Salariații vizați de majorarea salariului minim primesc din iulie 2026 un plus lunar de 125 lei net. În calculul comunicat de Ministerul Muncii, venitul încasat ajunge la 2.699 lei, cu deducerea de 200 lei. Pentru proprietari, schimbarea bazei de impozitare a caselor și terenurilor, prin raportare la valoarea de piață, este amânată față de calendarul care prevedea aplicarea din 2027.

Majorarea brutului și suma încasată au valori diferite

Guvernul a stabilit prin hotărâre un salariu minim de bază brut de 4.325 lei pe lună, aplicabil de la 1 iulie 2026. Reperul anterior era de 4.050 lei, valabil în iunie, potrivit Ministerul Muncii.

Pentru calculul remunerației, comunicarea instituției din 12 martie 2026 fixează următoarele repere:

Creșterea brută este de 275 lei lunar, echivalentul unei majorări de 6,8% față de nivelul anterior.

Tariful aferent unei ore de muncă este de 25,949 lei.

Programul complet luat în calcul are, în medie, 166,667 ore lunar.

La data anunțului, 831.382 de angajați erau remunerați la nivelul salariului minim brut. Ministerul estima că majorarea va ajunge la 1.759.027 de salariați, un grup mai larg decât cel plătit atunci exact la pragul minim.

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în comunicarea publicată de Ministerul Muncii.

Calendarul pentru proprietăți depinde de bugetul pe 2027

Poziția privind reforma impozitării proprietăților a fost anunțată luni, 19 octombrie 2026, după audierile parlamentare. „Nu vom aplica în 2027 impozitarea proprietății la nivelul de piață. Deci acest lucru nu se va întâmpla din 2027. Sunt foarte multe supoziții sau discuții legate de tipul de impozitare a proprietății în 2027. Nu se va aplica din 2027”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, la finalul audierilor din comisiile parlamentare.

Nazare a precizat că jalonul privind reforma impozitării proprietăților a fost modificat în urma discuțiilor cu Comisia Europeană. Ce anume se va aplica în 2027 urmează să fie stabilit odată cu elaborarea bugetului, iar aplicația de evaluare a proprietăților mai are aspecte de reglat.

Alexandru Nazare a mai declarat: „Mai sunt foarte multe aspecte de reglat la modul în care va funcționa această aplicație. Am modificat jalonul prin discuții cu Comisia Europeană. Vom stabili ce anume va fi aplicat pentru 2027, la fel, când vom elabora bugetul”.

Calendarul inițial lega schimbarea de data de 1 ianuarie 2027 și de punerea în funcțiune a platformei e-Proprietatea. Reforma aparține jalonului 237 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aprobat de Comisia Europeană în 2024.

La nivel local, stabilirea taxelor are propriul calendar. „Chiar dacă ar fi gata în 2027, oricum nu mai poate ajuta la calculul noilor impozite, pentru că acestea trebuie să fie deja aprobate de consiliile locale la finalul anului 2026. Deja foarte multe localități din România au pus în dezbatere publică taxele pentru 2027”, a explicat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, într-o intervenție televizată.

Primarul a susținut că exista deja cadrul legal înaintea învestirii Guvernului Niculescu, dar că termenele necesare calculării și aprobării impozitelor împiedică aplicarea formulei în 2027. Poziția sa se bazează inclusiv pe anunțul făcut de ministrul Finanțelor la audieri.

Valoarea de piață ar schimba baza asupra căreia se aplică impozitul

Rezultatul este o valoare impozabilă teoretică, inferioară prețurilor de tranzacționare.

Reforma amânată ar înlocui această bază cu o estimare apropiată de suma pentru care imobilul s-ar putea vinde. Consiliul local ar aplica apoi procentul de impozitare, cu respectarea pragului minim legal.

Pentru evaluare sunt prevăzute grilele notariale și sistemul e-Proprietatea. Primele oferă repere orientative actualizate anual, diferențiate după stradă, zonă și categoria imobilului. Platforma Ministerului Finanțelor ar reuni informații despre vânzări provenite de la notari și cadastru, pentru a genera hărți de valori pe baza tranzacțiilor anterioare.

Acest mecanism digital urmărește să evite evaluarea fizică, individuală, a milioanelor de apartamente și case. Programul de guvernare prevede introducerea graduală a impozitării la valoarea de piață.

Impozitele din 2026 au crescut printr-un mecanism separat

Pentru case și apartamente, impozitele au urcat deja în 2026 de 1,8 până la 3 ori. Creșterea a urmat stabilirii unei valori de referință de 2.677 lei/mp în Codul fiscal și este distinctă de reforma amânată.

În cazul clădirilor nerezidențiale fără evaluare valabilă, cota aplicată este de 2%. Un memoriu transmis autorităților de Alina Wolfe Murray descrie situația unei clădiri de familie din Piatra Neamț, utilizată de trei firme mici și de o spălătorie auto. Valoarea rezultată prin Codul fiscal era de 500.000 euro, ceea ce ar fi însemnat un impozit anual de 10.000 euro fără evaluare. Evaluarea realizată în 2026 a stabilit însă o valoare de 180.000 euro.

Guvernul anterior promisese menținerea impozitelor pe proprietate în 2027 și posibilitatea reducerii cotelor de către primării odată cu schimbarea bazei de calcul. Modificările Codului fiscal adoptate în 2025 au impus însă pentru 2026 cote cel puțin egale cu cele din anul precedent.

Calculul pentru o casă din București rămâne un scenariu

Avocatul Gabriel Biriș a prezentat un calcul orientativ pentru o casă cu parter și un etaj, de 150 mp, construită în anii 1930 într-un cartier scump al Bucureștiului. Proprietatea are un preț de piață de peste 1 milion euro, iar impozitul anual actual este de 1.044 lei.

În scenariul său, o evaluare de 5 milioane lei ar conduce la un impozit pe clădire de 5.000 lei. Calculul adaugă o taxă pe lux de 0,9%, aplicată părții care depășește pragul de 2,5 milioane lei, rezultând încă 22.500 lei.

Adunarea celor două componente, 5.000 lei și 22.500 lei, duce la un total orientativ de 27.500 lei anual. Este exemplul formulei amânate, nu o obligație fiscală stabilită pentru această proprietate în 2027.

Pentru un pensionar cu venit lunar sub 4.000 lei, Biriș compară suma cu pensia încasată în șase-șapte luni. „O lege care obligă chiar și un singur cetățean să își vândă casa în care s-a născut și a trăit toată viața nu are cum să fie o lege bună!”, a scris avocatul pe LinkedIn.

Evaluările și cotele locale schimbă rezultatul pentru spațiile industriale

Alina Wolfe Murray, contribuabilă atât în Sectorul 1 din București, cât și în Piatra Neamț, a comparat impozitarea ipotetică a unor spații industriale de câte 100 mp. A folosit studiile notariale pentru 2026, publicate de Uniunea Națională a Notarilor Publici, și procentele aplicate de primării.

Rezultatele diferă în funcție de localitate:

La Piatra Neamț, impozitul calculat ar fi de 2.504 lei. Reperul de evaluare este de 602 euro/mp, aproximativ 3.130 lei/mp, iar cota este de 0,8%.

Pe Bulevardul Expoziției, în București, calculul indică 255 lei, la o valoare de referință de 1.274 lei/mp. Cota din Sectorul 1 este de 0,2%.

La Cluj-Napoca, impozitul rezultat ar fi de 320 lei, pentru o evaluare de 1.600 lei/mp.

Potrivit sintezei ZF.ro, în zona A, studiile notariale indică pentru spațiile industriale valori de la 900 lei/mp la Sfântu Gheorghe până la 1.800 lei/mp la Oradea. Pentru construcțiile industriale din zidărie din Moldova, reperul este de 444 euro/mp în Bacău și de 1.400 euro/mp în Iași, echivalentul aproximativ a 7.280 lei/mp.

Pentru București, spațiile industriale construite după 2011 au repere de evaluare de la 128 euro/mp pe Șoseaua Colentina până la 360 euro/mp pe Șoseaua Pipera.

„Vă las să concluzionați dacă vi se pare echitabil, pentru că mie mi se pare profund nedrept”, a scris Alina Wolfe Murray în memoriul adresat autorităților. Ea solicită reguli unitare pentru studiile notariale și cote legate de venitul mediu net. Cere totodată posibilitatea plății lunare a impozitului și începerea dezbaterii publice în octombrie, înaintea perioadei din preajma Crăciunului în care consiliile locale votează de obicei cotele.

Facilitățile pentru investiții au un calendar separat

La audierile din 19 octombrie, Nazare a pus pe lista priorităților pregătirea bugetului pe 2027, protejarea investițiilor, menținerea cotei unice și întărirea credibilității României în relația cu agențiile de rating. Propunerea sa pentru conducerea Ministerului Finanțelor a primit aviz favorabil: 33 de voturi pentru, șase abțineri și două împotrivă.

Ministerul intenționează să prelungească facilități care permit utilizarea amortizării accelerate împreună cu cele pentru profitul reinvestit. Pachetul include măsuri privind echipamentele, un credit fiscal pentru cercetare, prevederi pentru microîntreprinderi și revenirea bonificației de 3% pentru companii.

Programul destinat investițiilor industriale este deja deschis pentru proiecte, ministrul indicând un interes ridicat din partea companiilor. Pentru TechUp, destinat cercetării și dezvoltării, și pentru programul Diaspora investește acasă se pregătesc ghidurile, lansarea fiind estimată pentru decembrie.

„Toate aceste scheme vor fi operaționale în cursul anului 2027. Proiectele vor fi evaluate, vor primi răspuns în 2027 și investițiile vor porni în 2027”, a precizat Nazare despre schemele de sprijin.