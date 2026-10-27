Gramul de aur a fost cotat de BNR la 619,0144 lei pe 27 octombrie 2026, față de 615,8469 lei pe 26 octombrie. Creșterea este de 3,1675 lei pe gram, adică aproximativ 0,51%. Pentru cei care cumpără sau vând aur, suma publicată de BNR este un reper, nu un preț garantat.

Clientul plătește prețul cerut de vânzător sau primește oferta celui care îi cumpără aurul. Cele două sume pot fi diferite între ele și față de cotația BNR. ANPC arată că prețul unui obiect din aur nu este impus și poate include manopera, alte materiale și taxe.

Cât valorează aurul dintr-o bijuterie

Cotația BNR este pentru un gram de aur curat. O bijuterie poate conține și alte metale, iar pietrele nu sunt aur. Pentru a estima valoarea metalului, contează greutatea aurului curat din obiect, nu doar greutatea totală. Prețul oferit la răscumpărare depinde apoi de condițiile comerciantului.

Ce verifică înainte de cumpărare sau vânzare

Clientul stabilește ce cumpără. Pentru aurul financiar, folosit ca investiție, OUG 190/2000 cere ca vânzarea și cumpărarea să se facă prin bănci autorizate, inclusiv printr-o bancă autorizată pentru astfel de operațiuni într-un stat al Uniunii Europene.

Pentru o bijuterie, verifică greutatea, partea de aur curat din aliaj și marcajul. Comerciantul de metale prețioase trebuie să fie autorizat de ANPC.

Înainte de plată, cere prețul final și actele tranzacției. Dacă vinde, cere suma pe care o va primi după evaluarea obiectului și păstrează dovada vânzării.

Următorul reper pentru comparație va fi noua cotație publicată de BNR; oferta comerciantului trebuie verificată la data tranzacției.