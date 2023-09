Peste 8 milioane de români sunt acționari la Hidroelectrica, deși mulți nu au habar

În contextul acţionariatului, la compania Hidroelectrica, la începutul lunii august 2023, acțiunile H2O deținute de cele șapte fonduri de pensii administrate privat valorau peste 4,7 miliarde de lei, ponderea titlurilor în portofoliile fiecărui fond variind între 1,1% și 5,7%.

Concret, AZT- Viitorul tău, fond de pensii care adună circa 1,7 milioane de participanți, are cea mai importantă deținere, evaluată la 1,37 de miliarde de lei la finalul lunii iulie. Imediat sub AZT vine NN, cel mai mare fond din sistem, cu peste 2,2 milioane de participanți și o deținere de 1,36 de miliarde de lei la Hidroelectrica.

Astfel:

Poziție top

-Fondul

-Deținere acțiuni H2O (lei)

-% din total active fond

-% din Hidroelectrica

1

AZT Viitorul Tău

1,37 de miliarde de lei

5,7%

2,74%

2

NN Pensii

1,36 de miliarde de lei

3,52%

2,7%

3

Metropolitan Life

751 de milioane de lei

4,7%

1,5%

4

Aegon Vital

555 de milioane de lei

4,8%

1,1%

5

Aripi (Generali)

537 de milioane de lei

5,18%

1,08%

6

BCR Pensii

92 de milioane de lei

1,1%

0,18%

7

BRD Pensii

59 de milioane de lei

1,2%

0,11%

De altfel, de felul în care administratorii decid să plaseze contribuțiile participanților (mai precis de randamentul oferit de instrumentele respective) depinde și valoarea conturilor participanților. Investițiile în acțiuni reprezintă circa 20%, în medie, din palsamentele fondurilor.

În contextul bursier, la finalul lunii iunie, a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente din istoria Bursei de la București: a fost listată Hidroelectrica. Acțiunea a fost un succes, acțiunile deținute de Fondul Proprietatea la Hidroelectrica( circa 20% din total) fiind cu mult suprasubscrise. În total, doar în cadrul IPO au avut loc circa 52.000 de tranzacții, peste 15.000 de conturi noi fiind deschise cu această ocazie. Compania a fost astfel evaluată la aproximativ 50 de miliarde de lei, având în vedere că acțiunile FP s-au vândut cu aproximativ 10 miliarde de lei.

Din punct de vedere financiar, Hidroelectrica (H2O) a publicat primul raport către Bursă, anunțând un profit net de 4 miliarde de lei în primele şase luni din 2023, în creştere cu 46% faţă de S1/2022 şi venituri de 7 miliarde de lei cu un plus 42%.

Fondurile de pensii traversează o perioadă bună

Astfel, nivelul mediu al VUAN înregistrat de cele șapte fonduri de pensii administrate privat din România a crescut cu circa 5,6% în primele cinci luni ale anului 2023, arată calculele Economica bazate pe datele raportate de administratori și publicate pe www.asfromania.ro. VUAN, adică Valoarea Unitară a Activului Net reprezintă cel mai important indicator din perspectiva celor peste 7,9 milioane de participanți care contribuie obligatoriu la sistemul de pensii private. Evoluția sa indică practic câștigul sau pierderea din conturi, în condițiile în care valoarea activului se calculează prin înmulțirea VUAN cu numărul de unități de fond deținute de fiecare.

Exemplu: La final de mai, inflația a fost de sub 3%, raportat la finalul lui 2022, ceea ce înseamnă că randamentul fondurilor este aproximativ dublu, adică participanții au beneficiat de o creștere reală a valorii activelor lor. Din acel moment, randamentele au răams peste inflație.

În general, așa cum arăta Economica în premieră, fondurile de pensii din România, singurele care beneficiază de obligativitatea contribuției tuturor salariaților, au avut o performanță reală peste media europeană, dacă ne raportăm la întreaga durată de viață a sistemului. Totuși, mai arătam în materialul citat, câștigul real, calculat prin scăderea inflației din randamente, s-a diminuat masiv în perioada 2014-2021, fondurile din România căzând sub media din UE.

Aşadar, pe perioada de 10 ani dintre 2012 și 2021, sistemul din România a adus un plus mediu anual de aproape 3%, fapt care îl plasează deasupra mediei europene. Pe perioada de șapte ani dintre 2015 și 2021, însă, randamentul real a fost de 1,23%, sub medie și mult sub țările cu cele mai bune performanțe, care au obținut și aproape 4%. Între 2019 și 2021, randamentul mai crește doar marginal și ajunge la 1,64%, la jumătate față de media europeană, pentru ca în 2021, să se ajungă la un randament real negativ de -2,58%, România fiind singura țară pentru care Better Finance a avut date unde a existat o pierdere reală.

Sunt cifrele pe care trebuie să le știe aproape 8 milioane de români. Valoarea reală a conturilor lor de pensii

Sursa: www.economica.net