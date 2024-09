Prețul aurului a EXPLODAT. A atins un alt maxim istoric

Prețul aurului continuă să atingă noi maxime, stabilind un record istoric în această săptămână. Creșterea este atribuită incertitudinilor economice, tensiunilor geopolitice și cererii ridicate din partea băncilor centrale la nivel global. Analiștii prevăd că, dacă aceste tendințe persistă, prețul aurului va continua să crească în lunile următoare. Iată detaliile esențiale despre evoluția prețului aurului și factorii care o influențează.

Valoarea actuală a prețului aurului

Marți, prețul spot al aurului la New York a depășit 2.657 de dolari per uncie Troy, echivalentul a 31 de grame, atingând cel mai mare nivel de până acum, potrivit Mynorthwest. Acest record marchează o creștere de sute de dolari per uncie Troy în ultimul an. Față de luna august, prețul a crescut cu aproape 145 USD și cu peste 740 USD față de aceeași perioadă a anului trecut. În total, prețul aurului a înregistrat o creștere de aproape 30% până în prezent, depășind creșterea de aproximativ 20% a indicelui S&P 500 de la începutul anului 2024.

Motivele creșterii prețului aurului

Creșterea prețului aurului este alimentată de mai mulți factori. În perioade de incertitudine economică, cum ar fi temerile legate de inflație sau fluctuațiile dolarului american, aurul este perceput ca un „refugiu sigur” pentru investitori. Aceeași tendință a fost observată și în primele zile ale pandemiei de COVID-19.

În prezent, tensiunile geopolitice contribuie semnificativ la această creștere. Conflictele din Gaza și Ucraina, precum și atacurile recente ale Israelului asupra Libanului, au intensificat preocupările globale. În Statele Unite, există îngrijorări legate de sănătatea pieței muncii și de politica monetară, Rezerva Federală semnalând reduceri suplimentare ale dobânzii în încercarea de a gestiona aceste probleme.

Analistul Michel Saliby de la FxPro a explicat că, în fața acestor incertitudini, oamenii își protejează portofoliile, menținând aurul ca o componentă esențială pentru siguranță economică.

Cererea din partea băncilor centrale

Un alt factor important este cererea puternică din partea băncilor centrale din întreaga lume. Joe Cavatoni, strateg de piață la World Gold Council, a menționat că cererea băncilor centrale a depășit media ultimilor cinci ani, reflectând îngrijorările crescânde legate de inflație și stabilitatea economică. În plus, măsurile recente de stimulare economică din China, destinate să încurajeze cheltuielile de consum, sunt așteptate să impulsioneze în continuare investițiile în aur.

Posibile scăderi ale prețului aurului

Saliby a sugerat că, dacă tensiunile geopolitice se reduc, este probabil ca prețul aurului să scadă cu aproximativ 50 USD până la 80 USD. Cu toate acestea, el rămâne optimist cu privire la viitorul apropiat, prognozând că prețul spot al aurului ar putea depăși în curând pragul de 2.700 de dolari, anticipat pentru anul 2025. Dacă actualele tendințe se mențin, aurul ar putea atinge valori de 2.800 sau chiar 2.900 de dolari pe uncie Troy.

Deși mulți consideră aurul o investiție solidă în vremuri de incertitudine, există și voci care susțin că nu este întotdeauna cea mai bună metodă de protecție împotriva inflației, existând alte instrumente financiare mai eficiente, cum ar fi investițiile derivate.