Platforma Flip.ro, controlată de eMAG, se extinde pe piața din Grecia, a patra țară

Pe Flip.gr sunt disponibile peste 200 de modele de telefoane și tablete de la producători precum Apple, Samsung, Huawei și Xiaomi. Telefoanele și tabletele recondiționate achiziționate de pe Flip.gr de consumatorii din Grecia vor fi livrate către aceștia din sediul central din București. În cazul procesului de vânzare către Flip.gr, clienții își vor evalua telefoanele pe platformă, urmând să trimită dispozitivele la sediul central, unde acestea sunt verificate de specialiștii tehnici Flip în service-ul propriu.

În opinia sa, „Lansarea în Grecia face parte din planul nostru ambițios de a schimba modul în care oamenii din Europa Centrală și de Est cumpără și vând produse electronice. Decizia de expansiune a venit din dorința de a întâmpina cererea din ce în ce mai mare a consumatorilor greci de a avea acces ușor și în siguranță la electronice recondiționate. Experiența acumulată în cele 3 piețe în care operăm – acum 4 -, precum și proximitatea geografică ne permit să oferim consumatorilor o experiență excelentă în procesele de vânzare și cumpărare. Având în vedere dimensiunea pieței și trendul ascensiv al economiei circulare, ne așteptăm la o tracțiune a vânzărilor asemănătoare cu cea a piețelor lansate anterior”, spune Alin Luca, co-fondator Flip.ro.

La fel ca și în celelalte țări în care Flip este prezent, în Grecia serviciile oferite sunt disponibile atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii. Echipa dedicată pe segmentul business to business va asista companiile locale în procesul de achiziție sau de vânzare a flotei de telefoane.

Telefoanele și tabletele recondiționate de pe Flip.gr au aceleași beneficii disponibile pentru clienții din celelalte țări:

-sunt verificate cu ajutorul a 67 de teste de calitate hardware și software,

-au prețuri cu până la 40% mai mici comparativ cu dispozitivele noi,

-garanție de minimum 12 luni,

-sănătatea bateriei de peste 85%, retur gratuit 30 zile, plata între 3 și 60 de rate prin tbi bank, și

-sunt disponibile prin vânzare și cu serviciul Try Now Pay Later.

De asemenea, compania a alocat resurse semnificative în dezvoltarea platformei, astfel încât să ofere clienților din Grecia o multitudine de servicii, printre care garanție extra, accesorii, baterii, diverse modalități de livrare și servicii localizate de plată.

Flip.ro este un marketplace înființat la finalul anului 2019, de către 3 tineri antreprenori: Alin Luca, Alex Burghelia și George Moroianu.

Aşadar, din anul 2021, compania face parte din grupul eMAG de la care a primit și finanțare de 8 milioane de euro, a ajuns la peste 190 de angajați și s-a lansat deja în Bulgaria, Ungaria și Grecia.

Până acum, peste 300.000 de clienţi au apelat la Flip.ro pentru a vinde sau cumpăra un telefon ca nou.

