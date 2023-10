Inflația scade în anul 2023, însă riscuri majore pentru anul 2024, sunt mari

Joi 5 octombrie, Consiliul de administraţie al BNR a oferit noi informații despre evoluția inflației. în estimările reprezentanților instituției, rata anuală a inflaţiei își va continua evoluția descendentă. Asta se va întâmpla până la finalul acestui an.

Totuși, instituția a subliniat că există incertitudini şi riscuri majore în legătură cu perspectivele de anul viitor. Ele sunt cauzate de pachetul de măsuri fiscal-bugetare recent asumate de Guvern.

Astfel, „Potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflaţiei va continua să scadă până la finele anului curent în linie cu cea mai recentă prognoză pe termen mediu (august 2023), în principal sub influenţa efectelor de bază şi a corecţiilor descendente ale cotaţiilor unor mărfuri, precum şi în condiţiile recoltei bogate pe plan intern şi ale plafonării temporare a adaosului comercial la produse alimentare de bază”, anunță BNR.

În plus, Consiliul de administraţie BNR a decis și menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an.

În ceea ce privește anul 2024, implementarea pachetului de măsuri fiscale face ca orice previziune asupra inflației să fie influențată de incertitudine.

Concret, „Dincolo de finele anului curent, incertitudini şi riscuri majore la adresa perspectivei inflaţiei decurg însă din configuraţia pachetului de măsuri fiscal-bugetare ce se prefigurează a fi implementat în vederea continuării consolidării bugetare, precum şi din conduita viitoare a politicii fiscale şi de venituri, de natură să exercite efecte inflaţioniste pe termen scurt, dar să intensifice presiunile dezinflaţioniste ale factorilor fundamentali pe un orizont mai îndepărtat de timp”, mai arată BNR.

Printre factorii care influențează evoluția inflației este și războiul din Ucraina

În precizăeile Băncii, alte incertitudini și riscuri asupra inflației vor fi declanșate anul viitor de războiul din Ucraina. Alți factori de influență sunt: evoluțiile economice sub așteptări la nivelul UE și absorbţia fondurilor europene. Aici, Consiliul le numește mai ales cele aferente programului Next Generation EU. Totodată, rata inflației în 2024 va fi influențată și de politicile monetare ale BCE şi Fed, dar și de atitudinea băncilor centrale din regiune.

Tot în data de 5 octombrie, Consiliul de administrație al BNR a luat decizia de a menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an. Totodată, s-a hotărât păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an. S-a decis și păstrarea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6% pe an.

Consiliul de administrație al BNR a decis și să mențină neschimbate nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Deciziile de astăzi ale BNR au fost făcute în sprijinul unei reduceri durabile a ratei anuale a inflaţiei. Ele sunt în linie cu ţinta staţionară de 2,5% ±1 punct procentual. Instituția va monitoriza în continuare trendurile internaționale. BNR va întreprinde acțiuni pentru stabilizarea prețurilor pe termen mediu.

Minuta discuțiilor referitoare la adoptarea deciziei de politică monetară din cadrul ședinței de astăzi va fi făcută publică pe site-ul BNR la data de 19 octombrie 2023, la ora 15:00.

Aşadar, următoarea ședință a Consiliului de Administrație al BNR, dedicată politicii monetare, va avea loc pe data de 8 noiembrie 2023, potrivit news.ro.