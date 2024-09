Indutria de wellness din România crește. O celebră rețea de servicii din România a anunțat investiții majore de milioane de euro pentru acest an.

Indutria de wellness din România crește. Investiție de milioane de euro

THAIco SPA, reţea de servicii SPA de lux, anunţă că a deschis o a patra locaţie, în urma unei investiţii de peste 600.000 de euro. Compania vrea să deschidă până la sfârşitul acestui an alte două locaţii premium în Bucureşti şi în ţară, investiţia totală estimată pentru acest an depăşind suma de 3,5 milioane de euro.

Este cea mai mare companie de servicii de masaj terapeutic din România

Centrul wellness este amplasat în zona de nord a Capitalei. Clienţii vor putea beneficia de tratamente faciale şi corporale personalizate, masaje terapeutice şi sesiuni de aromaterapie.

”Vrem să aducem conceptul THAIco SPA de wellbeing în zona de nord a Bucureştiului pentru toţi cei care muncesc şi trăiesc în această zonă. Vom promova şi dezvolta serviciile noastre de «Wellbeing at WORK» prin sesiuni de masaj la locul de muncă. Un angajat relaxat are un nivel de energie crescut şi o capacitate sporită de concentrare”, a declarat Camelia Pătru, cofondator şi CEO THAIco SPA România.

THAIco Spa este cea mai mare companie de servicii de masaj terapeutic din România, cu o prezenţă pe piaţa din România de peste zece ani. Echipa sa este alcătuită exclusiv din terapeuţi de origine asiatică.

Ce servicii oferă un centru wellness

Un centru wellness oferă o gamă variată de servicii menite să îmbunătățească starea generală de sănătate și bunăstare a clienților săi. Printre cele mai comune servicii se numără terapiile de relaxare, cum ar fi masajele de relaxare, masajele terapeutice, sau masajele cu pietre calde, care ajută la reducerea stresului și îmbunătățirea circulației sanguine. De asemenea, centrele wellness pot include servicii de aromaterapie și cromoterapie, care folosesc mirosuri și culori pentru a stimula echilibrul mental și fizic.

Un alt serviciu popular este accesul la saune și băi de aburi, care oferă numeroase beneficii pentru sănătatea pielii și detoxifierea organismului. Aceste facilități ajută la eliminarea toxinelor și la îmbunătățirea sistemului imunitar, contribuind la o stare generală de bine. De asemenea, multe centre wellness oferă și hidroterapie, prin bazine cu apă termală sau jacuzzi-uri, care sunt cunoscute pentru proprietățile lor de relaxare musculară și ameliorare a durerilor articulare.

În plus, multe centre wellness pun la dispoziție programe personalizate de fitness și nutriție, concepute pentru a ajuta clienții să-și atingă obiectivele de sănătate și formă fizică. Acestea includ antrenamente de yoga, pilates, sau sesiuni de stretching, menite să îmbunătățească flexibilitatea și forța musculară. Programele de nutriție sunt personalizate și pot include consultații cu un nutriționist, pentru a adopta un stil de viață sănătos și echilibrat.

Nu în ultimul rând, centrele wellness oferă adesea tratamente faciale și corporale, care contribuie la menținerea sănătății pielii și la relaxarea profundă. Tratamentele cosmetice, cum ar fi exfolierile, măștile faciale și împachetările corporale, ajută la revitalizarea pielii, îmbunătățirea aspectului și la o stare generală de revigorare. Toate aceste servicii sunt menite să ofere un echilibru între sănătatea fizică și cea mentală, oferind o experiență holistică completă.