În 2026, alegerea unui router wireless poate face diferența între o conexiune stabilă și una nesatisfăcătoare. Acest top îți prezintă cele mai bune 10 routere wireless disponibile, analizate pentru performanță, preț și tehnologia oferită. Vei găsi opțiuni potrivite pentru diverse necesități și bugete, toate testate și comparate de experți.

1. TP-LINK M7350 – Cel mai bun pentru călătorii

Routerul wireless portabil TP-LINK M7350 este ideal pentru cei care călătoresc frecvent și au nevoie de o conexiune rapidă și stabilă. Suportă rețele 4G cu viteze de până la 150 Mbps și poate conecta simultan până la 15 dispozitive. Cu o baterie de 2000 mAh, oferă până la 8 ore de utilizare continuă, iar designul compact îl face ușor de transportat. La prețul de 299,99 lei, este o alegere excelentă pentru mobilitate.

2. TP-LINK Archer VR400 – Alegerea editorului

Cu o viteză totală de 1200 Mbps și tehnologie dual band, TP-LINK Archer VR400 este perfect pentru utilizatorii care au nevoie de o rețea fiabilă și stabilă acasă. Acesta dispune de trei antene externe pentru o acoperire extinsă și porturi multiple pentru conectivitate diversificată. La 390,99 lei, oferă un echilibru excelent între performanță și preț, fiind alegerea editorului.

3. Mercusys AC12 – Buget-friendly

Mercusys AC12 oferă performanțe bune la un preț accesibil, fiind ideal pentru utilizatorii cu un buget restrâns. Acesta dispune de patru antene externe și tehnologie dual band, oferind viteze de până la 1200 Mbps. La doar 142,98 lei, este alegerea perfectă pentru cei care doresc o rețea stabilă fără a cheltui mult.

4. D-Link DWR-932 – Portabilitate și accesibilitate

D-Link DWR-932 este un router portabil 4G, perfect pentru utilizatorii care au nevoie de internet în mișcare. Cu o viteză de 150 Mbps și funcționalitate hotspot, este potrivit pentru utilizatorii care au nevoie de conexiuni rapide și sigure. La prețul de 223,99 lei, oferă o soluție accesibilă și eficientă pentru mobilitate.

5. Mercusys AC12G – Performanță gigabit la preț redus

Mercusys AC12G oferă viteze gigabit și tehnologie dual band, ideal pentru streaming HD și jocuri online. Cu patru antene externe și viteze de până la 1200 Mbps, acest router este perfect pentru divertisment online. La doar 139,99 lei, este o opțiune excelentă pentru cei care caută performanță la un preț redus.

6. Lanberg RO-175GE – Performanță superioară

Lanberg RO-175GE oferă viteze de până la 1750 Mbps și tehnologie dual band, fiind potrivit pentru utilizatorii care necesită o rețea rapidă și fiabilă. Cu patru antene externe, acest router oferă o acoperire largă și stabilă. La prețul de 408,99 lei, este o alegere bună pentru utilizatorii avansați.

7. Synology MR2200ac – Sistem Wi-Fi inteligent

Synology MR2200ac este un router tri-band cu tehnologie inteligentă, ideal pentru casele mari care necesită o acoperire extinsă. Cu viteze de până la 2200 Mbps și certificare WPA3, oferă securitate și performanță de top. La 760,99 lei, este o investiție pentru utilizatorii care doresc cele mai bune tehnologii la dispoziție.

8. TP-LINK Archer C80 – Performanță maximă

TP-LINK Archer C80 oferă performanță superioară cu tehnologie dual band și viteze de până la 1900 Mbps. Acesta este ideal pentru streaming HD și jocuri online, oferind o rețea stabilă și rapidă. La 224,99 lei, este o alegere excelentă pentru utilizatorii care doresc performanță maximă la un preț rezonabil.

9. TP-LINK Archer MR600 – Conectivitate și viteză 4G+

TP-LINK Archer MR600 suportă tehnologia 4G+ cu viteze de până la 300 Mbps, ideal pentru utilizatorii care doresc o conexiune rapidă și stabilă indiferent de locație. Cu porturi full gigabit, oferă conectivitate extinsă. La prețul de 580,99 lei, este o alegere excelentă pentru utilizatorii care au nevoie de viteză și flexibilitate.

10. TP-Link Deco X60 – Rețea mesh avansată

TP-Link Deco X60 oferă o soluție mesh completă cu tehnologie Wi-Fi 6, ideală pentru casele mari sau birouri. Cu viteze de până la 3000 Mbps și acoperire extinsă, este perfect pentru utilizatorii care doresc cele mai noi tehnologii. La 1742,99 lei, este o alegere premium pentru cei care doresc rețea de viitor.

Cum Alegi Produsul Potrivit

Atunci când alegi un router wireless, ia în considerare următoarele criterii:

Viteză: Asigură-te că routerul oferă viteza necesară pentru activitățile tale online.

Asigură-te că routerul oferă viteza necesară pentru activitățile tale online. Acoperire: Alege un model cu acoperire adecvată pentru dimensiunea spațiului tău.

Alege un model cu acoperire adecvată pentru dimensiunea spațiului tău. Funcționalități: Verifică dacă routerul oferă funcționalități precum tri-band, mesh sau securitate avansată.

Verifică dacă routerul oferă funcționalități precum tri-band, mesh sau securitate avansată. Preț: Compară prețurile și alege un model care oferă cel mai bun raport calitate-preț.

Compară prețurile și alege un model care oferă cel mai bun raport calitate-preț. Brand: Optează pentru un brand de încredere, cunoscut pentru produsele sale de calitate.

Întrebări Frecvente

Ce este un router dual band? Un router dual band emite semnal Wi-Fi pe două frecvențe: 2,4 GHz și 5 GHz, oferind o conexiune mai stabilă și mai rapidă.

De ce este importantă tehnologia Wi-Fi 6? Wi-Fi 6 oferă viteze mai mari, capacitate crescută și performanță mai bună în medii aglomerate.

Ce înseamnă acoperire mesh? Acoperirea mesh permite mai multor unități să colaboreze pentru a extinde semnalul Wi-Fi în întreaga casă, eliminând zonele fără semnal.

Cum aleg între un router portabil și unul fix? Alege un router portabil dacă ai nevoie de internet în mișcare și unul fix pentru acasă sau birou, cu acoperire și viteză mai mari.