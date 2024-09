CRIZĂ de locuințe în București.Un mare jucător din domeniul imobiliar anunță o creștere semnificativă a pieței din București, care nu se datorează doar creșterii prețurilor materialelor de construcție, ci și faptului că oferta de locuințe nu reușește să țină pasul cu cererea în continuă expansiune.

Cererea de locuințe în creștere

Ionuț Negoiță, CEO și fondator al HILS Development, afirmă că piața imobiliară din București se va confrunta cu o penurie de locuințe în contextul unei cereri în continuă creștere. Potrivit acestuia, prețurile locuințelor ar putea să se dubleze în următorii 7-10 ani, din cauza noilor tehnologii și a taxelor suplimentare impuse dezvoltatorilor.

„Anul trecut am finalizat construcția a peste 1.000 de locuințe și am vândut în jur de 800. Ne-am dorit să avem un stoc de câteva sute de locuințe disponibile. În trecut, construiam între 400-500 de locuințe pe an, dar anul trecut am crescut această capacitate. Anul acesta ne propunem să depășim 1.000 de locuințe finalizate și să menținem un ritm similar de vânzări”, a declarat Negoiță.

Dezvoltatorii imobilari, în strategia de stocare a apartamentelor

Negoiță subliniază că în următorii ani se va contura un deficit de locuințe. „Nu ne propunem să vindem tot stocul, ci să păstrăm o parte, deoarece ne așteptăm ca cererea să crească și să existe un deficit pe piață. Se estimează că în acest an se vor finaliza aproximativ 17.000 de locuințe în zona București-Ilfov, comparativ cu 21.000-22.000 anual în anii anteriori. În următoarele perioade, acest nivel va scădea semnificativ”, a explicat CEO-ul HILS Development.

Provocările fiscale și tehnologice

Negoiță consideră că tehnologiile emergente și eliminarea facilităților fiscale vor contribui la majorarea prețurilor. „Există toate indiciile că prețurile vor continua să crească. În șapte-zece ani, prețurile ar putea fi duble. Locuințele vor fi echipate cu noi tehnologii și materiale, iar eliminarea facilităților fiscale, disputele legate de PUZ-uri în București și creșterea TVA-ului vor genera costuri suplimentare. Este de așteptat ca și alte taxe să fie introduse. Cred că prețurile nu pot decât să urce”, a concluzionat Ionuț Negoiță.