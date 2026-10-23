Operatorii unor site-uri guvernamentale din Europa și din alte regiuni au suspendat accesul pentru a remedia vulnerabilități înainte ca atacatorii să le exploateze. Întreruperile începute miercuri, 21 octombrie 2026, după descoperirea unor probleme în limbajul de programare PHP, arată presiunea asupra echipelor tehnice: unele au considerat că nu pot instala actualizările suficient de repede pentru a păstra serviciile online în siguranță.

Șapte specialiști în securitate cibernetică intervievați de Reuters, potrivit Channelnewsasia, anticipează noi perturbări pe măsură ce inteligența artificială (AI) descoperă alte erori software. Cercetările firmei VulnCheck, care urmează să fie publicate în zilele următoare, indică faptul că AI a contribuit la dublarea numărului de vulnerabilități digitale identificate față de anul precedent.

Instrumentele de atac pot fi pregătite în câteva ore

Programele moderne conțin cantități mari de cod, iar erorile care permit accesul unui atacator pot apărea în locuri neașteptate. Anterior, identificarea lor cerea competențe tehnice, iar construirea unui instrument de exploatare, adică a unui program care folosește eroarea pentru un atac, putea necesita săptămâni sau luni de muncă specializată.

Acest interval le permitea administratorilor să corecteze problemele și să introducă treptat actualizările. Modelele AI pot analiza codul fără întrerupere, pot găsi succesiv vulnerabilități și pot produce instrumente de exploatare în câteva ore.

Shane Fry, directorul tehnologic al RunSafe Security, a explicat pentru Reuters că performanțele demonstrate de modele în ultimele luni au înlăturat îndoielile privind schimbarea industriei. În evaluarea sa, transformarea privește atât viteza descoperirii erorilor, cât și rapiditatea cu care atacatorii le pot folosi.

Matthew Prince, directorul general al companiei de infrastructură digitală Cloudflare, a declarat pentru Reuters că știe de alte vulnerabilități grave în programe critice. El anticipează luni aglomerate, în care AI va identifica slăbiciuni rămase ascunse mult timp în infrastructura internetului.

În interviul de joi, 22 octombrie, Prince a descris astfel perspectiva, în traducere: „Cred că vom avea câțiva ani în care, în fiecare săptămână, vom simți că se prăbușește cerul.”

Problemele din PHP au coincis cu alte alerte de securitate

PHP este un limbaj de programare folosit de o parte mare a internetului. După descoperirea vulnerabilităților, operatorii s-au grăbit să instaleze corecții, anticipând tentative de exploatare la scară largă.

Patrick Garrity, cercetător la VulnCheck, a inventariat pentru Reuters și celelalte probleme apărute în aceeași săptămână:

vulnerabilități în Node.js, o alternativă la PHP;

vulnerabilități în programul de streaming Plex;

breșe legate de LiteLLM și Railway, respectiv un intermediar pentru accesul la modele AI și o platformă de dezvoltare software;

folosirea de către autoritatea indiană de certificare eMudhra a unei chei criptografice foarte slabe, care ar fi putut expune utilizatori de pe internet.

Garrity a anticipat, în traducere: „Dacă am văzut patru sau cinci lucruri de felul acesta săptămâna aceasta, mă aștept să vedem mult mai multe.”

Despre serviciile accesibile din internet, cercetătorul a adăugat, în traducere: „Cred că vor fi mult mai multe intervenții de urgență pentru orice este expus la internet.”

Mai multe erori descoperite nu înseamnă automat atacuri reușite

Specialiștii consultați sunt de acord că echipele de securitate au mai puțin timp pentru intervenție. Evaluările lor diferă însă în privința posibilității ca AI să provoace un val necontrolat de atacuri.

Daniel Stenberg, dezvoltatorul principal al instrumentului de transfer de fișiere curl, consideră că modelele tind să găsească erori neobișnuite, dificil de folosit de către atacatori.

Ramy Rahman, inginer principal de soluții la compania de securitate ArmorCode, a formulat distincția pentru Reuters, în traducere: „Mai multe vulnerabilități dezvăluite nu înseamnă automat mai multe atacuri reușite.”

Firma de informații despre amenințări cibernetice Hunt.io a observat, la fel ca Amazon și Cloudflare, tentative intense de exploatare a vulnerabilității PHP. Esteban Borges, directorul de cercetare al Hunt.io, a precizat că joi, 22 octombrie, până la ora 14:00 pe coasta de est a SUA, echivalentul orei 18:00 GMT, infractorii urmăriți de companie păreau să nu fi construit încă un instrument funcțional pentru exploatarea ei.

Prince a relatat pentru Reuters că văzuse indicii anecdotice privind compromiterea unor sisteme prin această vulnerabilitate. El consideră totuși că descoperirile asistate de AI vor avea, în final, un efect pozitiv prin remedierea problemelor. A comparat procesul cu eliminarea monștrilor dintr-o casă bântuită, în locul lăsării lor ascunși în spatele ușilor.

Despre rezultatul acestui proces, Prince a spus, în traducere: „Realitatea este că vom remedia multe dintre aceste probleme.”