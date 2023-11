În România sunt locuri de muncă unde salariile sunt aproape ca în Occident

Până acum, salariile din ce în ce mai mici din țară îi determinau pe mulți să plece în străinătate. Însă, în prezent, există și locuri de muncă, în România, unde salariile sunt aproape ca în Occident.

Însă, în general, mai mult de un român din trei este expus riscului de sărăcie şi excluziune socială, arată datele publicate de Eurostat. Cifrele arată că 34% dintre români se confruntă cu aceste probleme și că i-am depășit pe vecinii bulgari la capitolul sărăcie. Și asta nu e tot. Deși veniturile românilor sunt mici, statul le impozitează la sânge, rețeta perfectă pentru o sărăcie lucie.

În prezent, există soluții și locuri de muncă unde salariile sunt aproape ca în Occident și oricum, mult mai mari decât de obicei. Cu toate acestea, românii nu se înghesuie fie din neștiință, fie din cauză că se tem că ar fi obligați să muncească mai mult decât o fac de regulă la alte joburi, scrie Adevărul.ro.

„Salariul net este 7.000 de lei la început”

În mesajul său, „Am decis să îmi extind echipa și angajez meseriași care zidari, faianțari și zugravi. Salariul net este 7.000 de lei la început, dar cei care arată că vor să muncească și știu să o facă pot să fie convinși că vor câștiga mai mult după câteva luni, când salariul le va crește progresiv”, a scris pe Facebook un antreprenor în domeniul construcțiilor.

Acesta a menționat că asigură toate formele legale de angajare și că atunci când se vor face deplasări în țară, salariații vor primi bani pentru transport și cazare, plus diurnă. Anunțul a fost întâmpinat cu rezerve de unii dintre cei care l-au citit.

Ca răspuns, „Așa spun toți patronii la început, dar după aia iau și pielea de pe oameni”, a scris cineva. Altul a spus că meseriașii care acceptă să lucreze pentru alții în loc să-și facă propria firmă sunt pe cale de dispariție.

„Dacă îți faci firmă câștigi de două sau de trei ori mai mult decât salariul ăsta. Desigur, dacă ești bun meseriaș și serios. De lucru este, prețurile sunt mari, se câștigă grozav. Întreb deci, de ce s-ar angaja cineva în loc să-și facă propria firmă?”, a întrebat el.

„Se dau cu capul de pereți când află ce au ratat”

În plus, autorul mesajului inițial a revenit cu explicațiile. „Sigur că meseriașii își pot face firmă, dar multora nu o să le convină să se ocupe de detaliile birocratice și să caute de lucru. Am avut un angajat care după un an și ceva s-a lăsat de muncă că își deschide firmă. După câteva luni m-a rugat să-l reprimesc.

Mi-a spus că și-a deschis o firmă cu fratele său, dar că i-a apucat disperarea când au văzut câtă birocrație e. Au cheltuit mai mult decât au câștigat și nu au reușit. Așa fac mulți, apoi se dau cu capul de pereți când află ce au ratat din cauza birocrației, că stau să dea cu subsemnatul pe la Finanțe în loc să facă efectiv bani. Așa e dacă nu se pricep bine și la partea asta, se chinuie cu birocrația în timp ce alte firme câștigă bani grei”, a scris el.

Însă, „Vrăjeli, fac pariu că nu plătești taxele la stat”, „Oamenii, angajații tăi, știu cât de mult câștigi de pe urma lor?” și „La început îi iei cu binișorul, apoi ajungi să fii zbir”, au fost doar câteva dintre mesajele neîncrezătoare.

Totodată, au existat și cel puțin pe atâtea mesaje pozitive. „Aș vrea să vin, lăsați-mi datele de contact”, a spus unul dintre cei interesați, iar alții au cerut detalii despre programul de muncă.

În discuție a intervenit și un fost angajat. „Îl cunosc pe Nelu, ce zice aia face, e altfel de patron decât mulți pe care îi știți. Eu m-am pensionat, dar trei ani de zile, după ce m-am întors în țară din Franța, am lucrat la el și nu pot să zic decât lucruri bune despre un om ca el”, a fost mărturia fostului angajat.

