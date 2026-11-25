Meditațiile unui copil costă 2.880 de lei pe an într-un exemplu cu o ședință de 80 de lei pe săptămână, plătită timp de 36 de săptămâni. Familia ar pune deoparte 240 de lei pe lună, timp de un an; ca să vadă dacă își permite cheltuiala, adaugă transportul și celelalte plăți, apoi compară totalul cu banii care îi rămân după cheltuielile obișnuite.

Cât costă o ședință

Nu există un preț unic pentru meditații în România. Într-un studiu al platformei MeditatiiAnunturi.ro, actualizat în noiembrie 2026, prețul de la mijlocul a 612 anunțuri era de 80 de lei pe oră. Jumătatea din mijloc a anunțurilor avea tarife între 60 și 100 de lei pe oră. Sunt prețuri cerute pe acea platformă, nu o medie pentru toată țara.

Două anunțuri de pe Meditații.ro arată de ce trebuie verificată durata. O ofertă de biologie afișată în noiembrie 2026 cerea 110 lei pentru 90 de minute online, adică aproximativ 73,33 lei pe oră. O ofertă de engleză din Pitești cerea 75 de lei pe oră și adăuga transportul pentru lecțiile la domiciliul elevului. Sunt oferte pentru materii diferite, nu prețuri valabile în orice oraș.

Prețul trebuie comparat pentru aceeași durată și același fel de lecție: individuală sau în grup, online ori față în față. Părintele are de aflat separat dacă sunt incluse materialele, corectarea temelor și verificarea nivelului copilului la început.

Cât pui deoparte pe lună și pe an

Calculul pornește de la prețul unei ședințe înmulțit cu numărul de ședințe pe săptămână și cu săptămânile plătite. La rezultat se adaugă lecțiile suplimentare, transportul, materialele și orice altă plată convenită. Suma obținută se poate împărți la 12 pentru a pune deoparte aceeași sumă în fiecare lună.

Notează prețul și durata unei ședințe pentru fiecare materie. Stabilește câte ședințe vor fi pe săptămână și numără săptămânile care vor fi plătite, inclusiv cele din vacanță dacă lecțiile continuă. Adaugă separat lecțiile în plus dinaintea examenelor, transportul, materialele și eventualele costuri de anulare. Împarte totalul anual la 12 și compară suma cu banii rămași lunar după cheltuielile obișnuite ale familiei.

În exemplul ipotetic de la început, 80 de lei × o ședință pe săptămână × 36 de săptămâni înseamnă 2.880 de lei. Dacă plata este făcută în zece luni, media este de 288 de lei pe lună. Pentru a strânge suma în toate cele 12 luni, familia pune deoparte 240 de lei lunar. Luna cu patru ședințe costă însă 320 de lei, iar cea cu cinci ședințe, 400 de lei, înainte de alte cheltuieli.

Scenariile de mai jos sunt calcule ipotetice. Toate presupun 36 de săptămâni plătite, fără transport, materiale sau ședințe suplimentare.

Ședințe și preț Total anual, lei De pus lunar, lei Una pe săptămână × 80 lei 2.880 240 Două pe săptămână × 80 lei 5.760 480 Una pe săptămână × 100 lei 3.600 300 Două materii, câte una pe săptămână × 80 și 100 lei 6.480 540 Una pe săptămână × 110 lei pentru 90 de minute 3.960 330

Anul școlar 2026-2027 are 36 de săptămâni de cursuri, conform Ministerului Educației și Cercetării. Clasa a VIII-a termină la 11 iunie 2027, după 35 de săptămâni, iar clasele a XII-a și a XIII-a termină la 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni. Săptămânile de cursuri nu sunt automat săptămâni de meditații plătite: familia stabilește dacă lecțiile continuă în vacanțe sau după încheierea cursurilor.

Un studiu Salvați Copiii România din martie 2026 arată că, pentru 40% dintre copiii care mergeau la meditații, costul lunar depășea 500 de lei. Pentru bugetul propriu contează însă ședințele și costurile din oferta aleasă. Dacă totalul este mai mare decât suma disponibilă lunar, familia poate compara un ritm cu mai puține ședințe și poate întreba întâi ce sprijin gratuit oferă școala.

Ce întrebi profesorul înainte să plătești

Răspunsurile la aceste întrebări ajută la compararea ofertelor și la calcularea sumei care va fi plătită, nu doar a prețului afișat pentru o ședință.

Cât durează lecția și lucrează copilul singur sau în grup?

Ce dificultate va fi lucrată, cum va fi verificat progresul și când va fi discutat din nou numărul de ședințe?

Câte ședințe sunt propuse pe săptămână și sunt prevăzute lecții în vacanțe sau în plus înaintea examenelor?

Prețul include materialele, corectarea temelor și transportul? Ce se plătește separat?

Când și cum se plătește, ce dovadă a plății se oferă și care sunt regulile scrise pentru anulare sau reprogramare, inclusiv când profesorul anulează?

Regulile de anulare pot schimba totalul. Pe platforma Meet’n’learn, dacă o lecție este anulată când mai sunt sub 24 de ore până la ea, condițiile alese pot cere plata prețului întreg sau a jumătate din preț ori pot să nu prevadă nicio penalizare. Această regulă aparține platformei, nu tuturor profesorilor particulari.

Ce sprijin gratuit poți cere la școală

În învățământul primar, orele de învățare remedială sunt gratuite, iar participarea este voluntară, potrivit metodologiei aprobate în septembrie 2025. Părintele poate da acordul pentru recomandarea scrisă a cadrului didactic sau poate anunța în scris școala că dorește participarea copilului. Învățătorul și directorul pot spune când sunt organizate grupele; de regulă, acestea au între 6 și 12 elevi, cu activități de 45 de minute, în două zile pe săptămână.

Legea nr. 198/2023 prevede finanțarea de către stat a învățării remediale și pentru elevii de gimnaziu și liceu. Familia poate întreba școala ce activități sunt organizate pentru clasa copilului. Programul „Școala după școală” poate include ajutor la teme și recuperarea materiei, dar costul participării trebuie întrebat separat: nu este același lucru cu orele remediale gratuite din primar.

Biblioteca Școlară Virtuală și platforma școlară de învățare online sunt accesibile gratuit elevilor, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Ele oferă, între altele, programe școlare, exemple de lecții și probe de evaluare.

Întrebări frecvente

Sunt mai ieftine meditațiile online?

Nu automat. În studiul MeditatiiAnunturi.ro, prețul de la mijlocul ofertelor profesorilor care predau și online era de 90 de lei pe oră, față de 80 de lei pentru cei care predau numai față în față. Pentru o ofertă concretă trebuie comparate și durata lecției, și costul transportului.

Poate profesorul de la clasă să ia bani pentru meditații cu elevul său?

Nu, dacă elevul este în clasa la care profesorul este încadrat în anul școlar respectiv. Regulamentul școlar interzice aceste meditații plătite. Potrivit Legii nr. 198/2023, o posibilă abatere poate fi sesizată în scris la secretariatul școlii.

Copilul primește calificative la orele remediale din primar?

Nu. Metodologia programului prevede că participarea nu este notată cu calificative.

Pot avea loc ore remediale și în vacanță?

Da, în situații justificate, potrivit Legii nr. 198/2023. Părintele poate întreba școala dacă organizează activități în vacanța care îl interesează.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: Ministerul Educației și Cercetării, structura anului școlar 2026-2027, metodologia pentru învățarea remedială în primar, regulamentul școlar, pagina „Școala după școală” și pagina Bibliotecii Școlare Virtuale; Legea nr. 198/2023; MeditatiiAnunturi.ro, studiul de tarife actualizat în noiembrie 2026; Meditații.ro, două anunțuri de tarife; Meet’n’learn.ro, condițiile de anulare; Salvați Copiii România, studiul din martie 2026.