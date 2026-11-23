Potrivit Platformei Angajabilitate, administrată de UEFISCDI, veniturile absolvenților din șase programe universitare din Timișoara diferă mult: cei care lucrează cu normă întreagă au un venit brut mediu de 13.285 de lei la Calculatoare și de 3.466 de lei la Arte plastice. Pentru cei care aleg o facultate, cifrele arată situația absolvenților la un an după terminarea studiilor, nu salariul pe care îl vor primi ei și nici banii rămași după taxe.

Comparația nu se oprește la venit. La Calculatoare, 94% dintre absolvenți aveau un contract de muncă ori continuau studiile la un an de la absolvire; la Drept, proporția era de 53%. Acest procent îi include și pe cei care studiază în continuare, deci nu arată câți aveau, separat, un loc de muncă.

Cât arată datele pentru cele șase programe

Veniturile de mai jos sunt medii brute pentru absolvenții cu contract principal cu normă întreagă. Suma brută este cea dinaintea taxelor reținute, nu suma primită în mână. Procentele din ultima coloană se referă la absolvenții angajați cu contract sau aflați la alte studii la un an după absolvire.

Program Venit brut mediu (lei) Angajați ori la studii (%) Calculatoare, Politehnica Timișoara 13.285 94 Medicină, UMF „Victor Babeș” 7.889 83 Psihologie, UVT 4.983 88 Română-engleză, UVT 4.515 92 Drept, UVT 4.184 53 Arte plastice, UVT 3.466 80

UVT este Universitatea de Vest din Timișoara. Între mediile brute de la Calculatoare și Arte plastice sunt 9.819 lei, dar cele șase programe sunt exemple locale, nu un clasament al tuturor facultăților din țară.

Un contract de muncă nu înseamnă mereu lucru în domeniul studiat

Platforma arată separat legătura dintre slujbă și studii, numai pentru absolvenții care au un contract activ. La Calculatoare și Medicină, 99% dintre aceștia lucrează într-un domeniu legat de specializare. La Arte plastice, proporția este de 32%, deși 80% dintre absolvenți sunt angajați ori urmează alte studii la un an după terminarea facultății.

La Drept, 82% dintre persoanele care au un contract activ au un loc de muncă legat de ceea ce au studiat. La Psihologie și la programul de română-engleză, proporția este de 74%. Astfel, procentul celor angajați ori rămași la studii și procentul celor care lucrează în domeniu răspund la întrebări diferite.

La ce dată este măsurat venitul

Metodologia UEFISCDI calculează indicatorii publici la un an de la absolvire. Venitul afișat este media aritmetică a veniturilor din contractul principal pentru cei cu normă întreagă, nu media câștigurilor din întreaga carieră și nici totalul veniturilor din toate contractele unei persoane.

Metodologia publicată în 2024 folosește ca reper data de 1 noiembrie. Dacă un absolvent are atunci mai multe contracte active, contractul principal este cel cu venitul cel mai mare. Norma de lucru se stabilește din datele registrului salariaților și din numărul orelor lucrătoare din luna noiembrie a anului respectiv. Pentru promoția 2015-2016, de pildă, situația la un an este cea din 2017.

Numărul total al absolvenților nu este numărul persoanelor ale căror venituri intră în fiecare medie: programul Calculatoare are 886 de absolvenți în datele prezentate, însă media salarială privește numai contractele principale cu normă întreagă. O comparație între programe trebuie să țină seama și de promoțiile selectate, nu doar de cele două sume afișate.

Cum poate fi căutat un alt program

Pe platforma Angajabilitate, căutarea pornește de la universitate, apoi de la facultate și programul de studii. Se pot alege promoția și indicatorul urmărit, iar rezultatele pot fi puse lângă cele pentru universitate, domeniul de studiu sau întreaga țară. Pentru datele detaliate este necesară autentificarea prin BrainMap; există și indicatori publici fără autentificare.

Platforma a fost relansată în noiembrie 2026. Datele despre contractele de muncă din REGES acoperă promoțiile 2015-2021, în timp ce partea bazată pe date fiscale ANAF este încă în fază pilot pentru promoția 2020. Datele despre școlaritate provin din RMU, potrivit metodologiei versiunii noi. UEFISCDI a anunțat extinderea datelor până la promoția 2026, cu termenul de 31 mai 2027.