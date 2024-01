UE lansează Nostradamus și pregătește Europa pentru o lume cuantică

În cadrul acestui consorțiu, partenerii sunt: este compania Thales, lider mondial în domeniul tehnologiilor avansate, Institutul Austriac de Tehnologie (AIT), precum și experți din întreaga industrie și din mediul academic. Acest lucru deschide calea pentru punerea în aplicare a EuroQCI – o rețea de comunicații paneuropeană extrem de sigură, bazată pe tehnologia cuantică. Guvernele și cetățenii tuturor statelor membre ale UE vor beneficia astfel de o infrastructură critică mai sigură.

Principalul obiectiv este dezvoltarea infrastructurii europene de comunicații cuantice (EuroQCI), care este menită să asigure, prin fibră optică și prin satelit, o mai mare securitate pentru centrele de date, rețelele de comunicații și infrastructurile critice, cum ar fi spitalele și centralele electrice. Fizica cuantică oferă protecție suplimentară împotriva noilor amenințări pentru rețelele de comunicații actuale. Utilizarea tehnologiei cuantice este un pilon esențial al strategiei UE pentru securitatea cibernetică, în următoarele decenii.

Transmisia prin satelit a UE se va baza pe tehnologia cuantică

Practic, viitoarea rețea criptată de sateliți a UE, IRIS (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) se bazează, de asemenea, pe EuroQCI. A fost gândită să furnizeze guvernelor servicii de comunicații și infrastructuri critice de rețea. În viitor, IRIS va oferi companiilor și organizațiilor internet rapid prin satelit. După sistemul de sateliți Galileo pentru navigație și Copernicus pentru observarea Pământului, IRIS este al treilea pilon al infrastructurii spațiale a UE. IRIS a primit undă verde de la UE în 2023. Primele servicii urmează să fie lansate în acest an. Funcționarea completă este planificată pentru 2027.

În precizările sale, ”Thales contribuie cu mândrie la protecția rețelelor și infrastructurii de comunicații ale UE. În calitate de lider în domeniul tehnologiilor avansate, compania este hotărâtă să dezvolte un ”laborator de atac” menit să răspundă amenințărilor cuantice. Acest laborator va identifica metode de evaluare a dispozitivelor QKD de la sol, bazate pe tehnologia fibrei optice”, a declarat Joan Mazenc, director Thales ITSEF (IT Security Evaluation Facility).

Aşadar, Quantum Key Distribution utilizează principiile mecanicii cuantice pentru a securiza comunicațiile. Cheile pentru decodarea informațiilor sunt trimise cu ajutorul unor fotoni unici (particule de lumină cuantică). Orice încercare de interceptare a acestor fotoni lasă urme în starea lor fizică și poate fi folosită pentru a indica o posibilă breșă. Această tehnologie asigură un schimb de date fundamental sigur. QKD reprezintă vârful securității cibernetice.

