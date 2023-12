La 70 de ani de viață, centrala nucleară Paks din Ungaria, va prelungi durata de funcționare a reactorelor, până în anii 2050

În Ungaria, Péter János Horváth, directorul general al operatorului centralei, MVM Paksi Atomerömű Zrt, a declarat că, în conformitate cu reglementările Euratom, anunțul privind planul de prelungire a fost făcut către UE și „acest lucru marchează începutul procesului de aproximativ zece ani” pentru prelungirea licenței de operare cu încă 20 de ani.

Astfel, cele patru unități existente la Paks sunt reactoare de concepție sovietică VVER-440, care au fost puse în funcțiune între 1982 și 1987 și care produc aproximativ jumătate din energia electrică a țării. Durata lor de viață a fost proiectată pentru 30 de ani, dar a fost prelungită în 2005 cu 20 de ani, până în perioada 2032-2037.

În precizările sale, „Această centrală electrică nu mai este aceeași cu cea care a început să funcționeze acum patru decenii: datorită dezvoltărilor continue, renovărilor, măsurilor de sporire a siguranței – și nu în ultimul rând echipei responsabile și dedicate de profesioniști cu cunoștințe și experiență extraordinare – această centrală electrică este astăzi deja cu o generație mai avansată decât era atunci când a început să funcționeze”, a spus Horvath.

În plus, „În același timp, în timpul procesului de prelungire a duratei de funcționare, examinăm și evaluăm fiecare bucățică din echipamentele și sistemele noastre și, dacă este necesar, le înlocuim, totul, bineînțeles, în conformitate cu practicile internaționale, sub un control oficial strict, așa cum am făcut întotdeauna. Ca rezultat al practicilor de operare și întreținere dezvoltate cu un angajament maxim față de siguranță și o abordare responsabilă, de bună administrare, centrala nucleară de la Paks este pe deplin capabilă să deservească Ungaria pentru decenii de acum înainte”, a mai spus oficialul.

În contextul economic, compania afirmă că centrala are un rol important în securitatea energetică a Ungariei, precum și în combaterea schimbărilor climatice, împiedicând eliberarea a aproximativ 250 de milioane de tone de emisii de dioxid de carbon de când a început să funcționeze. În cadrul unei conferințe de presă pentru a anunța programul de prelungire a duratei de viață, s-a subliniat, de asemenea, că, în calitate de companie de stat, „considerăm că este o chestiune strategică să prelungim în continuare” durata de funcționare a centralei.

Mai mult, compania a precizat că, începând cu 2024, va deține în incintă combustibil nuclear pentru trei ani. Creșterea față de cei doi ani deținuți anterior are ca scop „reducerea incertitudinilor rezultate din conflictul din Ucraina”.

În plus, specialiștii maghiari estimează că prelungirea ar necesita finalizarea a aproximativ 250 de proiecte de reconstrucție iar, referitor la costurile potențiale, „modernizarea sistemelor electrice și de control ar fi de ordinul a 1,5 miliarde de euro. Planul complet de implementare este așteptat să fie prezentat în 2028.

Aşadar, reactoarele nucleare existente în Ungaria la Paks produc aproximativ jumătate din energia electrică a țării. Pe lângă proiectul de prelungire a duratei de viață, există și un proiect – Paks II – pentru construirea de noi capacități nucleare. Acesta a fost lansat la începutul anului 2014 printr-un acord interguvernamental între Ungaria și Rusia pentru două reactoare VVER-1200 care urmează să fie furnizate de Rosatom, contractul fiind susținut de un împrumut de stat rusesc pentru finanțarea majorității proiectului. Autorizația de construcție a fost depusă în iulie 2020 pentru a construi Paks II alături de centrala Paks existentă, la 100 de kilometri sud-vest de Budapesta, pe malul Dunării. Licența de construcție a fost emisă în august 2022, lucrările de pregătire a terenului fiind începute în acest an, iar calendarul de construcție a fost convenit luna trecută.

Prelungirea în condiții de siguranță a duratei de funcționare a centralelor nucleare existente a fost unul dintre punctele abordate de guverne și de industrie în angajamentele asumate în cadrul COP28 de a sprijini triplarea capacității de energie nucleară până în 2050.

Sursa: www.economica.net