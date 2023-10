În România, Anja Graf milionara din Elveția care deschis Vision Apartments la București, se uită să mai cumpere un hotel

În prezent, Anja Graf care a fondat în urmă cu 25 de ani afacerea Vision Apartments și care a ajuns la un portofoliu de 2.500 de apartamente în Europa, cu o valoare de două miliarde de euro, deschide la București prima locație sub acest brand.

Concret, compania a cumpărat în 2021 hotelul Ramada Majestic de lângă teatrul Odeon, iar de atunci a trecut printr-un proces de renovare.

Iar Vision Apartments va fi operațional în totalitate în circa patru săptămâni, iar oficialii companiei se așteaptă la un grad de ocupare de 93%, cât e media pe tot grupul, pentru primul an de funcționare. Investiția totală, care include costul de achiziție și de renovare este de 23 de milioane de euro, a spus Anja Graf într-o întâlnire cu presa la București.

În contextul financiar, prețurile apartamentelor de închiriat la Vision Apartments pornesc de la 490 de lei/noapte pentru un studio și pot ajunge la 1.400 de lei pentru un apartament cu două camere.

În momentul de faţă, Anja Graf locuiește în România și spune că aici găsește mai multe oportunități decât în Polonia. Și pentru că are un teren în București blocat de lipsa unei semnături pentru Planul Urbanistic Zona (PUZ), elvețianca prospectează piața și ar mai putea cumpăra încă un hotel.

Astfel, „Avem un alt hotel pe care s-ar putea să-l cumpăram. Ce am vrea în mod normal este să mergem mai departe cu proiectul de la parcul Carol, dar dacă nu putem, atunci ne uităm la alte oportunități”, a declarat într-un interviu pentru Economica.net, Anja Graf, fără să dea mai multe detalii.

Despre terenul de lângă parcul Carol, acolo unde ar urma să fie construite 350 de apartamente de închiriat, Graf spune că nu s-a gândit să-l vândă, deși mai are nevoie de o semnătură pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ).

În opinia sa, „Nu am luat în calcul să-l vindem, pentru că am văzut același lucru acum 25 ani în Zurich. Aveam terenuri industriale, care acum au devenit noi părți ale orașului. Acest teren e foarte bine poziționat pentru cine vrea să locuiască în centru, dar să aibă aproape un parc. Am încercat să discutăm și cu autoritățile, dar nu ne-a ascultat nimeni. Dacă ne spun că putem construi șase etaje, facem șase. Noi vrem doar să construim și ne-ar plăcea să facem grădiniță, o școală”, ne-a mai spus Graf.

Concret, ternul de lângă parcul Carol a fost cumpărat în 2020. Proprietarul anterior al terenului pe care a fost întreprinderea Energo-Reparații a fost omul de afaceri irakian Tomah Kahled, proprietarul complexului Sir, care spune Graf, l-a vândut tocmai că nu primea PUZ-ul.

Organizatoric, „Nu ne așteptam la așa ceva, este ceva extrem ca primarul să nu semneze. Banii sunt blocați, pentru că terenul nu a fost ieftin”, mai spune Graf, care a dat circa nouă milioane de euro pe cei aproape 9.000 de mp.

Anja Graf nu e interesată de celelalte orașe din țară sau de investițiile pe litoralul românesc, iar despre București spune că este subestimat.

Apartamente la Pitești

În plus, milionara din Elveția, al cărei partener de viață este Ionuț-Alexandru Enache, mai deține un teren de 150.000 de mp lângă Pitești, acolo unde planurile sunt de a construi apartamente. Jumătate din teren ar vrea să-l vândă unui partener care să construiască o zonă comercială.

Astfel, „Cum partenerul meu e din aceasta zonă, vedem că se deschid malluri (nr. Prime Kapital are planificată deschiderea unui mall aici în 2024) și acolo unde sunt malluri, trebuie să fie business. Cred că zona se va extinde, nu văd o problemă” a răspuns Graf la întrebarea Economica.net dacă e sau nu fezabil un astfel de proiect la Pitești.

De altfel, despre o altă investiție realizată de milionara din Elveția este conacul Golescu-Gussi din comuna Leordeni, județul Argeș, despre care spune că e o investiție privată, nu are legătură cu Vision Apartments.

„Ideea originală era să facem o sală de evenimente, dar apoi am avut noi idei și am verificat cu autoritățile dacă putem construi la interior, să facem ceva luxos cu scările, dar au zis că nu e posibil și de aceea e on hold”, a mai spus Anja Graf.

Cine este Anja Graf?

În contextul personal, milionara Anja Graf s-a născut în 1977 în Winterthur, Elveția, unde la 21 de ani a pornit prima ei afacere. După ce a urmat școala la Winterthur și Zurich, Graf a câștigat o experiență în industria modelingului cu propria agenție. Munca ei în acest sector anume a inspirat-o să înceapă o afacere cu apartamente mobilate: avea nevoie de cazare temporară la prețuri accesibile pentru modelele sale, lucru extrem de dificil de găsit.

Astfel, tânăra a început să mobileze ea însăși apartamentele. Odată ce a apărut interesul pentru apartamentele sale, s-a născut ideea de afaceri. În 1999, Graf a lansat Vision Apartments , cu câteva apartamente situate în inima orașului Zurich. De atunci, compania a crescut și a trecut granițele Elveției zece ani, mai târziu. În prezent, compania oferă peste 2.500 de apartamente de închiriat.

În contextul familiar, Anja este mamă a patru copii, îi place să facă snowboarding în timpul liber și își păstrează interesul pentru culturile și călătoriile străine. Alături de germană și engleză, Anja Graf vorbește franceza, spaniola și poloneza.

