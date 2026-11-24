Bugetul lunar nu iese când planul omite plăți sau când aceeași sumă este numărată de două ori. Ca să afli unde ai cheltuit mai mult decât plănuiai, adună cumpărăturile din toate conturile, cardurile și din numerar, apoi compară-le cu planul pe aceleași categorii și pentru aceeași lună.

Pornește de la venitul primit după taxe, nu de la salariul scris în contract. Ghidul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și al Asociației ALEG recomandă să treci în buget venitul net, economiile, datoriile și cheltuielile care apar lunar sau mai rar.

Adună plățile fără să dublezi sumele

Aplicația unei singure bănci nu arată ce ai plătit prin alte bănci sau din portofel. Pentru o lună pe care vrei să o închizi, ai nevoie de planul acelei luni, extrasele tuturor conturilor și cardurilor, bonuri și notițele pentru plățile fără bon.

Alege luna și notează cât ai primit efectiv, ce sold aveai la început în conturi și în numerar și cât plănuiai pentru fiecare fel de cheltuială. Adună cumpărăturile și facturile din extrasele tuturor conturilor și cardurilor. Verifică și extrasele din mai multe luni pentru plățile care apar rar. Adaugă ce ai cumpărat cu numerar, din bonuri sau din notițe. Dacă nu ai bon, notează suma și ce ai cumpărat. Adună aceste plăți la sfârșitul fiecărei săptămâni. Marchează separat transferurile între conturile tale și retragerile de la bancomat. Transferul mută bani, iar retragerea îi mută în portofel; cheltuiala apare când plătești din numerar. Pune fiecare cumpărătură în categoria din plan, pentru aceeași lună. Adună plățile pe categorii, apoi scade suma planificată din cea cheltuită: un rezultat cu plus este o depășire. Compară soldul calculat cu banii rămași efectiv în toate conturile și în portofel. Dacă nu se potrivesc, caută o plată omisă, o retragere trecută drept cumpărătură sau un transfer numărat de două ori.

La cardul de credit, separă cumpărăturile de plata sumei datorate. Dacă treci cumpărăturile în categoriile lunii în care le-ai făcut, plata ulterioară a extrasului nu este o nouă cumpărătură, deși banii ies atunci din cont. Dacă urmărești numai când ies banii din cont, notează plata extrasului și nu adăuga din nou cumpărăturile acoperite de ea.

Ține separat și banii primiți înapoi pentru un produs returnat. În lista cumpărăturilor, poți scădea rambursarea din categoria produsului; când verifici soldurile, arată atât plata inițială, cât și banii intrați înapoi. O datorie mai veche achitată acum scade soldul lunii, dar nu este o cumpărătură nouă.

Compară planul cu plățile reale

Poți completa aceeași fișă la fiecare sfârșit de lună. La „real” treci cumpărăturile și plățile din luna verificată, nu retragerile de numerar sau mutările între conturile tale.

Categorie Plan, lei Real, lei Facturi și locuință ___ ___ Mâncare ___ ___ Rate ___ ___ Transport ___ ___ Cheltuieli rare ___ ___ Alte cumpărături ___ ___

Pentru fiecare rând, calculează „real minus plan” și începe verificarea cu cele mai mari depășiri. Ține economiile planificate lângă fișă: banii mutați în propriul cont de economii nu sunt o cumpărătură, dar suma pusă deoparte trebuie să încapă în banii disponibili.

De exemplu, la un venit net de 6.000 de lei, cheltuielile planificate de 5.600 de lei ar lăsa 400 de lei din acel venit. Dacă plățile reale ajung la 6.670 de lei, depășirea planului este de 1.070 de lei, iar cheltuielile sunt cu 670 de lei peste venitul lunii. În acest exemplu, cheltuielile ocazionale cresc de la 300 de lei planificați la 700 de lei plătiți, deci explică 400 de lei din depășire; celelalte categorii cresc împreună de la 5.300 la 5.970 de lei și explică restul de 670 de lei.

Exemplul nu descrie cheltuielile unei familii. În fișa proprie, cei 670 de lei din celelalte categorii trebuie desfăcuți pe facturi, mâncare, transport și cumpărături, ca să se vadă unde a apărut diferența.

Verifică și banii rămași

O a doua socoteală verifică dacă ai prins toate mișcările de bani. Fișa de buget săptămânal a Consumer Financial Protection Bureau pornește de la banii disponibili în conturi și în numerar, iar soldul rămas la sfârșitul unei săptămâni devine soldul de pornire al următoarei.

Sold inițial în toate conturile și în numerar: ___ lei.

Bani intrați: venit net ___ lei; bani primiți înapoi pentru cumpărături ___ lei.

Bani ieșiți: plăți din cont către comercianți și pentru facturi ___ lei; cumpărături din numerar ___ lei; plăți ale cardului de credit sau ale altor datorii mai vechi ___ lei.

Sold calculat: sold inițial plus bani intrați, minus bani ieșiți = ___ lei.

Sold găsit la final în toate conturile și în portofel: ___ lei.

Nu pune în această scădere retragerile de la bancomat dacă ai inclus cumpărăturile făcute apoi din numerar. Nici transferul între conturile tale nu schimbă totalul banilor pe care îi ai. Dacă o cumpărătură făcută pe credit nu a fost încă plătită, ea apare în cheltuielile pe categorii, dar nu a scăzut încă banii din cont; suma datorată trebuie urmărită separat.

În exemplul de mai sus, presupune un sold de pornire de 1.000 de lei, fără datorii vechi achitate sau bani primiți înapoi în acea lună. Din cei 6.670 de lei cheltuiți, 100 de lei sunt cumpărături din numerar, iar 6.570 de lei sunt plăți din cont. Retragerea celor 100 de lei pentru portofel nu se adaugă la cheltuieli.

Dacă se mută și 100 de lei din contul curent într-un cont propriu de economii, soldul final din toate conturile și din portofel este 330 de lei: 1.000 plus 6.000 minus 6.670. Din această sumă, 230 de lei rămân în contul curent și 100 de lei în contul de economii, dacă numerarul retras a fost cheltuit integral. Transferul către economii nu schimbă totalul de 330 de lei.

Caută plățile care lipsesc din plan

În extrasele mai vechi, caută asigurări, cheltuieli medicale, cadouri, vacanțe și costuri legate de un anumit sezon. Uită-te după abonamente repetate și notează timp de patru săptămâni cumpărăturile mici, inclusiv pe cele făcute cu numerar. Ele se adună în aceeași categorie, chiar dacă au fost plătite în zile diferite.

Pentru o cheltuială anuală previzibilă, împarte costul la 12 și rezervă lunar suma rezultată. O asigurare de 1.200 de lei pe an înseamnă, de exemplu, 100 de lei pe lună. Când muți acești bani într-un cont separat, îi pui deoparte; plata asigurării apare când achiți polița.

Marchează o cheltuială excepțională și motivul ei. Cei 700 de lei cheltuiți ocazional în exemplu nu devin automat bugetul fiecărei luni. Dacă plata poate fi prevăzută, pregătește o rezervă; dacă a fost unică, nu mări fără motiv suma lunară obișnuită.

Schimbă planul lunii următoare

Păstrează mai întâi banii pentru facturi, mâncare, locuință și ratele datorate. Treci și economisirea pe care o poți susține, apoi corectează categoriile în care cheltuielile obișnuite au fost estimate prea jos. Pentru a face loc, verifică plățile care pot fi reduse sau amânate, fără să tratezi un împrumut nou drept rezolvarea unui minus care se repetă.

Verifică și datele plăților. O lună poate ieși pe plus ca total, dar banii pot lipsi în săptămâna în care se achită facturile. Notează pentru fiecare săptămână cu ce sumă începe, când intră venitul și când ies plățile.

Întrebări frecvente

Am nevoie de o aplicație specială?

Nu. Poți folosi extrasele, bonurile și un caiet, dacă aduni toate plățile pentru aceeași perioadă și le pui în aceleași categorii.

Cum fac planul dacă venitul diferă de la o lună la alta?

Poți porni de la cea mai mică lună obișnuită, așa cum recomandă serviciul britanic MoneyHelper. Un venit mai mare într-o altă lună nu trebuie transformat automat într-o cheltuială care se repetă.

Ce fac dacă numerarul rămas nu se potrivește cu notițele?

Adună numerarul de la începutul lunii și retragerile, apoi scade cumpărăturile notate. Dacă rezultatul diferă de suma din portofel, verifică bonurile și plățile făcute fără bon înainte să treci diferența drept cheltuială.

Cum trec banii primiți înapoi pentru o cumpărătură din luna trecută?

Arată-i ca bani intrați când verifici soldul actual. Nu îi trece drept o cumpărătură negativă a lunii curente, dacă produsul cumpărat a fost trecut la cheltuielile lunii trecute.

Când refac verificarea?

Notează plățile pe parcursul lunii, compară totalurile cu planul la sfârșitul ei și folosește rezultatul pentru luna următoare. Aceasta este ordinea prezentată în ghidul Consumer.gov despre buget.

Surse verificate la 24 noiembrie 2026: Ghidul de educație financiară al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și al Asociației ALEG, publicat în noiembrie 2023; materialele Consumer Financial Protection Bureau despre verificarea cheltuielilor și urmărirea lor pe săptămâni, din 2018 și 2024; ghidul Consumer.gov despre buget, din august 2024; materialul Consumer.gov despre cardul de debit, din septembrie 2012; ghidurile MoneyHelper despre buget și cheltuieli anuale.