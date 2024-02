Compania Safetech raportează pentru anul 2023 o cifră de afaceri de 31,1 milioane de lei la nivel consolidat

În precizările sale, „Reflectând asupra anului 2023, acesta a fost cu suișuri și coborâșuri pentru noi. Prima jumătate a anului 2023 ne-a dat încredere că vom avea un an cel puțin la fel de bun ca și în 2022. Însă, începând cu a doua parte a anului trecut, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, prin apariția mai multor motive de îngrijorare, care au condus la o reducere a solicitărilor pentru servicii și soluții de securitate cibernetică sau stagnare în desfășurarea proiectelor. Printre aceste motive, enumerăm discuțiile purtate pe tot parcursul anului trecut la nivel legislativ cu privire la modificările fiscale, precum și ordonanța referitoare la reducerea cheltuielilor de către instituțiile publice.

Toate aceste aspecte au creat incertitudine în piață și și-au pus amprenta pe activitatea companiilor și pe bugetele acestora. Decizia acestora de a efectua investiții în securitate cibernetică s-a prelungit și astfel am observat în a doua parte a anului o amânare pentru 2024 din partea clienților și potențialilor clienți cu privire la implementarea măsurilor de securitate cibernetică. Aceste elemente au avut un impact direct, dar și indirect asupra veniturilor noastre”, a declarat Victor Gânsac, președinte Consiliu de Administrație și CEO al Safetech Innovations.

În ceea ce privește rezultatele la nivel consolidat, în 2023, cifra de afaceri s-a ridicat la 31,1 milioane de lei, în scădere cu 11% comparativ cu 2022, iar profitul net a înregistrat valoarea de 3,8 milioane de lei, o scădere de 37% față de anul precedent. Rezultatele la nivel consolidat includ performanța înregistrată de Safetech Innovations S.A. și Safetech Innovations Global Services Limited (Safetech UK), entitate din Marea Britanie.

De altfel, pe parcursul anului trecut, Safetech UK a ratat obiectivele de vânzări setate de către conducere. Astfel, în urma unei evaluări efectuate la finalul lui 2023, care a avut ca scop identificarea mijloacelor de accelerare a dezvoltării companiei pe piața din Marea Britanie, Safetech UK a adoptat o nouă strategie, aceea de a se concentra pe un volum mai mare de contracte cu valoare mai mică. Totodată, entitatea respectivă a fost restructurată, cheltuielile fiind reduse cu 40%. Conducerea Safetech Innovations estimează că efectele acestor măsuri se vor vedea începând cu T2 2024.

În conformitate cu strategia legată de contracte în Marea Britanie, de la începutul anului 2024, Safetech UK a semnat deja primele contracte și are în curs de semnare alte contracte adjudecate în valoare totală de aproximativ 150.000 de lire sterline. Axarea pe atragerea de contracte de valoare mai mică susține un răspuns mai dinamic la oportunitățile de piață și facilitează un flux de venituri constant, evitând perioadele lungi de negociere și de inițiere a proiectelor, observate în cazul contractelor mai mari. Compania va continua să implementeze această strategie pe parcursul lui 2024.

În plus, în cadrul raportului privind rezultatele preliminare aferente anului 2023, Safetech Innovations a publicat și propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru 2024. Astfel, în 2024, compania vizează, la nivel consolidat, venituri totale de 64,8 milioane de lei și un profit net de 13,1 milioane de lei, având la bază o serie de proiecte și contracte care au fost semnate de la începutul acestui an sau sunt în curs de semnare.

În afirmaţiile sale, „Chiar dacă rezultatele financiare aferente anului 2023 nu au fost în linie cu așteptările noastre, privind spre viitor, anticipăm că în 2024 lucrurile vor arăta mai bine. Provocările în domeniul securității cibernetice devin din ce în ce mai complexe, iar nevoia de servicii și soluții de securitate cibernetică se intensifică. Acest lucru îl observăm în acest început de an, având deja semnate contracte recurente de monitorizare și răspuns la incidente de securitate cibernetică cu patru noi clienți, precum și un contract semnificativ anunțat în această lună, cu o valoare de aproximativ 3,6 milioane de lei.

Totodată, am semnat și trei contracte pentru proiecte pe fonduri europene, în valoare totală de 4 milioane de lei, prin implicarea noastră în diverse consorții multinaționale la nivel european. În plus, am câștigat un proiect pe fonduri europene la nivel național, în valoare de 6,2 milioane de lei, contract pe care îl vom semna în perioada următoare”, a adăugat Victor Gânsac.

Concret, compania Safetech Innovations este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București începând cu data de 6 februarie 2023 și se tranzacționează sub simbolul SAFE. Rezultatele financiare preliminare pentru 2023 ale Safetech Innovations, la nivel individual și consolidat, sunt neauditate.

În contextul de activitate, Safetech Innovations S.A. furnizează, din anul 2011, servicii și soluții de securitate cibernetică adaptate nevoilor fiecărei organizații. Portofoliul de servicii și soluții al companiei include consultanță pentru guvernanța, managementul riscului și conformitate (GRC) în securitate, testare de securitate și managementul vulnerabilităților, soluții de securitate, servicii profesionale, servicii externalizate de securitate, aplicații software proprii pentru securitate cibernetică.

În prezent, Safetech Innovations are relații de parteneriat cu o serie de companii cu rol determinant în domeniul securității cibernetice, precum CheckPoint, DarkTrace, Microsoft, Splunk, Fidelis, HID, Cynet. Numărând în prezent peste 50 de angajați, compania are echipe dedicate de cercetare și dezvoltare de produse software de securitate cibernetică, de implementare și suport de soluții de securitate și, respectiv, de tip Computer Emergency Response Team (CERT).

Practic, compania are clienți din domeniile utilități, sănătate, asigurări, producție industrială, retail, sector public. De asemenea, șapte din cele mai mari zece bănci din România au ales Safetech ca furnizorul lor de servicii de securitate cibernetică. Safetech Innovations a fost implicată în peste o sută de proiecte pentru securizarea infrastructurilor critice derulate în Statele Unite, Canada, Brazilia, Maroc, Uniunea Europeană, Singapore, Filipine, India, China și Noua Zeelandă.

Sursa: www.economica.net