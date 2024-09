Premierul Marcel Ciolacu a declarat că PSD și PNL nu au un obiectiv comun în aceste alegeri, deoarece ambele partide vor candida separat. Deși el a sugerat anterior o candidatură comună pentru alegerile europarlamentare, această propunere a fost respinsă de liberali, ceea ce a dus la strategii independente pentru cele două formațiuni politice.

Marcel Ciolacu, anunț despre coaliție: A ales altă cale

Vineri, la Suceava, Marcel Ciolacu a fost întrebat despre sustenabilitatea coaliției PSD-PNL în contextul afirmației lui Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, care a susținut că războiul din Ucraina este singurul factor ce mai menține această alianță. Ciolacu a răspuns că nu consideră că războiul din Ucraina joacă un rol semnificativ în menținerea coaliției, subliniind nevoia României de stabilitate politică în această perioadă.

De asemenea, liderul PSD a reamintit că intrarea la guvernare s-a realizat într-un context politic complicat, dar cu scopul de a aduce coerență și stabilitate. El a subliniat că echipa sa a luat această decizie conștient de responsabilitățile implicate, iar guvernarea a fost orientată spre soluționarea problemelor țării, nu spre conflicte politice.

Ciolacu a punctat că actuala coaliție a reușit să funcționeze mult mai bine decât precedenta coaliție de dreapta, care era afectată de disensiuni și lipsă de coordonare. În comparație, guvernul actual a adus o funcționare mai eficientă, evitând problemele din trecut, când miniștrii părăseau ședințele și deciziile erau blocate.

”Sincer nu văd mare influenţa războiului din Ucraina în ceea ce priveşte coaliţia. Cu adevărat România are nevoie de o stabilitate politică. Şi ne-am asumat această stabilitate politică. Vă reamintesc când eu împreună cu colegii mei am hotărât să intrăm la guvernare. Aduceţi-vă aminte complexitatea problemelor din acel moment, de acum trei ani când am hotărât să intrăm la guvernare şi cred că am adus o coerenţă în actul de guvernare şi o diferenţă faţă de vechea coaliţie de dreapta, unde posturile se trăgeau din fes, unde certurile erau la ordinea zilei, unde se retrăgeau miniştrii din şedinţele de guvern şi nimic nu funcţiona”, a declarat Marcel Ciolacu.

PSD și PNL nu au un interes comun în aceste alegeri

Marcel Ciolacu a explicat că este normal ca PSD și PNL să nu aibă un interes comun în aceste alegeri, având în vedere că fiecare partid candidează pe cont propriu. El a amintit că a propus anterior o candidatură comună pentru alegerile europarlamentare, însă liberalii au decis să urmeze o altă cale, decizie pe care o respectă. Această divergență în abordare nu schimbă însă stabilitatea coaliției de guvernare.

În ciuda diferențelor dintre cele două partide, Ciolacu a subliniat că mandatul actualei coaliții va fi dus la bun sfârșit, fără să fie afectat de astfel de declarații politice. El a estimat că noul guvern va fi învestit până în jurul datei de 23 decembrie, demonstrând încrederea sa că colaborarea dintre PSD și PNL va continua până la finalul mandatului.

„Suntem oameni maturi. Avem normal, cum este în politică un interes nu neapărat comun la aceste alegeri, fiindcă de această dată candidăm separat. Eu le-am arătat potenţialul unei candidaturi comune la europarlamentare. A ales altă cale, o respect, suntem într-un an electoral şi normal să fie şi astfel de declaraţii. Dar coaliţia îşi va duce mandatul până la capăt. Consider că în jur de 23 decembrie va fi învestit viitorul guvern”, a explicat Marcel Ciolacu.