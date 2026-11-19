După 75.000 km în cinci ani, un BMW iX1 electric ar costa aproximativ 234.900 lei dacă este încărcat acasă și 240.700 lei dacă este încărcat la stații publice, față de aproximativ 242.000 lei pentru un BMW X1 diesel. Este un exemplu fără Rabla: include cumpărarea, folosirea și revânzarea, dar nu este un preț garantat pentru următorii cinci ani.

Diferența dintre electrică și diesel este de aproximativ 7.100 lei când iX1 este încărcat acasă și de numai 1.300 lei când este încărcat la stațiile publice din exemplu. O altă asigurare, un consum mai mare sau o sumă diferită la revânzare pot schimba ordinea.

Cât costă mașinile la cumpărare

BMW România afișează, la 19 noiembrie 2026, iX1 eDrive20 de la 47.553 euro și X1 sDrive18d de la 45.738 euro, cu TVA inclus. Sunt prețuri recomandate pentru versiunile de bază. La cursul orientativ de 5,3459 lei pentru un euro folosit în exemplu, electrica pornește de la aproximativ 254.200 lei, iar dieselul de la 244.500 lei: o diferență de circa 9.700 lei.

Ghidul Rabla pentru persoane fizice acordă 18.500 lei pentru o mașină pur electrică și exclude mașinile diesel. Ecotichetul se scade din preț, nu se adună cu alt ecotichet pentru aceeași mașină și nu poate depăși jumătate din prețul ei. Suma de 10.000 lei prevăzută pentru unele mașini cu motor termic nu se aplică X1 diesel din acest calcul.

Fondurile sesiunii Rabla începute la 3 noiembrie 2026 s-au epuizat în aceeași zi, atât pentru electrice, cât și pentru mașinile cu motor termic. De aceea, totalurile de mai jos nu scad un ecotichet. Dacă un cumpărător primește ulterior aprobarea pentru iX1 în cadrul unei sesiuni cu fonduri, poate scădea 18.500 lei din costul său; pentru X1 diesel nu există această reducere.

Calculul pentru cinci ani și 75.000 km

Exemplul presupune 15.000 km pe an. Din prețul de cumpărare se scade suma presupusă la revânzare, apoi se adaugă curentul sau motorina, impozitul, rovinieta, asigurările, reviziile și anvelopele. Tabelul folosește încărcarea acasă pentru iX1; varianta cu stații publice este calculată separat.

În cinci ani, lei iX1 acasă X1 diesel Cumpărare 254.200 244.500 Curent sau motorină 19.800 41.950 Impozit 200 1.255 Rovinietă 1.340 1.340 RCA și CASCO 50.000 50.000 Revizii 5.000 8.000 Anvelope 6.000 5.000 Revânzare, se scade 101.700 110.000 Total aproximativ 234.900 242.000

Sumele de 50.000 lei pentru RCA și CASCO, 5.000 sau 8.000 lei pentru revizii și cele pentru anvelope sunt ipoteze ale exemplului, nu oferte de preț. BMW arată că reviziile programate ale electricii nu includ schimburile de ulei și de filtre cerute de diesel. Aceasta nu stabilește însă cât va costa fiecare revizie sau reparație. Costul unei stații de încărcare acasă, dobânda unui credit, reparațiile neprevăzute și eventualele daune nu sunt în tabel.

Cât costă încărcarea față de motorină

Consumul oficial de test comunicat de BMW este între 14,3 și 16,1 kWh la 100 km pentru iX1 și între 5,0 și 5,3 litri la 100 km pentru X1 diesel. Exemplul ia mijlocul fiecărui interval, adică 15,2 kWh și 5,15 litri. La 75.000 km, calculul dă 11.400 kWh pentru electrică și 3.862,5 litri pentru diesel.

La 1,74 lei/kWh, curentul ar costa aproximativ 19.800 lei. Prețul ales este între 1,69757 și 1,78290 lei/kWh, cu TVA. Acesta vine din oferta casnică Electrica Furnizare, publicată la 29 octombrie 2026. Prețul energiei active din această ofertă rămâne fix până la 30 iunie 2027. La 10,86 lei/litru, media motorinei pentru România în săptămâna de referință 9 noiembrie 2026 din datele Comisiei Europene, alimentarea dieselului ar costa aproximativ 41.950 lei. Niciunul dintre aceste prețuri nu este o prognoză pe cinci ani.

La PPC blue, tarifele afișate pentru plata cu cont sunt 1,99 lei/kWh la încărcare AC și 2,50 lei/kWh la încărcare DC de peste 50 kW. Dacă jumătate din energie este cumpărată la fiecare tarif, prețul mediu este 2,245 lei/kWh: 11.400 kWh ar costa aproximativ 25.600 lei, iar totalul iX1 ar urca la 240.700 lei. Numai la tariful DC, curentul ar costa 28.500 lei; la tariful standard Eldrive de 2,55 lei/kWh, circa 29.100 lei. În aceste două cazuri, iX1 ar ieși puțin mai scump decât dieselul din exemplu.

Consumul oficial nu este factura de curent. La încărcare se plătește energia înregistrată la priză sau la stație, care poate include și pierderile dintre priză și baterie. În trafic, iarna ori la viteze mari, ambele mașini pot consuma mai mult decât în test; pentru un calcul personal contează consumul măsurat, nu numai cifra BMW.

Un al doilea exemplu arată cât se poate mișca rezultatul, fără a pretinde că acestea sunt consumurile reale ale celor două modele. Dacă iX1 ar lua 18 kWh la priză pentru 100 km, inclusiv eventualele pierderi la încărcare, iar X1 ar consuma 6 litri la 100 km, la aceiași 75.000 km curentul de acasă ar costa 23.490 lei, curentul public la amestecul PPC 30.308 lei, iar motorina 48.870 lei. Cu restul sumelor neschimbate, totalurile ar deveni aproximativ 238.500 lei, 245.300 lei și, respectiv, 249.000 lei. Valorile de 18 kWh și 6 litri sunt doar ipoteze pentru refacerea calculului, nu consumuri măsurate.

Ce schimbă taxele și revânzarea

Din 1 ianuarie 2026, impozitul pentru un autovehicul electric este de 40 lei pe an. Pentru X1 diesel Euro 6 din exemplu, cu motor de 1.995 cmc, calculul de bază este de 10 grupe de câte 200 cmc înmulțite cu 25,1 lei, adică 251 lei pe an. Consiliul local poate adăuga până la 100% peste baza dieselului; cei 1.255 lei din tabel presupun cinci ani la suma de bază din 2026, fără majorare locală și fără schimbări ulterioare ale regulilor.

Impozitul se plătește în două rate, până la 31 martie și 30 septembrie. Plata integrală până la 31 martie poate aduce o reducere de cel mult 10%, dacă aceasta este stabilită local. Rovinieta de 12 luni pentru autoturisme este de 50 euro, cu TVA, din septembrie 2025 și costă la fel pentru ambele variante; tabelul presupune cumpărarea ei în fiecare an și folosește același curs orientativ.

La revânzare, exemplul scade 40% din prețul inițial al iX1, aproximativ 101.700 lei, și 45% din prețul X1 diesel, aproximativ 110.000 lei. Procentele au fost alese doar ca să testeze un caz în care electrica păstrează o parte mai mică din preț. Nu sunt cote dovedite pentru piața românească și nu trebuie folosite ca prețuri de vânzare. O schimbare de 5.000 lei a sumei obținute pe una dintre mașini schimbă cu 5.000 lei și totalul ei pe cinci ani.

După câți kilometri se recuperează diferența

Fără Rabla și la consumurile de test folosite în primul calcul, costurile iX1 care nu depind de kilometri sunt cu aproximativ 14.945 lei mai mari. Motorina costă circa 0,559 lei/km, iar curentul de acasă circa 0,264 lei/km; diferența de aproximativ 0,295 lei/km acoperă cei 14.945 lei după circa 51.000 km. Cu încărcare publică la amestecul PPC, economia scade la aproximativ 0,218 lei/km, iar pragul urcă la circa 69.000 km.

Formula este costul fix suplimentar al electricii împărțit la economia ei pe kilometru. Aceste praguri se schimbă odată cu tarifele, consumul, asigurările și valoarea de revânzare. Dacă iX1 primește ecotichetul de 18.500 lei în condițiile ghidului Rabla, suma depășește costul fix suplimentar de 14.945 lei din exemplu: electrica ar porni deja mai ieftin în acest calcul, fără un prag de kilometri de recuperat.

Cum se reface calculul pentru alte mașini

Se notează prețul final al fiecărei mașini. Se scade numai subvenția pentru care există aprobare, nu o reducere posibilă într-o sesiune viitoare. Se înmulțesc kilometrii estimați cu consumul la 100 km, se împarte la 100 și se înmulțește rezultatul cu prețul curentului sau al motorinei. Pentru electrică se folosește, dacă este cunoscută, energia plătită la priză ori la stație, astfel încât pierderile la încărcare să nu rămână în afara calculului. Se adaugă impozitul local, rovinieta dacă este necesară, ofertele personale RCA și CASCO, reviziile, anvelopele și eventualele costuri ale stației de acasă sau ale finanțării. Se scade suma estimată la revânzare. Calculul se repetă cu o sumă mai mică și cu una mai mare pentru fiecare mașină, fiindcă aceasta poate schimba rezultatul.

Întrebări frecvente

Trebuie schimbată bateria electricii după cinci ani?

Nu există o înlocuire obligatorie după cinci ani. BMW declară o garanție a bateriei de până la opt ani sau 160.000 km, inclusiv pentru pierderea excesivă a capacității, în funcție de model; condițiile exacte se verifică în certificatul mașinii.

Ce se întâmplă dacă stația publică este folosită fără cont?

La plata Guest, PPC blue afișează 2,19 lei/kWh pentru AC și 2,69 lei/kWh pentru DC, mai mult decât la plata cu cont. Costul se recalculează cu tariful folosit efectiv, iar pentru o sesiune PPC blue este preautorizată suma de 100 lei.

Tariful RCA de referință este prețul poliței?

Nu. Tarifele de referință publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt repere statistice; prețul oferit depinde, între altele, de asigurător, vârsta șoferului, localitate, puterea mașinii și istoricul de daune.

Ce se schimbă dacă mașina este luată prin credit sau leasing?

La costul variantei finanțate se adaugă dobânda și celelalte plăți din contract. Ele nu sunt incluse în totalurile de 234.900, 240.700 și 242.000 lei.

Surse verificate la 19 noiembrie 2026: BMW România, prețuri, consumuri, service și garanția bateriei; ghidul Rabla Auto și lista sesiunilor Administrației Fondului pentru Mediu; Codul fiscal și Legea nr. 239/2025; Legea nr. 141/2025; Comisia Europeană, Weekly Oil Bulletin; oferta Electrica Furnizare; tarifele PPC blue și Eldrive; Autoritatea de Supraveghere Financiară, tarifele RCA de referință.