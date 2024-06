Zitec previzionează creșterea cifrei de afaceri cu 20% în 2024

Unul dintre pilonii creșterii Zitec este consolidarea portofoliului de clienți, atât pe plan local, cât și internațional. De la începutul anului, branduri de top precum HeyBlu (România), ProFiduciaria (România), European Athletics (Elveția) sau Sportano (Polonia) s-au alăturat portofoliului Zitec.

O altă direcție de dezvoltare accelerată anul acesta este transformarea digitală a serviciilor publice. Până în prezent Zitec a participat la peste 20 de licitații publice, înregistrând o rată de succes de 30%.

Astfel, „Ne bucurăm că ne-am atins obiectivele declarate la începutul anului de a participa la mai multe licitații care vizează transformarea digitală a serviciilor publice. Îmbunătățirile în privința transparenței și corectitudinii procesului de selecție în licitațiile publice ne-au dat încrederea să ne implicăm activ în acest proces. Numeroase instituții publice importante ne-au ales ca partener pentru digitalizare în contextul PNNR, iar asta confirmă capacitatea echipei noastre de a-și valorifica experiența tehnică pentru a facilita accesul românilor la servicii publice de calitate”, declară Cristiana Cotorelea, Public Sector Director la Zitec.

Totodată, compania atrage atenția asupra provocărilor din industria IT din România și măsurilor fiscale luate de guvern în 2023 care încă produc efecte negative asupra mediul de business și a angajaților din acest sector.

În opinia sa, „Suntem încrezători în creșterea și dezvoltarea Zitec pe parcursul anului 2024, dar privim cu prudență spre viitor și atragem atenția asupra provocărilor persistente din industria IT din România”, declară Alex Lăpușan, CEO și co-fondator Zitec. „Îngrijorările noastre vin pe fondul scăderii globale a cererii de servicii IT și eliminarea abruptă, din 2023, a scutirilor fiscale pentru angajații IT, o decizie guvernamentală ce încă produce efecte negative semnificative în lipsa unor politici care sa compenseze acest impact. Este imperativ ca statul roman sa sprijine mult mai puternic activitățile de Cercetare-Dezvoltare, măcar la nivelul țărilor concurente din regiune”, adaugă Alex Lăpușan.

Compania Zitec spune că oferă un mediu de lucru stabil și sigur pentru cei peste 400 de specialiști din echipele sale. Astfel, a fost printre primele companii din industrie care au ales să-și asume integral costurile asociate cu decizia guvernului de a elimina beneficiile pentru angajații din IT (având un impact negativ de 700.000 de euro estimat pentru 2024 în cazul companiei).

În plus, Zitec investește anual în well-being și dezvoltarea membrilor echipei un buget de peste 800.000 euro, oferindu-le un mod de lucru flexibil, posibilitatea de a lucra de la distanță de oriunde, programe pentru pasiunile lor, oportunități de dezvoltare profesională continuă și un mediu de lucru care promovează curajul, inovația și autenticitatea. Rata de loializare, care în primele 5 luni ale anului este de peste 97%, semnificativ mai mare decât media industriei, demonstrează impactul pozitiv al unei culturi organizaționale puternice.

În acest an, Zitec are în plan să-și extindă echipa cu aproximativ 100 specialiști cu profile tehnice din zona de software development pe tehnologii ca .NET sau PHP, Quality Assurance și Project Management, dar și profile non-tehnice (în echipele de vânzări, marketing și resurse umane) și management.

În ceea ce privește planurile pentru cea de-a doua jumătate anului 2024, Zitec rămâne un partener de încredere în transformarea digitală a companiilor, oferind soluții eficiente și adaptate nevoilor specifice ale clienților din diverse industrii precum retail, fintech sau soluții cloud. Zitec va continua investiții în Cercetare-Dezvoltare și proiecte ce se vor concentra în perioada următoare pe zona de Data & AI (inteligență artificială) și țintește o creștere a cifrei de afaceri consolidate cu 20% față de 2023.

Aşadar, Zitec este lider în servicii de dezvoltare de software end-to-end în România și partener de încredere pentru transformarea digitală a multinaționalelor europene din peste 30 de țări. Echipele Zitec au livrat mai bine de jumătate de milion de servicii personalizate de dezvoltare de produs, alături de 750 de proiecte digitale end-to-end, pentru clienți precum Decathlon, eMag, Leroy Merlin, Sameday, Tazz, Token. Compania are un scor CSAT constant peste 80% și un punctaj eNPS care se situează deseori la peste 20 de puncte față de media industriei.

