Lucrările de renovare, construcție sau demolare vin la pachet cu o problemă inevitabilă: gestionarea molozului și a deșeurilor rezultate. În lipsa unei soluții eficiente, acestea pot bloca șantierul, întârzia lucrările și genera costuri suplimentare.

În acest context, BKU Move&Trans SRL oferă servicii complete de transport moloz, demolări și închiriere containere, adresate atât persoanelor fizice, cât și firmelor din București și Ilfov.

Transport moloz rapid și autorizat

Eliminarea molozului nu este doar o chestiune de logistică, ci și una legală. Deșeurile din construcții trebuie transportate în mod corect, către spații autorizate.

BKU Move&Trans SRL asigură:

ridicare rapidă a molozului direct de la locație

transport autorizat

respectarea normelor de mediu

intervenții în aceeași zi, în funcție de disponibilitate

Indiferent că este vorba despre un apartament în renovare sau un șantier mai mare, serviciile sunt adaptate fiecărui tip de proiect.

Demolări case și construcții – eficient și sigur

Demolarea unei construcții presupune mai mult decât forță de muncă – este nevoie de experiență și organizare.

Echipa BKU Move&Trans SRL oferă:

demolări case, anexe și structuri vechi

lucrări controlate, în condiții de siguranță

eliberarea rapidă a terenului

evacuarea completă a molozului rezultat

Astfel, beneficiarii pot începe imediat următoarea etapă a proiectului, fără întârzieri. Dispunem de un parc propriu de utilaje, de la escavatoare, buldozere si camioane la solutii minim invasive pentru lucrul in spatii mici. De asemenea oferim solutii pentru transportul si reciclarea deseurilor rezultate in urma procesului de demolare.. Lasam terenul curat, pregatit pentru urmatoarea etapa.

Închiriere containere pentru moloz – soluția practică

Pentru lucrările care se desfășoară pe mai multe zile, cea mai eficientă soluție este utilizarea containerelor dedicate.

BKU Move&Trans SRL pune la dispoziție:

containere de diferite dimensiuni

livrare și ridicare rapidă

flexibilitate în funcție de volum

soluții pentru persoane fizice și firme

Containerele permit colectarea organizată a deșeurilor și elimină necesitatea transporturilor repetate.

Servicii disponibile în București și Ilfov

Zona București–Ilfov este într-o continuă dezvoltare, iar cererea pentru servicii de transport moloz și demolări este în creștere.

BKU Move&Trans SRL acoperă rapid toate sectoarele din București, precum și localitățile din Ilfov, oferind:

intervenții rapide

program flexibil

soluții adaptate fiecărui client

De ce să alegi BKU Move&Trans SRL

Alegerea unui partener profesionist face diferența în orice proiect. BKU Move&Trans SRL oferă:

experiență în domeniu

promptitudine și seriozitate

servicii complete (transport + demolare + containere)

prețuri corecte și transparente

Fie că este vorba despre o renovare simplă sau un proiect complex, colaborarea cu o firmă specializată elimină stresul și optimizează timpul de execuție.

📌 Transport Moloz Bucuresti

Gestionarea molozului și a deșeurilor din construcții nu trebuie să devină o problemă. Cu partenerul potrivit, tot procesul devine simplu și eficient.

Pentru servicii profesionale de transport moloz, demolări și închiriere containere în București și Ilfov, BKU Move&Trans SRL reprezintă o soluție sigură și rapidă.