii pot rămâne suspendate până când actualizările sunt aplicate și sistemele sunt verificate.