Tiberiu Dobre, Samsung: Piața locală de telefoane super premium, de peste 1.000 de euro, crește cu circa 40% de la an la an

În precizările sale, ”Pentru noi piața premium înseamnă peste 600 de euro preț de raft, iar telefoanele de sub 600 de euro sunt considerate produsele de volum. În momentul de față, piața de volum reprezintă circa 75% în unități și o pondere de 24-25% din piața ca valoare, din totalul de 1,3 miliarde de euro. În timp ce pe partea cealaltă, evident complementare până la 100%, sunt produsele premium care reprezintă cam 25% din unitățile vândute și 60% din valoarea pieței.

De la an la an, proporția telefoanelor premium crește și se vede cu ochiul liber. Daca te uiti de la lună la lună, crește toată piața telefoanelor de peste 600 de euro și peste 1.000 de euro, cele super premium. Și acesta este motorul de creștere al pieței în valoare pentru că acest segment, de peste 1.000 de euro, crește de la an la an cu 40% Și asta, sigur că, nu este puțin lucru”, a spus Tiberiu Dobre.

În România, această tendință dovedește că românii își doresc să aibă o experiență mai bună de utilizare și ”chiar dacă mereu au avut un apetit pentru tehnologie, acum sunt și gata să investească în tehnologie din ce în ce mai mult”.

În opinia sa, ”Și dacă tragem linie, cum spuneam mai devreme, rezultatul este mai mult decât pozitiv. Asta înseamnă o piață în continuare în creștere de la an la an, în valoare, nu în unități. Dar este o prognoză personală, pentru că rezultatele de piață sunt disponibile în momentul de față sunt doar până în luna septembrie. Mai avem trimestrul patru, pe care fiecare îl estimează cum poate”, a adăugat oficialul Samsung.

Care sunt tendințele pentru 2024?

Întrebat despre perspectivele pieței pentru anul viitor, Tiberiu Dobre a fost mai rezervat în prognosticuri. Tendința pieței, comparând rezultatele de la o lună la alta, arată mai degrabă o temperare a creșterii. Cu toate acestea, segmentul premium va urca cu circa cinci puncte procentuale, până la 65% din valoarea pieței.

În estimările sale, ”Piața din România în valoare a crescut cu 23% de la an la an, ceea ce e important. Sper să fie și anul viitor la fel, deși vom vedea, pentru că dacă ne uităm la datele de la lună la lună, tendința evoluției lunare este o diminuare a creșterii. Adică aprilie față de aprilie anul trecut a avut un procent, iar în luna mai un procent mai mic de creștere față de mai anul trecut și tot așa.

Septembrie, de exemplu, a fost chiar și în valoare cu 1% mai mic decât septembrie anul trecut, ceea ce pune un semn de întrebare vizavi de tendințele anului viitor. Dar, consolidat, cum spuneam, suntem pe un plus de 23% ca valoare. Asta pentru că am început anul foarte bine”, continuă Dobre.

În contextul trenduilor, opinia sa este împărtășită și de Irina Ristoiu, Flagships Product Manager Samsung, care a participat la discuție. Acesta estimează că piața își va menține tendința de creștere în valoare, impulsionată de ”evoluțiile tehnologice și interesul crescut pentru partea de noi capabilități ale telefoanelor”, care este tot mai mare din partea consumatorilor.

Ultimul trimestru al anului va fi influențat de sezonul cumpărăturilor, precum și de rezultatele evenimentului Black Friday, pe care Tiberiu Dobre îl consideră important, însă cu un impact mai mic decât cel pe care îl generează în piața de consumer electronics.

Astfel, ”Din perspectiva noastră, a vendorilor de telefoane mobile smart, piața se împarte în 50% operatori, 50% open market (piață deschisă – n.red.), magazine de electronice, magazine online și așa mai departe. Și atunci, evenimentul de Black Friday fiind unul masiv, în doar jumătate din piața adresabilă, are un impact semnificativ, dar nu atât de semnificativ cât se regăsește la o categorie de produse care se vinde doar în magazinele consumer electronics, cum ar fi aspiratoarele, de exemplu”.

Cealaltă jumătate a pieței este acoperită de operatorii de telecomunicații, unde, deși există oferte de Black Friday, impactul nu este la fel de semnificativ.

”Dacă ponderezi aceste rezultate, sigur că mediana este pe plus. Black Friday este un exercițiu important de vânzări, dar în primul rând în segmentul de consumer electronics”, subliniază reprezentantul Samsung.

Samsung, jumătate din piața de telefoane și creșteri pe segmentul high-end

Din informaţiile lui Tiberiu Dobre, Samsung România are o cotă de piață de circa 50% din numărul unităților de telefoane, și de aproape 50% din piață ca valoare.

Aşadar, ”Suntem undeva sub prețul median al pieței pentru că există jucători în piață care nu au segmentul low-end. Noi avem cel mai larg portofoliu de produse, așa că prețul nostru median de vânzare este un pic sub prețul din piață. De aceea cota în valoare este puțin mai mică decât cota în unități”.

Acesta a mai precizat că pe segmentul high-end cota Samsung a urcat peste trei puncte procentuale pentru super premium în primele nouă luni ale anului, și cu patru puncte procentuale de la un an la altul pentru telefoanele premium.

”Am crescut peste media pieței, deci am luat și de la competiție, ceea ce e îmbucurător. Creșterea nu a venit de la un model anume, Seria S23 a fost foarte foarte bine primită și aș remarca modelul S23 Ultra ca evoluție de la an la an, care a avut cea mai mare creștere, dar e în linie cu acea 40% creștere a pieței de an la an. E evoluție bună au avut-o și telefoanele pliabile, cu o creștere de 50% de la an la an. Tot portofoliul e foarte bine primit, e o evoluție bună”, încheie Tiberiu Dobre.

Sursa: www.economica.net