Afacerile TARA Interactive au depășit 1,2 milioane de euro în 2023, în creștere cu 15%

În precizările sale, „Abordăm 2024 cu mari speranțe de creștere, mizând pe fondurile care vor ajunge în piață anul acesta, pe nevoia acută de digitalizare pe care o au companiile din România, dar și ca urmare a extinderi la nivel internațional. La acest moment, vedem în piață un optimism moderat în ceea ce privește evoluția de anul acesta, cea mai mare provocare ținând de recrutare sau de retenția angajaților”, spune Vlad Lepădatu, Managing Partner la TARA Interactive, menționând că, la nivel general, există în piață o tendință de eficientizare a costurilor prin digitalizare, automatizare și implementarea soluțiilor bazate pe inteligența artificială pentru îmbunătățirea proceselor interne și oferirea de servicii mai complexe clienților.

În planurile pentru anul acesta, TARA Interactive va targeta clienți mai mari, decizia strategică vizând abordarea de proiecte cu un grad mai mare de complexitate, mai ales la nivel internațional, în industrii în care deja a acumulat expertiză, precum eCommerce, logistică și medicală. Pentru piața din România, compania vizează, în special, proiecte de eficientizare a costurilor prin digitalizare, automatizare, implementare RPA și migrare a serviciilor în cloud.

Astfel, „În ultimul an, am fost implicați în mai multe proiecte complexe. Unele sunt externe, altele sunt în direcția noastră de investiții, care vizează crearea de produse ce înglobează tehnologii de vârf. Cele mai multe dintre acestea, vor fi continuate și în 2024. Ele se bazează, în special, pe tehnologii moderne, cum ar fi AI și Blockchain. Mai precis, pe AI, flagship-ul nostru este un proiect de analiză de business cu ajutorul inteligenței artificiale, iar pe Blockchain, un proiect de partajare a datelor pacienților dintr-un lanț de clinici/spitale”, mai spune Vlad Lepădatu. „În cea ce privește proiectele interne, țelul nostru este de a oferi antreprenorilor aplicații de gestiune cu asistenți AI – asistent financiar, logistic, de vânzări etc.”

O altă direcție de investiții a TARA Interactive se concentrează pe extinderea internațională. Compania își desfășoară deja activitatea în SUA, Marea Britanie și în mai multe țări din Europa, în domenii precum fintech, sport, consultanță, transport, logistică, eCommerce și retail.

În anul 2024, TARA Interactive țintește extinderea în Orientul Mijlociu, unde are deja stabilite mai multe parteneriate cu antreprenori pentru promovarea împreună a proiectelor și produselor.

TARA Interactive este o companie romnească inovativă, care contribuie la transformarea digitală a clienților săi prin furnizarea de servicii de dezvoltare software și consultanță care stimulează competitivitatea și inovația. TARA Interactive se află într-o poziție unică de a-și sprijini clienții, având la bază instrumente și metodologii bine închegate pentru a realiza și livra rapid proiecte software complexe.

A fost înființată în 1991 ca o companie de IT orientată către implementarea de noi tehnologii. În prezent, TARA Interactive are peste 50 de angajați în birourile din București și Chișinău și desfășoară proiecte internaționale în SUA, Marea Britanie, Europa, România, etc., în domenii precum fintech, sport, consultanță, transport, logistică, eCommerce și retail.

