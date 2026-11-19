Cumpărarea mașinii cu banii jos evită dobânda și comisioanele de finanțare, dacă îți rămân bani pentru cheltuieli neprevăzute. Leasingul poate merita dacă ai nevoie să păstrezi economiile sau vrei să folosești mașina o perioadă și apoi să o returnezi, dar compari costul până la vânzare ori returnare, nu doar rata lunară.

Pune alături aceeași mașină, aceeași perioadă și același număr de kilometri. Adună ce plătești la început și pe parcurs, apoi scade doar banii pe care estimezi că îi vei primi la revânzare sau garanția care ți se restituie.

Ce plătești și ce primești prin fiecare variantă

Cu banii jos, plătești prețul mașinii și costurile folosirii ei. O poți vinde când dorești, dar prețul obținut poate fi mai mic decât cel la care te-ai așteptat.

În leasingul financiar, firma cumpără mașina și rămâne proprietara ei pe durata contractului. Tu plătești, de regulă, un avans și rate formate dintr-o parte a prețului, plus dobândă. OG nr. 51/1997 cere ca în contract să fie arătate felul leasingului, durata, ratele, asigurarea și valoarea totală. La leasingul financiar, contractul trebuie să arate și avansul, precum și suma rămasă de plătit pentru a cumpăra mașina la final, numită valoare reziduală.

Poți deveni proprietar după încheierea perioadei stabilite, dacă plătești valoarea reziduală și toate celelalte obligații. Ultima rată lunară nu este neapărat ultima plată pentru mașină.

În leasingul operațional, plătești chirie pentru folosirea mașinii, pe durata și în limita de kilometri convenite. La produsul Porsche Finance pentru persoane fizice, mașina se returnează și nu poate fi cumpărată la final. Verifică regula din oferta aleasă: serviciile incluse și condițiile de returnare diferă între produse.

Cum compari costul până la vânzare sau returnare

Prețul de cumpărare și chiria ori rata lunară nu sunt sume comparabile. Pentru fiecare variantă, aduni plățile de la început, pe cele din timpul folosirii și pe cele de la final.

Variantă și moment Adaugi la cost Scazi din cost Bani jos, la început Prețul și înmatricularea Nimic Bani jos, pe parcurs Asigurări, taxe, întreținere, reparații Nimic Bani jos, la vânzare Costurile vânzării, dacă există Banii încasați Financiar, la început Avansul și taxele Nimic Financiar, pe parcurs Ratele și costurile neincluse Nimic Financiar, la final Valoarea reziduală și alte sume datorate Banii încasați la revânzare Operațional, la început Plata inițială Nimic Operațional, pe parcurs Chiriile și serviciile neincluse Nimic Operațional, la returnare Kilometri suplimentari și daune facturate Garanția restituită, dacă există

De exemplu, pentru o mașină de 100.000 de lei fără TVA, oferta Raiffeisen Leasing afișată în noiembrie 2026 pornește de la un avans de 10%, pe cinci ani. Avansul este 10.000 de lei. Cele 60 de rate de câte 1.989 de lei însumează 119.340 de lei, iar valoarea reziduală este de 1.000 de lei. Suma acestor cifre este 130.340 de lei, înainte de calcularea TVA și a celorlalte costuri.

Oferta afișează separat 1.000 de lei pentru analiza dosarului, 995 de lei pentru înmatriculare și 275 de lei pentru arhiva electronică. Adăugate aritmetic, acestea duc cifrele afișate la 132.610 lei, dar nu dau totalul de plată: rata este prezentată ca sumă la care se adaugă TVA, iar asigurările, întreținerea și celelalte cheltuieli trebuie luate și ele în calcul. Pentru cumpărarea cu banii jos, punctul de plecare al aceluiași exemplu este prețul de 100.000 de lei fără TVA; din costul de folosire se va scădea prețul efectiv obținut la revânzare.

Exemplul Raiffeisen este pentru cinci ani. Produsul operațional Porsche Finance prezentat persoanelor fizice are o durată de cel mult 54 de luni, așa că cele două cifre lunare nu ar descrie aceeași perioadă. Pentru un total comparabil între toate trei variantele trebuie cerute oferte pentru aceeași durată și același kilometraj. Totalul leasingului operațional depinde apoi de chiria ofertată, serviciile incluse și eventualele sume cerute la returnare.

Cine plătește asigurările și pierde la revânzare

La leasing, finanțatorul se ocupă de asigurarea mașinii, dar tu suporți costul dacă nu ați convenit altfel în contract. Plătești și întreținerea, precum și celelalte cheltuieli legate de mașină, în afara celor incluse expres. Cere să fie arătat separat ce se întâmplă cu RCA, CASCO, reviziile, anvelopele și reparațiile; RCA este necesar și pentru o mașină luată în leasing.

La cumpărarea cu banii jos și la leasingul financiar, după ce devii proprietar, primești banii din revânzare și suporți riscul ca mașina să valoreze mai puțin. În leasingul operațional cu returnare nu primești bani din vânzarea ei. În schimb, poți avea de plătit kilometrii peste limita convenită sau daunele care depășesc uzura acceptată. Ghidul de returnare Ayvens arată că la predare sunt verificate kilometrajul, starea mașinii, anvelopele, actele, accesoriile și reviziile, iar unele daune pot fi evaluate și facturate ulterior.

Ce verifici înainte să semnezi

Un avans mai mare reduce banii finanțați, dar îți ia mai mult din economii la început. O valoare reziduală mai mare poate micșora ratele, însă lasă o plată mai mare la final. Nu folosi avansul sau valoarea reziduală dintr-o ofertă drept regulă pentru toate firmele.

La leasingul operațional, cere în scris kilometrii incluși, tariful pentru depășire și regulile după care sunt evaluate daunele. Cere și lista serviciilor plătite prin chirie. O chirie care include reviziile nu se compară direct cu una în care le plătești separat.

Păstrarea economiilor are un folos dacă ai nevoie de acei bani sau dacă îi poți folosi în mod realist astfel încât avantajul, după taxe și ținând seama de risc, să acopere dobânda și comisioanele leasingului. Un câștig viitor din economii ori investiții nu este sigur; în schimb, plățile din contract trebuie făcute la termen.

Ce plătești dacă pleci înainte de termen

La leasingul financiar, cere un calcul scris înainte să închizi contractul. Condițiile unui contract Porsche Leasing pentru persoane fizice permit cererea după 12 luni de la livrare. Firma calculează suma rămasă, care poate include restanțe, bani datorați pentru mașină, dobândă, asigurări și comisionul prevăzut; după plată se poate face transferul proprietății.

OUG nr. 50/2010 aplică regulile de plată anticipată după 12 luni numai contractelor de leasing care intră sub această ordonanță. Contractele fără obligație de cumpărare stabilită prin contract sunt excluse. Pentru contractele acoperite, la dobândă fixă, suma cerută pentru plata înainte de termen este plafonată la 1% sau 0,5% din suma achitată anticipat, în funcție de perioada rămasă. La leasingul operațional, costul plecării mai devreme trebuie căutat în contract și cerut în scris de la firmă.

Dacă nu plătești rata trei luni la rând, finanțatorul poate desface contractul cu un consumator. Legea nr. 83/2021 limitează despăgubirea, când mașina este restituită la termen, la diferența dintre datoriile contractuale și valoarea obținută prin valorificare, fără TVA, sau cea stabilită de un evaluator autorizat, după caz. Predarea nu șterge automat datoria: în calcul pot intra facturi neplătite, suma rămasă pentru mașină, valoarea reziduală, asigurări, amenzi și taxe.

Pașii pentru a alege oferta

Alege aceeași mașină, aceeași perioadă de folosire și același kilometraj pentru toate variantele. Cere oferte scrise cu prețul, avansul, ratele sau chiriile, TVA, comisioanele, valoarea reziduală, asigurările și serviciile incluse. Pentru cererea de leasing, cere firmei și lista actelor potrivită veniturilor tale. Adună toate plățile și scade un preț de revânzare pe care îl poți susține. Pentru varianta cu returnare, adaugă costurile posibile pentru kilometri și daune, apoi scade garanția restituită, dacă există. Verifică cine suportă reparațiile, ce se întâmplă la final și cât ar costa închiderea mai devreme. Compară costul suplimentar al leasingului cu folosul realist al banilor pe care îi păstrezi.

Întrebări frecvente

Poate o persoană fizică să ia o mașină în leasing?

Da. Legea permite unei persoane fizice să folosească o mașină prin leasing, iar unele firme au oferte pentru persoane fizice.

Ce acte îmi trebuie pentru cererea de leasing?

Firma poate cere cererea de finanțare, actul de identitate, dovada veniturilor, acte pentru venituri suplimentare, oferta de preț a mașinii și datele ei tehnice. Lista diferă după firmă și după veniturile tale, așa că trebuie cerută pentru oferta aleasă.

Pe numele cui se poate încheia RCA?

Ghidul Autorității de Supraveghere Financiară arată că asiguratul poate fi persoana înscrisă în actele mașinii sau cea pe numele căreia urmează să fie înmatriculată. Regula se aplică și mașinilor luate în leasing.

Pot cumpăra mașina după ce am predat-o pentru neplată?

Ca persoană care a luat leasingul pentru uz propriu, ai drept de prioritate la cumpărare timp de 30 de zile după predare. Poți propune și un alt cumpărător, dar trebuie să o faci în cinci zile.

Unde reclam o sumă cerută de firma de leasing?

Cere mai întâi firmei, în scris, calculul și explicația sumei și păstrează dovada cererii. Poți depune o reclamație la ANPC, împreună cu actele care o susțin; cercetarea durează, de regulă, 30 de zile calendaristice de la înregistrare și poate fi prelungită cu cel mult 15 zile, cu anunțarea ta. Pentru un litigiu cu o firmă de leasing de tip IFN, poți apela și la CSALB după încercarea de rezolvare directă; procedura merge mai departe dacă firma o acceptă.

Surse verificate la 19 noiembrie 2026: OG nr. 51/1997; Legea nr. 83/2021; OUG nr. 50/2010; Autoritatea de Supraveghere Financiară; Raiffeisen Leasing; Porsche Finance; Porsche Leasing; Ayvens România; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar.