Cine din România investesc în Zanzibar, Canare, Dubai, Miami, Riviera Maya?

În cadrul unui târgul imobiliar care se desfășoară zilele acestea în Capitală, se deschid oportunități de investiții în Dubai, Spania, Miami sau Riviera Maya. Practic, în materie de investiții imobiliare, teoretic de vacanță, destinațiile din paradisuri de lux deja ajung să surclaseze ofertele din ansamblurile imobiliare de pe litoralul românesc.

Astfel, „Vindem proprietăți atât în Dubai, cât și Miami. Avem studiouri, garsoniere, cum, cum spunem noi, România, ale căror prețuri pornesc de la 140.000 euro și, ce cel mai important de menționat, avem un plan de plată eșalonat pe 3 ani de zile, direct de la dezvoltator, cu zero dobândă și, bineînțeles, zero comision către agenție.

În prezent, nu Dubai are cele mai scumpe proprietăți. Cele mai scumpe proprietăți le are Miami. Miami este mult mai scump decât Dubai.

Aici, avem penthouse-uri ale căror prețuri pornesc undeva de la 20 de milioane de dirhami. Dacă ar fi să ne uităm către Miami, avem apartamente al căror preț ajunge undeva în jurul sumei de 18 milioane de dolari”, spune reprezentanta unei agenții imobiliare.

”Cel mai mic preț ar fi de 107.000 euro și cel mai mare ar fi de două milioane de euro. Evident, undeva în centru, în Dubai, unde avem piscină, vedere la mare, Roata Norocului, absolut tot”, precizează angajata unei alte agenții.

Două milioane de euro se cer și pentru penthouse-uri din București, chiar și mai mult uneori. Deci măcar și din punctul acesta de vedere ofertele sunt extrem de tentante, iar agențiile imobiliare confirmă ceea ce v-am tot spus la ”Descoperiți”: și anume că, mai ales în ultimii trei-patru ani, s-a creat o adevărată modă ca români mai mult sau mai puțin potenți financiar să cumpere proprietăți în afara țării.

Mai ales în Dubai, ce vine la pachet și cu facilități de paradis fiscal, dar și protecție din partea statului arab.

Astfel, ”Românii sunt tot mai interesați pentru că se dezvoltă foarte mult în Dubai, populația crește cu 10% în fiecare an și nu există taxe, nu există impozite, adică este foarte practic față de România”, spun agenții imobiliari.

Dar și în alte paradisuri, precum America Latină, Maldive, Insulele Canare, Mauritius, Bali sau Zanzibar, acestea ajungând să concureze Coasta de Azur și Monaco, preferatele șmecherilor mai din trecut, de aveam și un notoriu grup de la Monaco de milionari și politicieni.

În România, politicieni actuali au proprietăți în străinătate, de la fostul ministru USR Claudiu Năsui, cu apartament la Paris, sau fostul ministru PSD Ana Birchall, cu apartament la New York și o căsuță în New Heaven.

Ori Viorel Cataramă cu penthouse în Dubai. Sau cel mai nou scandal, cu vicepreședintele USR și europarlamentar Vlad Botoș, despre care s-a aflat că are cumpărată împreună cu soția, o vilă frumoasă în Lazaronte, în Insulele Canare, pentru care a și făcut reclamă pe Facebook pentru închiriere.

Doar că statutul de europarlamentar interzice activitățile comerciale. Botoș s-a scuzat că nu el, ci soția se ocupă de asta.

Patru dormitoare, cinci băi, două livinguri, jacuzzi, saună, biliard, bar privat și, desigur, piscină încălzită.

În afirmaţiile sale, „Anul trecut, împreună cu soția mea am accesat un credit, am achiziționat o casă în Lanzarote, în Insule Canare. Și soția mea are un PFA în Spania și se ocupă de închirierea acestei case. Am avut, sincer să vă spun, și noroc, pentru că am luat la creditul la o dobândă foarte avantajoasă. În Insulele Canare, prețurile sunt destul de accesibile comparativ cu Bucureștiul. De exemplu, poate chiar mai ieftine decât în București. S-ar putea să fi greșit contul, fiindcă și soția mea, și eu administrăm acel cont de Facebook și probabil am postat cu numele meu”, spune Vlad Botoș.

Dincolo de partea turistică și de relaxare, proprietățile în astfel de paradisuri au devenit un mod ideal de a pune la adăpost averile. Mai ales că s-a demonstrat în mai multe dosare penale că devin, astfel, intangibile pentru procurorii din România, în special în cazul destinațiilor ce oferă și protecții la cercetări penale sau condamnări, unde interesul este și obținerea statutului de rezident odată cu achiziția unei proprietăți.

Și de 3 ani încoace cum şi când i se mișcă unui personaj important dosarele, își și cumpără la scurt timp o casă într-un astfel de paradis.

Dacă la generația mai veche, în dosar apar în special domenii cumpărate pe Coasta de Azur cu banii din șpăgi, sesizăm și în acest domeniu schimbarea pieței imobiliare.

Aşadar, protecția Dubaiului am văzut că tocmai a funcționat în cazul fraților Tate. Procurorii români nu s-au putut atinge de celebrii bolizi de peste 3 milioane de euro bucata, iar din Emirate nu li s-a răspuns, deși au făcut solicitări.

