O fată de 17 ani care a cerut să fie eutanasiată, fiind de mai multă vreme declarată cu depresie, a primit un telefon care i-a schimbat viața

O fată de 17 ani din Belgia se luptă de ani de zile cu depresia provocată de o tulburare de alimentație și, pentru că a fost hărțuită din acest motiv, a decis să recurgă la sinuciderea asistată peste o lună, când urmează să împlinească 18 ani, scrie 7sur7.be. Însă, situația ei s-a schimbat după ce a primit un telefon de la șeful unei clinici medicale care, emoționat de povestea ei, i-a promis tratament gratuit.

Astfel, Noëmie Raes, o tânără de 17 ani, din Zottegem, caută de ani de zile tratament pentru problemele ei, inclusiv pentru o tulburare de alimentație. Dar nu îl poate primi permanent, ci doar temporar, deoarece aceste probleme sunt considerate „prea complexe”. „Vreau doar ajutor”, le-a spus ea acum o lună jurnaliștilor de la VTM Nieuws.

Noëmie ajunsese să fie hrănită printr-un tub pentru că nu mai mânca, iar cel mai greu să o vadă așa, este pentru mama ei. Cu toate acestea, ea era decisă să o sprijine pe fiica ei în orice hotărâre va lua. „Prefer ca ea să aleagă eutanasia decât să primesc un telefon care să mă anunțe că s-a sinucis”, a mărturisit mama.

În declraţiile sale, „Dacă aș fi primit tratament, poate aș fi avut mai multe șanse. Dar există o problemă foarte mare la acest nivel în Belgia”, a spus fata.

Un telefon primit pe neașteptate le-a redat speranța

Mărturia lui Noëmie a emoționat multe persoane, inclusiv pe Edward Schiettecatte, fondatorul și CEO al unei clinici din Anvers. El a sunat-o ​​imediat pe mama fetei și i-a promis ajutor pentru ea.

Acesta a spus, „Noëmie își va începe tratamentul cu noi luni, 12 august”, a spus el. Clinica lui Edward Schiettecatte oferă tratamente inovatoare de neuromodulație, care vizează cu precizie foarte mare zone specifice ale creierului care au rol în diferite tulburări neurologice și psihiatrice.

„Timp de două săptămâni, Noëmie va beneficia de patru ședințe pe zi. Mărturia acestei tinere m-a emoționat atât de mult încât am decis să-i oferim tratamentul, inclusiv cazare la hotel”, a declarat Edward Schiettecatte.

Mama fetei a declarat că inițial a ezitat când a primit oferta „După ce fiica mea și-a făcut cunoscută povestea, am primit o mulțime de mesaje, pozitive și negative. Am fost contactați și de oameni care au susținut că ne pot ajuta. Cei mai mulți dintre ei erau șarlatani care sperau să profite. Oferta lui Schiettecatte a fost diferită. Proiectele lui erau concrete, a vrut să o ajute pe Noëmie gratuit. După câteva zile, am decis împreună să acceptăm oferta”, spune Nathalie.

„Rămâne de văzut dacă tratamentul va fi eficient. Noëmie va împlini 18 ani luna viitoare. Poate o sărbătorim din nou cu bucurie”, speră femeia.

