Autoritățile avertizează că duminică va fi cea mai grea zi în ceea ce privește prognoza meteo și inundațiile, a anunțat vineri ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet.

Hidrologii au emis o avertizare Cod portocaliu de viituri pe râuri din judeţele Vâlcea, Gorj, Argeş, Olt, Dolj, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Vaslui, Iaşi şi Galaţi, care va intra în vigoare duminică şi se va menţine până luni după-amiază. Totodată, va fi Cod galben pentru sectoare de râuri din Maramureş, Transilvania, Crişana, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova şi pentru râurile din Dobrogea.

AVERTISMENTUL autorităților: Duminică va fi cea mai grea zi

„Ca urmare a Comitetului ministerial pe care l-am avut astăzi la nivelul ministerului şi în care am am evaluat avertizările meteo de Cod galben şi Cod portocaliu şi avertizările hidrologice de Cod portocaliu, înainte de toate, am dispus tuturor colegilor mei să fie pregătiţi pentru intervenţii.

Am dispus Sistemelor de Gospodărire Apelor şi Administraţiilor Bazinale de Apă să fie pregătite, precum şi dispeceratelor să foarte bine pregătite, să încercăm să câştigăm ore ori minute, în cazul unor evenimente periculoase. Important de ştiut este şi care sunt acele situaţii care ar trebui să alerteze comunităţile în aval de pe un curs de apă.

Totodată, este important să monitorizăm în teren, să nu ne bazăm doar pe instalaţiile de colectare a datelor automate pe care le avem. Am dispus, mai ales în judeţul Galaţi, acolo unde avem foarte multe albii colmatate deja să încercăm să decolmatăm, să regularizăm cât mai multe dintre ele pentru a avea o secţiune suficientă care să permită scurgerea apei.

Una peste alta, suntem pregătiţi, toată lumea e în alertă în ceea ce priveşte Ministerul Mediului şi instituţiile din subordinea Ministerului Mediului. Ne pregătim pentru ziua de duminică care va fi cea mai grea zi”, a declarat ministrul Mircea Fechet.

Risc redus pe Dunăre

În ceea ce privește situația de pe Dunăre, oficialul a precizat că debitele estimate de hidrologi nu vor genera probleme, dificultățile majore fiind anticipate pentru râurile interioare.

„Debitele comunicate de către hidrologi pentru Dunăre nu ar trebui să ne pună în niciun pericol. Dacă vom avea situaţii mai grele, le vom avea cel mai probabil pe cursurile interioare de apă din bazinele hidrografice care sunt deja bine delimitate pe harta comunicată de către colegii de la INHGA şi care precizează foarte clar care sunt acele cursuri de apă unde există riscul unor inundaţii. Mi-am propus să mai fac o întâlnire mâine (sâmbătă, 28 septembrie, n.r.) cu colegii mei pentru a actualiza, dacă va fi cazul, toate avertizările dispuse deja încă de astăzi”, a subliniat ministrul Mediului.